A Ultracargo investe mais de R$ 80 milhões em soluções inovadoras com foco em segurança

A Ultracargo, uma empresa de soluções logísticas e de armazenagem de granéis líquidos como combustíveis, químicos e biocombustíveis, tem investido em soluções inovadoras que permitem oferecer mais segurança aos clientes, colaboradores e ao meio ambiente.

Os terminais da Ultracargo têm sido atualizados com novas soluções que respondem aos principais desafios do setor, e o resultado tem sido uma operação que evolui continuamente para melhorias de índice de eficiência, segurança e sustentabilidade.

A seguir, alguns destaques do trabalho desenvolvido neste sentido:

O desenvolvimento de um software especial , em parceria com a TI da empresa, para fazer o inventário dos quase 22 mil ativos dos terminais. A solução de tecnologia desenvolvida internamente para melhoria contínua dos processos de gestão de ativos e do processo de programação e controle de manutenção preventiva e preditiva colabora para que a rotina de manutenção se torne mais eficiente, uma questão que ainda é um desafio para muitas empresas do setor.

Sala especial garante segurança, agilidade e mais sustentabilidade

Um exemplo prático de iniciativa da Ultracargo é a instalação de uma sala com equipamentos para análise de qualidade que trará mais segurança, sustentabilidade e agilidade no recebimento e na expedição de produtos no Terminal de Aratu (BA), que hoje armazena mais de 80 itens.

“Antes, as liberações de produtos dependiam de análise realizada por inspetores independentes, o que aumentava o tempo da operação, já que os profissionais realizam análises para diversas empresas”, explica Aline Camilo Fonseca, gerente executiva de Terminais da Ultracargo. “Com o funcionamento da nova sala, agora é possível adiantar os testes de qualidade e fazer os ajustes necessários para obter a certificação dos inspetores uma vez que o produto esteja em conformidade.”

A expectativa com a nova sala é reduzir em cerca de 2 horas o tempo de espera por análise e ter uma economia de R$ 108 mil ao ano quando o espaço estiver plenamente em operação. Além disso, a aquisição de equipamentos traz mais segurança e sustentabilidade ao processo.

“Além de agilizar a liberação dos produtos, a análise dedicada traz mais confiabilidade aos resultados, assim podemos ser mais efetivos em relação aos procedimentos realizados para obter a conformidade do produto”, diz Aline. “Isso reduz drenagens desnecessárias, o que diminui o consumo de água e a exposição de colaboradores aos riscos inerentes à atividade.”

Pesquisa e inovação: nos últimos dois anos, a Ultracargo investiu R$ 80 milhões em segurança, incluindo modernização de equipamentos e de processos (Ultracargo/Divulgação)

Drones para inspeções

Em mais uma inovação dentro do setor, a Ultracargo passou a usar drones para inspeções visuais de tanques e tubulações aéreas em terminais portuários em complemento às técnicas de inspeção atuais, que requerem andaimes e plataformas elevatórias.

Na primeira experiência, a iniciativa mostrou que um trabalho de 30 dias pode ser feito em apenas dois, e que em cinco anos os custos com andaimes para inspeção podem ser reduzidos em 90%, com economia de mais de R$ 4 milhões.

“Com essa solução, abrimos as portas para o uso do novo modelo em mais terminais da empresa, com ganho anual relevante nos nossos resultados financeiros. Além disso, ainda evitamos expor os profissionais aos riscos envolvidos no trabalho em altura”, explica Leopoldo José Gimenes, diretor executivo de Operações e Engenharia da Ultracargo.

Tubulações subterrâneas mais seguras

Soluções inovadoras também foram pensadas para as tubulações subterrâneas. No método conhecido como Memória Magnética do Metal (MMM), o sistema utilizado pela Ultracargo é capaz de identificar a interferência do campo magnético da Terra nas tubulações, apontando com precisão os pontos de corrosão encontrados.

Com isso, as inspeções podem ser realizadas mais rapidamente, com maior precisão, sem necessidade de escavação, facilidade de operação e custos menores. Além disso, a empresa tende a ganhar em termos de segurança de suas equipes, enquanto diminui o risco de ocorrência de acidentes envolvendo as referidas tubulações.

Reparo e manutenção ainda mais eficientes

No segmento de armazenagem de granéis líquidos nos portos, é fundamental que os trabalhos de reparo e manutenção não impeçam o fluxo do serviço prestado, pois qualquer interrupção das atividades pode representar uma enorme perda financeira tanto para a empresa prestadora de serviço como para os clientes que precisam transportar seus produtos.

Ciente disso, a Ultracargo estabeleceu uma parceria com uma empresa especializada no monitoramento online e gestão de ativos críticos, que resultou em um projeto com características inovadoras.

A iniciativa envolveu a instalação de sensores nas bombas de carregamento, para medir qualquer indício de vibração excessiva, aumento de temperatura ou outro comportamento inadequado que possa indicar uma provável parada no funcionamento do equipamento.

Os dados coletados são enviados para uma plataforma de monitoramento online, que utiliza inteligência artificial (IA), para fazer análises e disparar alertas em tempo real. Pela primeira vez, foram utilizados sensores à prova de explosão, uma inovação desenvolvida especialmente para as necessidades da empresa.

“Com esse projeto, foi possível evitar paradas de operação em terminais, nos últimos meses”, comenta Leopoldo José Gimenes, diretor executivo de Operações e Engenharia da Ultracargo. No aspecto financeiro, a economia gerada para a empresa no período de cinco meses foi de cerca de R$ 180 mil. “Também foram registrados ganhos relacionados à segurança e à confiabilidade das operações, algo fundamental para a companhia, já que segurança, para nós, é um valor inegociável.”

Somente nos últimos dois anos, a Ultracargo investiu R$ 80 milhões em segurança, incluindo modernização de equipamentos e de processos e a implementação de inovações que colocam os sistemas de segurança da empresa acima das exigências legais. A empresa conta com terminais de granéis líquidos em quatro regiões brasileiras e está conectada aos modais rodoviário, ferroviário, hidroviário e dutoviário. Seus terminais estão localizados em Rondonópolis (MT) e nos portos de Santos (SP), Rio de Janeiro, Aratu (BA), Suape (PE), Itaqui (MA) e Vila do Conde (PA). A empresa detém ainda 50% de participação na Opla, que opera um terminal de etanol em Paulínia (SP).