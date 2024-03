A nova era das finanças: aqui está o segredo para mitigar riscos e aumentar lucros no seu negócio

Manter a saúde financeira de um negócio em dia nunca foi tarefa fácil. Mas, em um mundo em constante transformação – onde processos, informações e ferramentas mudam em velocidade cada vez mais rápida – o desafio tornou-se ainda maior.

A boa notícia é que a crescente complexidade dos mercados financeiros, aliada à demanda por maior eficiência e transparência por parte das empresas nos últimos anos, também impulsionou o surgimento de uma série de tecnologias destinadas a otimizar os processos financeiros corporativos .

Estamos falando de inovações que não apenas simplificam tarefas administrativas, mas também ajudam a identificar oportunidades de crescimento , mitigar riscos e maximizar o retorno sobre investimentos de uma área ou organização.

A adoção de tecnologias como inteligência artificial e aprendizado de máquina, por exemplo, já está permitindo previsões mais precisas e insights mais profundos sobre o desempenho financeiro e as tendências do mercado. Essa capacidade de análise avançada, por sua vez, possibilita uma tomada de decisão mais ágil e orientada por dados (essencial em um ambiente empresarial dinâmico e competitivo) – e ainda libera recursos humanos para se concentrarem em atividades estratégicas de maior valor agregado.

Mas, afinal, que ferramentas são essas e como utilizá-las de maneira verdadeiramente assertiva?

Para responder essas e outras perguntas sobre o tema, a EXAME apresenta a Masterclass A Nova Era das Finanças Corporativas . Virtual e totalmente gratuita, a aula promete fornecer insights valiosos e práticos para empresários que querem controlar melhor as finanças de seus negócios e profissionais de outros setores que precisam entender melhor as finanças corporativas para melhorar a tomada de decisão em suas áreas.

Durante o encontro, os participantes terão a chance de aprofundar seu entendimento sobre como as inovações tecnológicas estão transformando o cenário das finanças corporativas e como podem capitalizar essas tendências para impulsionar o sucesso de suas próprias organizações.

A aula irá ao ar no dia 25 de março, às 19h30, e contará com a participação de Renato Mimica, co-CEO da EXAME e sócio do BTG Pactual. Com mais de 15 anos de experiência na área de análise de investimentos, o executivo foi eleito um dos melhores analistas de ações da América Latina por 10 anos consecutivos, em ranking da revista Institutional Investor.

