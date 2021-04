Acionistas da Petrobras aprovam destituição de Castello Branco do conselho

Assembleia de acionistas da Petrobras aprovou nesta segunda-feira a destituição de Roberto Castello Branco como membro do Conselho de Administração da petroleira estatal, um passo importante para que o executivo deixe a presidência da companhia.

A saída de Castello Branco do colegiado abre espaço para a entrada do general da reserva Joaquim Silva e Luna, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir o executivo no conselho e na presidência da petroleira estatal.

Conforme o estatuto da empresa, o presidente da Petrobras é eleito pelo conselho dentre os seus membros.

A destituição de Castello Branco, durante assembleia extraordinária nesta segunda-feira, acarretou na destituição de outros sete membros do colegiado, cujas vagas devem ser preenchidas ainda no mesmo encontro, feito de forma virtual devido à pandemia.