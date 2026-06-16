A transição energética virou um negócio de R$ 200 milhões para esta empresa do Ceará

Quando um grupo de sócios com competências complementares decidiu criar uma empresa voltada para eficiência energética, em 2010, o tema era pouco explorado no Brasil, mas já apresentava potencial de crescimento.

Cerca de 16 anos depois, a realidade é outra. Com atuação nacional em projetos de eficiência e transição energética, a 3e Soluções projeta alcançar R$ 200 milhões em faturamento em 2026.

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Fundada em Fortaleza, no Ceará, a empresa atua em áreas como geração e armazenamento de energia, gestão energética, iluminação pública, mobilidade elétrica e projetos socioambientais.

A expectativa de crescimento está apoiada na ampliação da carteira de clientes e no fortalecimento do portfólio de soluções voltadas aos desafios e às oportunidades da transição energética.

O CEO Mauricio Gonçalves nasceu em São Paulo e escolheu Fortaleza para construir sua trajetória profissional e empreendedora.

O contato com os negócios começou cedo. Aos 16 anos, teve sua primeira experiência empreendedora na área de tecnologia, onde adquiriu os primeiros aprendizados em gestão, relacionamento com clientes e desenvolvimento de empresas.

Mais tarde, formou-se em administração pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e concluiu o mestrado em administração e controladoria pela mesma instituição.

Fundada em 2010, a operação nasceu como 3e Engenharia, já que a engenharia era a principal ferramenta utilizada para transformar oportunidades em projetos e atender às necessidades dos clientes.

Ao longo dos anos, porém, a companhia percebeu que a engenharia era apenas o meio pelo qual entregava algo maior. "O que realmente gerava valor para os clientes eram as soluções desenvolvidas, a capacidade de execução e os resultados proporcionados", conta.

Essa percepção levou a uma evolução natural da companhia e, em 2022, passou a adotar a marca 3e Soluções. O quadro societário é composto por João Carlos Furtado (diretor de operações), Cauê Gonçalves (diretor de engenharia e inovação) e Odailton Arruda (diretor de projetos socioambientais).

O que faz a empresa

Atualmente, a empresa desenvolve projetos socioambientais, geração e armazenamento de energia, gestão energética, iluminação pública e mobilidade elétrica.

Entre os exemplos estão projetos de universalização do acesso à energia em comunidades remotas, levando eletricidade e promovendo inclusão e desenvolvimento em regiões de difícil acesso, além de iniciativas educacionais voltadas à conscientização sobre o uso racional e eficiente da energia elétrica.

Entre 2022 e 2025, os projetos executados pela companhia somaram mais de 29 mil visitas domiciliares, aproximadamente 50 mil lâmpadas substituídas e mais de 14 mil geladeiras trocadas em comunidades de baixa renda.

Além disso, as ações desenvolvidas contribuíram para a destinação correta de mais de 212 mil toneladas de resíduos recicláveis.

O crescimento da companhia acelerou nos últimos anos, o que garantiu sua presença no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

A empresa registrou receita operacional líquida de R$ 95,7 milhões em 2024, 52% acima dos R$ 63,1 milhões registrados no ano anterior.

Parte desse desempenho está associada ao relacionamento construído com algumas das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, como Equatorial, Energisa, Enel, Neoenergia, Light, Cemig, Copel, Celesc e CPFL.

A empresa também investiu na profissionalização da gestão, na implantação de sistemas de qualidade e no fortalecimento de práticas de governança corporativa.

Para onde vai o negócio

A organização conta com quase 700 funcionários distribuídos em diversas regiões do país. As áreas corporativas estão concentradas em Fortaleza e São Paulo, enquanto bases operacionais espalhadas pelo território nacional dão suporte aos contratos locais.

Outro tema citado por Mauricio foi o uso crescente da tecnologia na rotina dos profissionais da 3e Soluções.

A inteligência artificial já é utilizada em processos relacionados à análise de informações, gestão do conhecimento, desenvolvimento de conteúdos, produtividade e apoio à tomada de decisões.

"Do ponto de vista setorial, a transição energética exige a incorporação de novas tecnologias, a evolução dos modelos de negócio, o aperfeiçoamento dos marcos regulatórios e a construção de soluções que conciliem competitividade, sustentabilidade e inclusão social", diz.

Para os próximos anos, a companhia pretende ampliar sua presença em segmentos ligados à geração e armazenamento de energia, mobilidade elétrica e soluções voltadas à redução das emissões de carbono.

Ao mesmo tempo, a empresa aposta na combinação entre crescimento econômico e impacto social.

A avaliação de Mauricio é que a transição energética não deve se limitar à adoção de tecnologias mais limpas, mas também contribuir para o desenvolvimento das comunidades atendidas pelos projetos.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.