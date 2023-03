ACE lança braço com foco em M&A

Após 10 anos de atuação com programas de aceleração, inovação e venture capital, a ACE lança oficialmente para o mercado a ACE Advisors, sua boutique de M&A. Com um background de 27 M&As realizados desde a fundação do grupo, 9 deles apenas nos últimos 18 meses, a ACE Advisors assessora startups ou empresas tech-enabled, guiando os empreendedores na venda de seus negócios para construir o melhor deal, tanto do ponto de vista estratégico, como do financeiro.

Recentemente, a ACE Advisors comunicou seu primeiro M&A de 2023 com a venda da Qexpert, empresa de serviços de estruturação, análise e predição de dados — data engineering, analytics e data science —, para a martech Cadastra. Com a aquisição, a Cadastra dobra sua divisão de Data & Analytics e amplia seu escopo de atuação em dados para além do marketing.

Anteriormente, a ACE, fundada por Pedro Waengertner e Mike Ajnsztajn, dois empreendedores seriais, já havia criado verticais em outras áreas como em educação (Future Dojo) e consultoria corporativa (ACE Cortex). Além disso, nesses 10 anos de atuação, a ACE já realizou mais de 140 investimentos em startups, além de 300 programas de aceleração.

“Somos especialistas em inovar negócios e apoiar empreendedores, desde a especialização de pessoas com o nosso braço de educação, até uma consultoria corporativa para a criação de novos negócios e soluções digitais em grandes corporações. Agora com a ACE Advisors, visualizando a necessidade de mercado e utilizando também todo nosso background em outras verticais, vamos auxiliá-los nessa jornada até a conexão final com players estratégicos”, diz Waengertner, cofundador e CEO da ACE.

A boutique é especializada em M&A para o setor de tecnologia e correlatos, com uma atuação voltada para potencializar o growth da startup durante a jornada em busca do melhor deal.

“A ACE Advisors nasce de um ambiente com uma sólida expertise e dezenas de cases de sucesso. A ACE sempre teve uma atuação muito forte nos exits de seu portfólio de investidas e acumulou diversos M&As ao longo dos anos, principalmente em vendas para players estratégicos. Foi nesse contexto que entendemos que era o momento de não só ajudar os empreendedores que investimos, mas também aqueles empreendedores que desejam fazer a venda de suas empresas e que não passaram por nosso fluxo de investimento. Agora passamos a ser uma solução para todo o ecossistema.”, completa Otávio Pimentel, sócio e Head de M&A da ACE Advisors.

Sobre a ACE

A ACE é uma holding de inovação de negócios e apoio ao empreendedorismo. Atua primariamente como Venture Capital, investindo em startups early stage, e como Venture Builder, co-fundando negócios com os empreendedores mais preparados do ecossistema. Fundada em 2012 pelos empreendedores seriais Pedro Waengertner e Mike Ajnsztajn, a ACE já realizou aportes em mais de 140 startups, concluindo o exit de 27 dessas empresas. No seu track record também constam mais de 100 programas de aceleração realizados, mais de 1.000 startups conectadas com grandes empresas e 6 novos negócios criados. Atualmente, o grupo conta, por exemplo, com verticais de consultoria corporativa (ACE Cortex) e educação (Future Dojo).

Se você quiser aprender um pouco mais sobre seus processos, através da Future Dojo a ACE ensina tudo sobre inovação e negócios. Como é o exemplo dessa masterclass gratuita liberada pelo CEO da ACE, Pedro Waengertner, ensinando como lucrar através da inovação radical. Clique aqui para saber mais