A mulher escuta tantos ‘nãos’ que deixa de acreditar em si, diz Cris Arcangeli

Depois de mais de duas décadas à frente da Iônica, farmácia de manipulação comandada pelas irmãs Leandra e Tatiane Zanelato em Florianópolis, as empreendedoras chegaram a um momento comum para muitos negócios maduros.

A empresa tem clientela fiel, estrutura montada e operação consolidada. Ainda assim, as sócias buscavam uma forma de aumentar faturamento e rentabilidade sem necessariamente ampliar o esforço do dia a dia. Entre as ideias em discussão estava o lançamento de uma linha própria de skincare.

O diagnóstico e os caminhos possíveis para o negócio foram tema de um episódio do Choque de Gestão, projeto da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas. A mentora da vez foi a empresária e investidora Cris Arcangeli.

Ao longo da conversa com as fundadoras, a discussão sobre estratégia e crescimento acabou revelando um ponto que, segundo a mentora, aparece com frequência entre mulheres que empreendem.

“A mulher escuta tantos ‘nãos’ que deixa de acreditar em si”, afirmou.

Para Arcangeli, essa insegurança é um obstáculo recorrente no empreendedorismo feminino. Muitas vezes, a trajetória profissional das mulheres é marcada por questionamentos e negativas que acabam influenciando a forma como elas se posicionam diante do próprio negócio.

O resultado pode aparecer em diferentes decisões de gestão. Algumas empreendedoras hesitam em cobrar mais caro por seus produtos, por exemplo. Outras evitam investir em crescimento ou defender com mais firmeza o valor do que estão vendendo.

“O mais importante na vida da gente é acreditar na gente mesmo”, diz a empresária durante a mentora.

Segundo ela, essa confiança é essencial para transmitir credibilidade ao mercado. Quando o empreendedor demonstra convicção sobre aquilo que criou, tende a convencer mais facilmente clientes, parceiros e fornecedores.

Arcangeli também reforçou que acreditar no negócio é o primeiro passo para qualquer estratégia de crescimento funcionar. “Acredite no negócio de vocês”, afirmou às fundadoras da Iônica.

Para a empresária, a falta de confiança no próprio produto pode acabar limitando o potencial de empresas que, muitas vezes, já têm base sólida de clientes e estrutura operacional.

Além da questão da autoconfiança, a mentora também destacou outro ponto que considera importante para o fortalecimento do empreendedorismo feminino: a criação de redes de apoio entre mulheres.

Arcangeli contou que criou recentemente um selo chamado Feito por Mulheres, pensado para identificar produtos e empresas liderados por empreendedoras.

O selo pode ser inserido em embalagens, notas fiscais ou materiais de comunicação das marcas. Ao reconhecer que determinado produto foi criado por uma mulher, consumidores e outras empreendedoras podem optar por apoiar aquele negócio.

Segundo ela, esse tipo de iniciativa pode ajudar a fortalecer o ecossistema de empresas lideradas por mulheres.

“Quando alguém vê que é feito por uma mulher, pode escolher comprar daquele negócio, compartilhar ou apoiar”, diz Arcangeli.

A ideia, segundo a empresária, é estimular um movimento de colaboração entre empreendedoras. Em vez de competir isoladamente, mulheres podem fortalecer seus negócios ao apoiar iniciativas umas das outras. “Se a gente ajudar umas às outras, todas crescem”, diz.

Para muitas empreendedoras, segundo a mentora, esse pode ser o primeiro passo para transformar uma empresa estável em um negócio capaz de crescer mais.