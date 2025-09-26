Accentura demite 11 mil pessoas e avisa: só permanece quem aprender inteligência artificial

A consultoria de tecnologia Accenture reduziu sua força de trabalho global em mais de 11 mil pessoas nos últimos três meses e alertou que outros funcionários terão de deixar a companhia caso não consigam se requalificar para a era da inteligência artificial (IA), segundo o jornal Financial Times.

A Accenture, de acordo com o jornal britânico, apresentou um programa de reestruturação de US$ 865 milhões e uma projeção cautelosa para o próximo ano, reflexo da demanda corporativa ainda fraca por projetos de consultoria e do corte de gastos dentro do governo dos Estados Unidos.

A empresa empregava 779 mil pessoas no fim de agosto, ante 791 mil três meses antes.

Os desligamentos devem continuar até novembro. Apenas no último trimestre, os custos com indenizações chegaram a US$ 615 milhões, e outros US$ 250 milhões devem ser registrados neste trimestre.

Impacto nos resultados

Apesar dos cortes, a Accenture disse que pretende manter a expansão das margens operacionais em pelo menos 0,1 ponto percentual ao ano. De agosto de 2024 a agosto de 2025, a companhia registrou faturamento de US$ 69,7 bilhões, alta de 7%, e lucro líquido de US$ 7,83 bilhões, avanço de 6%.

Para o novo exercício fiscal, a expectativa é de crescimento entre 2% e 5% no faturamento. Esse número teria sido um ponto percentual maior não fosse a redução de contratos e gastos do governo federal americano, que historicamente responde por cerca de 8% da receita da consultoria, destacou o FT.

Aposta em inteligência artificial

Os projetos ligados à IA generativa movimentaram US$ 5,1 bilhões em novos contratos no último ano, contra US$ 3 bilhões no período anterior. O número de profissionais especializados em IA ou dados chegou a 77 mil, quase o dobro dos 40 mil de dois anos atrás.

A Accenture afirmou ainda que, apesar das demissões, sua base de funcionários deve voltar a crescer no próximo ano, com foco em profissionais requalificados para atuar na transformação digital.

Na quinta-feira, 25, as ações da companhia caíram 2,7%, fechando no menor nível desde novembro de 2020. Nesta manhã, no pré-mercado, elas sobem 0,57%, por volta das 7h (horário de Brasília).