Academia mais cara do Brasil cobra até R$ 3.700 e deve faturar R$ 60 milhões em 2026

Tem uma nova academia querendo disputar o título da mais cara do Brasil. Além da Les Cinq, que tem mensalidade de R$ 3.500, a SIX Sport Life tem mensalidade que varia de R$ 2.500 a 3.700 – além de grandes planos de expansão no país.

Inspirada no conceito de seis estrelas da hotelaria, a SIX Sport Life quer ser reconhecida como a rede de academias que transforma a rotina de treinos em uma experiência comparável a uma estadia em resort.

Fundada em 2024 pelo arquiteto Eilson Studart (ex-Coco Bambu) e pelo médico Leandro Vaz (ligado ao Grupo Sabin), a marca, que já opera unidades no Noroeste (DF) e no Itaim Bibi (SP), inaugurou neste mês a sua terceira academia, localizada no Lago Sul, em Brasília. O espaço recebeu investimento de R$ 20 milhões e foi projetado para ser a maior academia “high ticket” do país, com capacidade para 800 alunos.

“Queríamos uma academia que encantasse até quem não gosta de treinar”, diz Studart.

Para Vaz, o foco sempre foi no cliente e em expansão. “Desde o início, já estruturamos a SIX para expandir. Criamos uma holding com especialistas em finanças, jurídico, marketing e obras para sustentar esse projeto. Mas sempre lembrando que a base é o atendimento e o encantamento do cliente.”

Estrutura com padrão hoteleiro

Mais do que treinos, a SIX oferece uma estrutura de bem-estar completa. As unidades contam com piscinas em mármore, saunas individualizadas, crioterapia, fisioterapia preventiva e áreas gastronômicas. Há ainda serviços de conveniência como escovação de cabelo com linhas premium, manicure, passadoria de roupas e o recém-criado bar saudável, que serve pré e pós-treinos na forma de drinks energéticos.

A experiência também inclui quadras de beach tennis e vôlei, aulas de yoga, pilates, dança e meditação.

“O foco número um é serviço e encantamento do cliente”, afirma Studart.

Com esse modelo, a permanência média dos alunos chega a duas a três horas por dia, transformando a academia em um espaço de convivência. Eventos como cafés da manhã, torneios esportivos e encontros com DJ e vinhos reforçam o caráter de comunidade.

Academia de luxo, SIX Sport Life, tem até café da manhã para os alunos (SIX Sport Life/Divulgação)

Público-alvo

Com um público-alvo de alta renda, as pessoas que vão para a SIX vão muitas vezes para captação de clientes, afirma Studart. "A nossa academia virou um lugar de networking também”.

Atualmente, o público em Brasília é formado por profissionais do funcionalismo público de alto escalão, além de advogados, médicos, arquitetos e empresários em geral. “Em São Paulo, temos também muitos dentistas, médicos e empresários”, diz Vaz.

Quando o recorte é sexo, mulheres acima de 35 anos representam 70% da base de alunos.

“Somos um clube de interação de pessoas com estilo de vida semelhante. Esse tipo de relacionamento mantém o aluno engajado e feliz”, afirma Vaz.

A estrutura foi pensada para atender esse público. A construção da academia tem madeira natural, mármore e vegetação natural.

"O piso é taco de madeira. O banheiro é todo em mármore. O cliente precisa sentir a diferença," afirma Studart.

Estrutura da SIX Sport Life foi pensanda para oferecer a experiência de um resort (SIX Sport Life/Divulgação)

Planos de expansão

A SIX já está em obras em Vila Nova Conceição (SP) — com rooftop de vista para o Ibirapuera e equipamentos Luxury da Technogym — e em Campinas (SP), com 1.800 m², clínicas de fisioterapia e bar central para integração dos alunos. O plano é abrir academias também em cidades como Belo Horizonte e Curitiba.

Para financiar a expansão, além do capital próprio inicial, a empresa passou a oferecer até 10% de participação por unidade para sócios investidores.

Com fila de espera em todas as unidades, o objetivo dos sócios é de continuar crescendo junto com o mercado de academia de luxo. No primeiro ano a rede faturou R$ 30 milhões e para 2026 a expectativa é chegar a 5 unidades até março e alcançar R$ 60 milhões em faturamento.