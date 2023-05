ACE Summit: ACE realiza evento sobre o ecossistema de inovação pela primeira vez em São Paulo

São Paulo, março de 2023 - No dia 12 de maio, será realizado pela primeira vez em São Paulo o ACE Summit, evento com o objetivo de fomentar assuntos sobre o ecossistema de inovação no país. A ACE, holding que atua como venture capital, além de contar com frentes de inovação corporativa, M&As e programas de aceleração há mais de 10 anos, é a organizadora e produzirá o evento anualmente.

Entre os palestrantes já confirmados estão nomes como Karla Marques, Vice-Presidente da Cimed; Juliano Prado, Vice-Presidente Global da Gerdau; Eduardo L’Hotellier é fundador e CEO do GetNinjas; Ana Fontes, Fundadora da Rede Mulher Empreendedora; Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin e Pedro Waengertner, Cofundador e CEO da ACE.

A organização abriu, no último dia 16 de março, as vendas dos ingressos para o ACE Summit no site: https://acestartups.com.br/ace-summit/. O evento irá promover painéis e ativações para empreendedores, investidores e profissionais da inovação corporativa, sobre assuntos como: “Liderança Disruptiva”; “Vendas Complexas na Prática”; “Processo de M&A”; “O Mundo das Fintechs”; “Vida após o IPO”; “Venture & Private Equity”; “Customer Experience", entre outros temas.

“Nós acreditamos que existe um espaço importante no mercado para aproximar os públicos que orbitam em torno do empreendedorismo e inovação. A ideia central do evento é oferecer conexões de qualidade e conteúdo feito por quem efetivamente faz acontecer no mercado”, pontua Pedro Waengertner, Cofundador e CEO da ACE.

Fundada em 2012 pelos empreendedores seriais Pedro Waengertner e Mike Ajnsztajn, a ACE já realizou aportes em mais de 120 startups, concluindo o exit de 27 dessas empresas. No seu track record também constam mais de 300 programas de aceleração realizados, além de mais de 1.000 startups conectadas com grandes empresas, em 10 anos de atuação no mercado.

Além da frente de venture e programa de aceleração, a holding conta com verticais de consultoria corporativa (ACE Cortex) e educação (Future Dojo). Recentemente o grupo também anunciou seu mais novo braço, a ACE Advisors, que atuará como uma boutique de M&A com expertise em empresas de tecnologia.

SERVIÇO

Nome do Evento: ACE Summit

Horário: 09h00 às 19h30

Endereço: Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01313-020

Ingressos: https://bit.ly/summit-imprensa

*Este é um conteúdo apresentado por Future Dojo