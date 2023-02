ACE lidera rodada seed de R$ 3 milhões na Talent Academy

São Paulo, janeiro de 2023 — HRtech especializada na jornada de sucesso do colaborador, a Talent Academy acaba de levantar R$ 3 milhões em rodada seed. A investidora ACE lidera o aporte com o valor de R$ 2 milhões. Já o outro milhão é a soma dos valores aportados por 1289 Capital, Bossanova Investimentos e investidores-anjo.

Unindo um background de vasta experiência em recursos humanos com inovação tecnológica, a HRtech (startup de RH) em questão fornece um software com ferramentas proprietárias para a gestão de pessoas nas organizações. Com people analytics, a plataforma da Talent Academy empodera RH e gestores de pessoas com dados e insights valiosos para a implementação de ações mais efetivas e tomadas de decisão mais assertivas, além de promover autoconhecimento e desenvolvimento aos colaboradores.

De acordo com Maurício Betti, CEO, o montante recebido será aplicado principalmente em tecnologia e vendas. O objetivo é aprimorar os produtos e acelerar a expansão do time comercial para que a plataforma amplie a sua atuação no Brasil e América Latina.

Fundada em 2018 pelos irmãos Maurício e Renata Betti, e a psicóloga Jaqueline Padilha, a Talent Academy foi criada unindo as melhores práticas de RH e educação corporativa como um de seus diferenciais. A plataforma oferece quatro ferramentas que inovam a maneira de se realizar análise de perfil comportamental, pesquisa de clima e pulso, desenvolvimento de competências socioemocionais e avaliação de desempenho.

O objetivo é integrar e melhorar a jornada dos colaboradores, diminuindo significativamente o turnover das empresas e aumentando a produtividade e engajamento dos colaboradores. Este ano, a Talent Academy quer quadruplicar o faturamento, dobrar o tamanho do time, expandir sua rede de especialistas e consultores de RH e lançar novas funcionalidades que integram cada vez mais as ferramentas em uma jornada unificada.

Para os sócios, a empresa cresce de forma sustentável com soluções inovadoras, indo na contramão do atual cenário de layoffs em muitas startups. “Queremos transformar o mercado de RH globalmente, ajudando a construir o futuro do trabalho, a partir do ativo mais importante das empresas: as pessoas. Agora, mais do que nunca, as organizações precisam de soluções que promovam o autodesenvolvimento, o protagonismo e uma cultura inspiradora para que os profissionais consigam atuar de forma autônoma e ao mesmo tempo interdependente, utilizando tecnologia como ferramenta de apoio à gestão”, afirma Renata Betti, cofundadora.

O aporte da ACE é o segundo investimento institucional que a Talent Academy recebe. Anteriormente, já havia levantado R$ 1,5 milhão entre investidores-anjo e as empresas Bossanova Investimentos e 1289 Capital. Em 2021, a HRtech foi uma das 15 startups selecionadas globalmente para participar do Berkeley SkyDeck, um dos principais programas de aceleração de startups do mundo, realizado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Como parte do programa, receberam outros US$ 105 mil (cerca de R$ 500 mil). Em 2022, ano de consolidação e reconhecimento para a HRtech — que dobrou seu time e fechou contratos e parcerias com grandes organizações como Raízen, Oracle e Gerando Falcões —, a Talent Academy venceu a vertical Futuro do Trabalho no South Summit Brasil, ficou em segundo lugar no Startup Olé Brasil e foi uma das cinco selecionadas para o programa de aceleração da Porto Seguro, o Oxigênio. Além disso, foi premiada a startup mais diversa do portfólio da ACE.

No fim do mesmo ano, a Talent Academy venceu a competição Bring Your SaaS, da Meta Ventures, entre 100 startups. Com o resultado, a empresa tornou-se elegível para um investimento potencial de mais R$ 1,5 milhão, atualmente em negociação. Até 2024, a empresa planeja conversar com outros fundos e investidores, a fim de realizar uma nova rodada de investimento série A.

Para o sócio e diretor de investimentos da ACE, Pedro Carneiro, oferecer um produto de primeira linha é a chave para o sucesso de uma empresa. "No ambiente corporativo é muito difícil encontrar um software que os usuários amem de verdade, e acessem todos os dias. Foi isso que nós enxergamos na Talent Academy. A experiência de uso é surpreendente e coloca o negócio em uma posição muito privilegiada, e estamos animados para ajudá-los a realizar seu potencial com esse investimento e a expertise da ACE em apoiar startups”.

Sobre a Talent Academy

A Talent Academy é uma plataforma completa para o sucesso do colaborador. Com ferramentas de autoconhecimento e people analytics, desenvolve competências socioemocionais, além de estimular a conexão das pessoas com o trabalho e melhorar a experiência da jornada profissional. Na prática, promove engajamento, contribui diretamente para aumento da satisfação e produtividade dos colaboradores e redução de turnover. Fundada em 2018 pelos irmãos Maurício e Renata Betti, e a psicóloga Jaqueline Padilha, a startup já tem mais de 65 mil usuários de vários países do mundo em sua plataforma, que está disponível em quatro idiomas. Em 2022, a empresa venceu o prêmio South Summit Brasil na vertical Futuro do Trabalho, a competição Bring Your SaaS, da Meta Ventures e foi escolhida pela Ace como a mais diversa de seu portfólio.

Sobre a ACE

A ACE é uma holding de inovação em negócios e apoio ao empreendedorismo. Atua primariamente como Venture Capital, investindo em startups early stage, e como Venture Builder, co-fundando negócios com os empreendedores mais preparados do ecossistema. Fundada em 2012 pelos empreendedores seriais Pedro Waengertner e Mike Ajnsztajn, a ACE já realizou aportes em mais de 120 startups, concluindo o exit de 26 dessas empresas. No seu track record também constam mais de 100 programas de aceleração realizados, mais de mil startups conectadas com grandes empresas e seis novos negócios criados. Atualmente, o grupo conta, por exemplo, com verticais de venture capital e aceleração (ACE Startups), consultoria corporativa (ACE Cortex), educação (Future Dojo) e finanças (Zebra Câmbio).

Um dos negócios da ACE inclusive, a Future Dojo, se encaixa perfeitamente ao público da Talent Academy. Com formações em temas como inovação e negócios, a empresa se torna uma ótima opção para capacitação de seus colaboradores. Você quer investir em educação corporativa para o seu time? Então clique aqui, ou no link abaixo e conheça os conteúdos da Future Dojo.

Quero capacitar meus colaboradores