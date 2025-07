Acampamento dos bilionários: conheça a conferência de negócios que une mais de US$ 419,8 bilhões

Uma conferência anual valiosa está ocorrendo nesta semana em Sun Valley, Idaho. A Allen & Co. Sun Valley Conference, conhecida como o acampamento de bilionários, é um dos encontros mais exclusivos e influentes do mundo dos negócios.

O evento, que acontece sempre na terça-feira após o feriado americano de 4 de julho, é organizado pela boutique de investimentos Allen & Company e reúne centenas de CEOs, bilionários e figuras-chave do setor. Dentro da Sun Valley já ocorreram negociações históricas, como a compra da ABC pela Disney e a aquisição da NBCUniversal pela Comcast.

Desde a sua criação — há mais de quatro décadas — o encontro cresceu consideravelmente. Segundo informações do Business Insider, o que começou como uma reunião restrita a algumas dezenas de convidados da mídia, hoje recebe participantes do mundo inteiro e conta com a presença habitual de líderes como Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Sam Altman (OpenAI), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Google) e Daniel Ek (Spotify).

Entre as pautas mais prováveis neste ano, estão a disputa por talentos na área de inteligência artificial, o cenário dos setores de energia e defesa e o plano de sucessão da Disney. Também devem ganhar destaque discussões sobre o atual clima político, incluindo tarifas comerciais e o projeto de Donald Trump, One Big Beautiful Bill, aprovado na última semana.

Durante uma das reuniões, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, comentou sobre uma característica em comum entre o presidente Trump e seu ex-chefe, George Soros. Segundo ele, ambos são impacientes quando se trata de negociações.

Confira alguns dos magnatas bilionários que já estão presentes na edição de 2025:

Jeff Bezos – Fundador da Amazon

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: casal caminha para um almoço na Allen & Company Sun Valley Conference, em 10 de julho de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Fortuna: US$ 235,7 bilhões (Forbes, julho/2025)

Bill Gates - Cofundador da Microsoft

Bill Gates: cofundador da Microsoft na Allen & Company Sun Valley Conference, em 10 de julho de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Fortuna: US$ 117 bilhões (Forbes, julho/2025)



Brian Armstrong – CEO da Coinbase

Brian Armstrong: CEO da Coinbase chegando na Allen & Company Sun Valley Conference, em 8 de julho de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Fortuna: US$ 16,2 bilhões (Forbes, julho/2025)



Alex Karp – CEO da Palantir

Alex Karp: CEO of Palantir Technologies acena para jornalistas na Allen & Company Sun Valley Conference em 10 de julho de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Fortuna: US$ 12,7 bilhões (Forbes, julho/2025)



Tobias Lütke – CEO do Shopify

Tobias Lutke: CEO do Shopify caminha com a esposa, Fiona McKean, durante a Allen & Company Sun Valley Conference, em 10 de julho de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Fortuna: US$ 10,2 bilhões (Forbes, julho/2025)



Daniel Ek – CEO do Spotify

Daniel Ek: CEO do Spotify caminhando para uma reunião na Allen & Company Sun Valley Conference, em 9 de julho de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Fortuna: US$ 10 bilhões (Forbes, julho/2025)

Reed Hastings – Cofundador da Netflix

Reed Hastings: cofundador da Netflix acena para fotógrafos na Allen & Company Sun Valley Conference, em 10 de julho de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Fortuna: US$ 6,8 bilhões (Forbes, julho/2025)

Barry Diller – Chairman da IAC

Barry Diller: presidente da IAC pedala durante a Allen & Company Sun Valley Conference, em 10 de julho de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Fortuna: US$ 4,6 bilhões (Forbes, julho/2025)

Reid Hoffman – Cofundador do LinkedIn

Reid Hoffman: cofundador do LinkedIn caminha com o CEO do Yahoo, Jerry Yang, durante a Allen & Company Sun Valley Conference, em 8 de julho de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Fortuna: US$ 2,5 bilhões (Forbes, julho/2025)

Sheryl Sandberg – ex-COO da Meta

Sheryl Sandberg: ex-COO da Meta acena para fotógrafos com seu marido, Tom Bernthal, durante sua chegada na Allen & Company Sun Valley Conference, em 8 de julho de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Fortuna: US$ 2,4 bilhões (Forbes, julho/2025)



Sam Altman - CEO da OpenAI

Sam Altman: CEO da OpenAI conversa com jornalista durante sua chegada na Allen & Company Sun Valley Conference, em 8 de julho de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Fortuna: US$ 1,7 bilhões (Forbes, julho/2025)