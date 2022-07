A nova aposta da Malwee: um jeans infantil feito para brincar

Um novo lançamento da Malwee quer acabar com a ideia de que as calças jeans são peças inadequadas para a criançada. A divisão infantil da marca, a Malwee Kids, anunciou a criação de um jeans mais confortável, flexível e feito para dar mais mobilidade às crianças durante as brincadeiras.

Trata-se do Jeans para Brincar, desenvolvido a partir de um tecido de malha chamado denim, que imita a aparência do jeans tradicional, mas com maior elasticidade. Na coleção da Malwee Kids, vendida nas lojas e no e-commerce, estão 19 peças do tipo, entre calça, shorts, bermudas, short-saias, macacão e jaquetas.

A preocupação com a mobilidade e conforto não foi a única premissa para a criação das peças. A proposta é também reforçar o compromisso da Malwee com a sustentabilidade. Para isso, todas as peças são livres de químicos nocivos ao meio ambiente e ao corpo humano, como o permanganato, além consumir 98% menos água — dos 100 litros tradicionalmente usados para a produção de um jeans, o da Malwee consome 300 ml, algo como um copo d'água.

"Nosso jeans foi desenvolvido para que a criança cresça feliz e explore os melhores momentos de sua infância com conforto, praticidade e estilo. Utilizamos processos fabris mais sustentáveis e reforçamos a nossa atuação como marca aliada dos cuidadores, oferecendo alternativas de produtos que facilitem a rotina com as crianças", diz Nataly Camillo, coordenadora de marketing da Malwee Kids.

Para o lançamento da coleção, a Malwee convidou o cantor Rogério Flausino, da banda Jota Quest, para uma sessão de fotos e vídeos ao lado de crianças da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE), da Associação de Amigos do Autista (AMA) e da Fundação de Esportes, além dos filhos do próprio cantor, Miguel e Nina.

Sustentabilidade na Malwee

A criação do jeans sustentável para os pequenos é, de maneira geral, uma extensão da jornada ESG da própria Malwee. Desde 2020, a marca é dona do jeans mais sustentável do mercado, uma produção que promete a redução no uso de água e químicos. Nos últimos cinco anos, segundo a empresa, a economia de água foi de 36%.

Na esteira do jeans, o grupo também tem desenvolvido outras peças amigáveis ao meio ambiente, como o moletom feito à base de fibras de peças já descartadas. É um esforço que promete impactar toda a indústria da moda, a segunda mais poluente de todas.

A Malwee é uma das empresas de destaque no Melhores do ESG, guia que reconhece as empresas com práticas capazes de mudar o mundo e moldar o novo futuro sustentável. Leia a reportagem completa.