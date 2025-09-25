Aço Gerdau está presente na maior rampa de skate do mundo, em Porto Alegre

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, uniu-se à Red Bull para fornecer o aço 100% reciclável utilizado na montagem da estrutura da base da maior rampa de skate do mundo, instalada na fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre.

A rampa, com 88,91 metros de altura, fez parte do evento Red Bull Building Drop, no qual o skatista Sandro Dias desceu a estrutura e estabeleceu dois recordes mundiais: o drop mais alto de um quarter pipe temporário (70 metros). As conquistas já foram registradas no Guinness World Records™, o livro dos recordes.

Além de fornecer 50 toneladas de aço para a base, a Gerdau dará destinação sustentável à sucata metálica gerada na iniciativa, reintegrando o material ao seu processo produtivo. Dessa forma, o evento garantirá que ao menos 90% dos resíduos não sejam destinados a aterros sanitários, reforçando a importância da reciclagem e da economia circular. Essa prática contribui diretamente para a mitigação das mudanças climáticas, ao preservar recursos naturais, reduzir o consumo de energia e diminuir as emissões de gases de efeito estufa.

Para Pedro Torres, diretor global de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau, a parceria com a Red Bull simboliza a união de propósitos em torno da sustentabilidade, segurança e da inovação.

“Estamos orgulhosos de levar o aço da Gerdau para um evento tão especial e inédito em Porto Alegre, cidade onde a companhia foi fundada há 124 anos, e que agora entra para a história do skate com a quebra de recordes. Esse é mais um exemplo da versatilidade única do aço, capaz de estar presente na estrutura da maior rampa do mundo e, posteriormente, ser infinitamente reaproveitado em nosso processo produtivo, transformando-se em novos produtos de aço que poderão estar em diferentes lugares e aplicações, sem perder suas características e qualidade”, afirma.

Maior recicladora da América Latina, a Gerdau transforma cerca de 10 milhões de toneladas de sucata por ano em produtos que contribuem para o desenvolvimento da sociedade e mobiliza mais de 1 milhão de pessoas na cadeia de reciclagem no Brasil, incluindo catadores e cooperativas.

Hoje, aproximadamente 70% do aço produzido pela companhia tem origem em sucata reciclada, reforçando sua atuação sustentável e inovadora no setor.

Esse modelo produtivo permite à Gerdau produzir aço com emissão média de apenas 0,85 tonelada de CO₂e por tonelada de aço, menos da metade da média global da indústria, que é de 1,92 t de CO₂e/t de aço, segundo a World Steel Association (worldsteel). Até 2031, as emissões de carbono da companhia vão diminuir para 0,82 t de CO₂e por tonelada de aço.