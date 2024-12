A Paderrí quer ver os brasileiros comendo brioches — e já fatura R$ 90 milhões

A Paderrí, marca do grupo francês Norac Foods, busca tornar o brioche uma opção popular para os brasileiros.

Criada em 2018, a empresa oferece produtos típicos da boulangerie francesa, como brioches, madeleines e crepes, com a proposta de trazer um “saber fazer francês” para o mercado brasileiro.

Em 2023, a Paderrí alcançou um faturamento de R$ 90 milhões, impulsionada pela inovação no portfólio e expansão da distribuição.

Agora, com um investimento de R$ 50 milhões em uma nova linha de produção anunciado nesta terça-feira (3), a empresa tem como objetivo dobrar o tamanho até 2028.

O Grupo Norac Foods e a chegada ao Brasil

O grupo francês Norac Foods, fundado em 1989, atua há mais de 30 anos no setor de panificação, confeitaria e grab and go (refeições rápidas e prontas para consumo).

O grupo, que faturou cerca de R$ 7 bilhões em 2022, tem presença em 9 países e é líder no mercado francês de panificação industrial, viennoiserie (pães e doces) e crepes recheados.

A entrada no Brasil ocorreu em 2011 com a marca Ateliê, que trouxe para o país a oferta de sanduíches, saladas e refeições rápidas.

O alvo foram mercados de conveniência, um setor alvo recentemente do investimento de grandes grupos, como Carrefour Express e Oxxo.

“Quando começamos com a Ateliê, vimos uma grande oportunidade no Brasil, onde o mercado de grab and go ainda era incipiente”, diz Nicolas Esclatine, CEO da Norac Foods. “Com a Paderrí, o foco é criar um nicho para produtos típicos franceses, como os brioches.”

O faturamento da Norac no Brasil, que deve chegar a R$ 180 milhões em 2024, metade vem da Ateliê e, a outra metade, da Paderrí.

A aposta na Paderrí: brioche de qualidade ao mercado brasileiro

A Paderrí nasceu com o objetivo de apresentar ao Brasil produtos de panificação francesa autênticos, algo inédito no Brasil até então.

O desafio foi conquistar a confiança do consumidor para produtos como brioche e madeleine. “Os brasileiros têm hábitos muito consolidados em relação ao pão, então não foi simples entrar com uma oferta nova, mas conseguimos mostrar que existia um mercado para isso”, diz Esclatine.

A estratégia da Paderrí está centrada na qualidade e no uso de ingredientes premium, como ovos e açúcar nos brioches.

Em 2023, a Paderrí registrou um aumento de 23% no volume de vendas, com um desempenho três vezes superior ao do mercado de pães e bolos, de acordo com a Nielsen. A meta para 2024 é crescer a uma taxa de dois dígitos em volume.

Expansão e novidades de 2024

Em 2024, a Paderrí expandirá sua linha de pães e bolos, lançando novos produtos que devem atingir 16 SKUs (código alfanumérico dos produto de uma empresa em estoque).

Além dos brioches e madeleines, a marca vai lançar variações como o brioche fatiado e novos crepes recheados.

A produção também será ampliada com a instalação de uma nova linha de fabricação em Ibiúna, no interior de São Paulo, num investimento de R$ 50 milhões.

A expansão também inclui a ampliação da distribuição, com foco no Centro-Oeste, Nordeste e Minas Gerais.

“A prioridade será aumentar nossa presença em regiões onde ainda não estamos tão fortes, e também melhorar a distribuição nos pontos de venda mais estratégicos”, diz Esclatine.

O mercado de panificação no Brasil

O setor de panificação no Brasil faturou R$ 138,5 bilhões em 2023, um crescimento de 7,4% em relação ao ano anterior, segundo o Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação.

Apesar da grande presença de produtos tradicionais, como pães de forma, a categoria de pães e bolos finos, onde estão os itens de boulangerie francesa, vem crescendo de forma constante.

No caso da Paderrí, a oferta de brioche e madeleine já conquistou uma base fiel de consumidores.

“O crescimento de nossa marca no Brasil vem muito da ampliação da distribuição”, diz Lucio Torres, VP da Norac Foods no Brasil. “O mercado de panificação no geral já é maduro, mas ainda tem um grande espaço para os produtos diferenciados.”

O futuro da Paderrí e da Norac Foods no Brasil

Com a ampliação da fábrica e o foco no aumento da distribuição, a Paderrí está projetando dobrar de tamanho até 2028.

A empresa vê no Brasil um mercado com grande potencial de crescimento, e o aporte contínuo do grupo Norac Foods deve permitir que a marca se torne um nome ainda mais conhecido, não apenas no mercado premium, mas também em outros segmentos de consumidores.

“A nossa ambição é ver o brioche em cada supermercado, como o pão de forma”, diz Esclatine. “Em alguns anos, queremos que haja uma gôndola de brioche em cada loja.”