A prática de Jensen Huang, CEO da Nvidia que não funciona — mesmo na empresa mais rica do mundo

Jensen Huang, CEO da Nvidia (NVDC34), é um dos nomes mais admirados do mundo corporativo atual.

À frente de uma gigante avaliada em U$ 5 trilhões em valor de mercado e protagonista da revolução da inteligência artificial, Huang personifica o que muitos executivos buscam em performance, visão e inovação.

No entanto, nem toda prática adotada por líderes de sucesso merece ser replicada. As informações foram retiradas da Inc.

Liderança intensa nem sempre é liderança eficaz

No livro The Nvidia Way, do jornalista Tae Kim, há um episódio que se destaca menos pelos resultados e mais pelo constrangimento que causou. Huang teria abordado um engenheiro da empresa, Kenneth Hurley, enquanto ambos estavam em um banheiro da sede da Nvidia.

A conversa, que começou de maneira informal, rapidamente virou um interrogatório sobre as atividades profissionais do funcionário ali, ao lado do mictório.

A situação ilustra um ponto importante para quem lidera equipes e lida com gestão de capital humano: não é apenas sobre o que se pergunta, mas onde e como se faz isso.

Excesso de proximidade pode gerar ruído na operação

A cultura do “modo fundador”, conceito popularizado por Paul Graham, valoriza líderes que estão próximos da operação, entendem o dia a dia do negócio e têm uma postura prática frente aos desafios.

Em tese, essa abordagem reduz hierarquias, acelera decisões e reforça o alinhamento estratégico.

Contudo, quando essa presença se torna invasiva ou descontextualizada, o efeito pode ser o oposto, gerando constrangimento, ruído na comunicação e perda de moral da equipe. E isso, no contexto das finanças corporativas, tem um custo real, seja em produtividade, seja em retenção de talentos.

Lições práticas para quem lidera sob pressão

Líderes financeiros, especialmente CFOs e líderes de áreas estratégicas, convivem com pressão constante por performance.

Naturalmente, há momentos em que o contato direto com equipes operacionais se faz necessário. Mas o “assunto certo, lugar certo” continua sendo um princípio essencial.

Uma abordagem invasiva pode desvalorizar um colaborador, gerar mal-estar e, em vez de aumentar o engajamento, produzir o oposto.

Como destaca o autor Jeff Haden na análise da conduta de Huang, até as melhores intenções podem falhar quando aplicadas fora de contexto.

Saber o que evitar também é uma competência de liderança

Grandes nomes do mercado, como Jensen Huang, são referências de inovação, execução e visão de longo prazo. Mas até mesmo esses líderes oferecem aprendizados que vêm do erro, deles ou dos outros.

No universo das finanças corporativas, onde a tomada de decisão exige equilíbrio entre dados e pessoas, entender os limites da liderança é tão importante quanto definir KPIs ou estruturar um M&A.

Evitar práticas constrangedoras, respeitar os espaços dos times e manter a escuta ativa são atitudes que preservam o capital mais valioso de uma organização: a confiança.

