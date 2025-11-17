A nova aposta de Semenzato: aporte na QÓculos de olho nos R$ 500 milhões

De olho num setor com mais de 70 mil pontos de venda e presença tímida das grandes redes, a SMZTO decidiu investir no varejo ótico.

Após dois anos de negociações, o private equity fundado por José Carlos Semenzato anunciou um aporte na QÓculos, rede de franquias com mais de 120 lojas em operação. A meta é acelerar a expansão da marca e conquistar a liderança de um mercado que movimentou R$ 27 bilhões em 2024.

“A QÓculos representa um negócio com fundamentos sólidos, sócios comprometidos e um setor com potencial de crescimento exponencial. Quando a SMZTO chancela uma marca, é porque confia no retorno para o franqueado", diz Semenzato.

A transação marca a 17ª investida da SMZTO — grupo que já impulsionou marcas como Espaçolaser, Peça Rara, Royal Face, Terça da Serra e Oakberry. Com 5 mil unidades em operação e faturamento de R$ 9 bilhões no último ano, a gestora vê na entrada no varejo ótico uma forma de diversificar ainda mais seu ecossistema de marcas e explorar novas sinergias.

Essa estratégia de democratização, presente em outros negócios da SMZTO, também será replicada aqui.

“Vamos levar óculos de qualidade a preços mais baixos, para atingir uma camada maior da população e aumentar o faturamento das unidades”, afirma.

A QÓculos projeta fechar 2025 com faturamento de R$ 120 milhões e já planeja um novo salto.

“Nossa meta é alcançar R$ 500 milhões e 400 unidades até 2027. É ousado, mas vamos perseguir esse objetivo com muita estratégia”, afirma Neto Santana, presidente do conselho QÓculos.

De e-commerce à rede franqueada

Fundada em 2014 pelos empreendedores Neto Santana, fundador da Óticas Carol, e o empresário Rafael Galdino, a QÓculos nasceu no digital. “Na época, o e-commerce de ótica ainda era pouco explorado, então vimos uma oportunidade e, em três anos, nos consolidamos entre os três maiores players do Brasil”, contou Santana.

Em 2018, a empresa deu início à expansão física com lojas franqueadas. Hoje, está presente em 17 estados brasileiros.

A origem digital segue como um diferencial da operação. “Por termos começado no online, trouxemos muita tecnologia para o balcão da ótica. A loja é moderna, descomplicada e proporciona ao cliente uma experiência fluida”, afirma Santana. O modelo, segundo ele, também facilita a gestão do franqueado. “Menos ônus na operação, mais eficiência.”

Durante a pandemia, mesmo diante dos desafios do varejo, a rede não fechou nenhuma unidade e ainda inaugurou nove lojas. “Como o segmento é classificado como de saúde, conseguimos manter as portas abertas. Passamos pelo período de forma tranquila”, lembra o CEO.

A QÓculos atua com um portfólio amplo que contempla tanto lentes oftálmicas quanto armações de grau e óculos de sol. A rede trabalha com as principais marcas internacionais do mercado, como Ray-Ban, Oakley, Prada, Tom Ford e Hugo Boss, e também desenvolve marcas próprias com distribuição exclusiva para os franqueados.

A estratégia permite oferecer um sortimento competitivo para diferentes perfis de consumidores e faixas de preço, equilibrando produtos de alta demanda com opções mais acessíveis.

O plano de crescimento da QÓculos inclui lojas em cidades com mais de 80 mil habitantes em todo o Brasil. “Nosso foco é nacional. Queremos estar onde houver demanda e oportunidade”, diz o CEO. Para isso, o grupo pretende reforçar a operação com novas verticais, produtos e parcerias.

“Já começamos a estudar possíveis aquisições complementares. Queremos criar um ecossistema no setor ótico, com verticalização de marcas próprias e fornecedores estratégicos”, diz Semenzato.

O que atraiu a SMZTO

A análise da QÓculos durou dois anos, tempo considerado normal dentro dos processos de due diligence do grupo. “É quando a gente avalia o sócio, o negócio e o setor”, explica Semenzato. “Nosso primeiro pilar é sempre a qualidade do sócio. Nós não somos operadores de rede, mas conselheiros e estrategistas. Por isso, é essencial confiar em quem está à frente.”

O segundo pilar, segundo ele, é a solidez do negócio. Com investimento inicial a partir de R$ 220 mil e prazo de retorno entre 18 e 30 meses, a QÓculos já atingiu maturidade suficiente para entrar no radar do grupo.

“É um negócio comprovado. Mais de 120 lojas, franqueados satisfeitos, selo de excelência da ABF. Agora, nosso papel é acelerar”, diz o investidor.

Com aproximadamente 71 mil pontos de venda no país, o varejo ótico é dominado por pequenas e médias empresas. Apenas 7% do setor está nas mãos de grandes redes, o que representa uma janela de oportunidade para consolidação.

“É um mercado pulverizado, mas com demanda reprimida. Estima-se que 40% da população precise de óculos e ainda não tenha acesso ao oftalmologista”, explica Santana.

Além disso, fatores como o envelhecimento da população, o uso crescente de telas e a valorização dos óculos como item de moda, ampliam o mercado endereçável. “A tendência é de crescimento acelerado nos próximos anos. Estamos apostando nisso”, reforça Semenzato.

Segundo a ABF, o número de unidades franqueadas de óticas cresceu 4,77% no primeiro semestre de 2025. O desempenho chama atenção de investidores e deve gerar novos movimentos de expansão e consolidação.

Efeito rede e próximos passos

A entrada da QÓculos no portfólio da SMZTO deve aquecer o mercado e acelerar o ritmo de inaugurações. Apenas no mês do anúncio, oito novas unidades foram abertas. “Nosso recorde é de 11 inaugurações em um único mês. Vamos bater esse número em breve”, projeta Santana.

O efeito rede também impacta os franqueados já existentes. “Quando uma marca entra no nosso ecossistema, os franqueados das outras redes se interessam em diversificar. É natural que 10%, 20% da base atual da QÓculos queiram abrir novas unidades. Isso já nos coloca perto de 200 operações rapidamente”, diz Semenzato.

Outro diferencial é o suporte oferecido. “O franqueado ganha duas turbinas: um time de marketing robusto e ferramentas tecnológicas para gestão. Isso encurta o tempo de aprendizado e acelera os resultados.”

A integração entre os times já começou e a QÓculos deve iniciar 2026 com novos projetos, produtos e frentes de expansão. “Estamos com todos os motores ligados. Já provocamos o Neto com possíveis parceiros e fornecedores. Vamos explorar sinergias e testar caminhos juntos”, afirma Semenzato.

Segundo ele, o sucesso de outras investidas do grupo traz confiança para os novos franqueados. “Quando dizemos que é um bom negócio, é porque analisamos profundamente. Quem investe na QÓculos está pulando etapas. A marca já foi testada.”

Para os fundadores da rede, o momento marca um novo capítulo. “Todos os franqueados estão empolgados. Estar no grupo SMZTO é um marco para a nossa história. Agora, é hora de acelerar”, conclui Santana.