A líder que ignorou a moda e criou um acessório de nicho que fatura US$ 1 milhão no varejo global

O ano de 2021 marcou o nascimento de muitas soluções para o trabalho remoto, mas poucas foram tão táteis quanto a Warmür.

Jane Helman, baseada na Austrália, não estava em busca de uma disrupção tecnológica, mas de uma solução para um problema de microclima: como se manter aquecida durante reuniões de vídeo sem parecer desleixada ou envolta em cobertores improvisados.

O "protótipo de sala de estar", feito em sua antiga máquina de costura, foi a base para o que se tornaria um acessório de escritório essencial.

O segredo da Warmür não foi apenas o produto, mas a sua tese de design: uma manta projetada especificamente para cadeiras de escritório, que mantém a estética profissional exigida pelas telas corporativas.

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Do produto ao posicionamento

Embora a marca tenha levado alguns anos para atingir a marca de US$ 150 mil em receita, o verdadeiro salto ocorreu em 2025. Helman tomou uma decisão de gestão crítica ao relançar a marca com uma nova direção de design. Essa mudança não foi apenas estética, mas estratégica:

Aceleração de Receita: Em apenas seis meses (julho a dezembro de 2025), a marca gerou US$ 200.000 entre vendas diretas (D2C) e atacado.

Domínio de Canal: Em vez de depender apenas do tráfego orgânico, a Warmür ocupou prateleiras digitais de peso como Amazon (EUA, CA e AU), Walmart, Staples Canada e Uncommon Goods.

Escalabilidade de Pipeline: Com US$ 500.000 em estoque já em produção ou planejado, a empresa projeta atingir seu primeiro milhão de dólares até o final de 2026.

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