A IA muda rápido demais. Aqui está o que todo empreendedor precisa saber hoje

Eu estava ansiosa para voltar ao Vale do Silício um ano depois da última ida ao Brazil at Silicon Valley, um evento idealizado por estudantes de Berkeley e Stanford que reúne empreendedores brasileiros para dois dias de painéis e networking. Queria entender as conversas sobre inteligência artificial que estão rolando por lá, e confesso que tinha medo de ter perdido alguma atualização importante.

Inteligência artificial foi o tema da edição de 2024. Não tinha como ser outro, visto que todo mundo tentava entender o impacto da IA nos negócios. Estávamos refletindo sobre como a mudança iria transformar as empresas na prática, o que iria mudar na forma de investir e empreender. A sensação que ficou é de que estávamos todos construindo e reconstruindo nossas teses.

Um ano depois, essa tecnologia continua mudando mais rápido do que qualquer coisa antes vista. Fica a dúvida: como construir uma empresa sólida quando tudo à nossa volta parece estar girando rápido demais?

Trocas em Stanford

Na véspera da conferência principal fui para a universidade de Stanford, na Califórnia, para o AI Founder Trek, um evento paralelo organizado pela Alexia Ventures, um fundo de investimento de capital de risco que investe em B2B Software e IA na América Latina.

Na sala, por volta de 40 fundadores de startups de software e IA e alguns investidores. A maioria brasileiros. No centro da roda: Jason Green, fundador e general partner da Emergence Capital; Avanish Sahai, especialista em plataformas e ecossistemas, ex-ServiceNow e ex-Board Member da Hubspot, atualmente no Board da BSV, e Rahul Roy-Chowdhury, ex-CEO do Grammarly. Nós fazíamos perguntas para eles.

Ironicamente, minha conclusão me centrou em meio ao frenesi. Em uma época em que a tecnologia evolui bizarramente rápido, os fundamentos se mantêm os mesmos. A sensação que fiquei é que finalmente estamos vendo além do hype da IA. E quando a neblina passa, o importante segue sendo o que é importante.

IA é o novo pano de fundo. O paradigma mudou, mas o jogo é o mesmo. Problema certo, métrica certa, execução disciplinada.

Deixo com vocês 7 percepções que anotei sobre como manter clareza enquanto o mercado está empolgado e correndo atrás de novidades:

Como o produto está mudando rápido, o melhor é que o foco esteja no problema que a empresa resolve. Flexível na solução, firme no problema . É sobre não se apaixonar por tecnologia (AI, LLMs, prompts), mas entender profundamente o que precisa ser resolvido para seu cliente. Foco em execução, não em narrativa . Enquanto muita gente está contando história de “ser uma empresa de IA”, o que importa mesmo é executar, entender o cliente, melhorar o produto, distribuir com eficiência. As pessoas não conseguem distinguir ruído, mas conseguem entender valor real gerado. É muito importante ter a métrica certa, que reflete sucesso, e não a métrica usual do passado. Como o comportamento está mudando, métricas que sempre foram usadas podem enganar . O Rahul deu o exemplo de quando ele geria o Google Chrome e eles mediam quantos usuários usavam o navegador. As pessoas estavam trocando a página principal do telefone para as redes sociais e ser o maior navegador era menos relevante no novo contexto. Atualmente, moat (defensabilidade) é entender o problema do cliente profundamente e ter os dados certos. Não é o modelo mais sofisticado, nem o time com mais doutores em IA. É quem consegue entregar resultado com consistência , e isso vem de entender o cliente e ter base de dados para refinar os modelos. Cultura como única vantagem durável. Num ambiente onde tudo muda, o que permanece é como a empresa decide, aprende, e prioriza . Ciclo do hype: todo novo ciclo tecnológico começa com muito capital, muita confusão, muita aposta. Mas no fim, o que sobrevive é o que tem unidade econômica boa , resolve problema real e distribui bem.

Ciclo de rebalanceamento: A onda começa com tudo é diferente agora e vai voltando, mas o que importa mesmo continua igual. Aprendizagem coletiva . Estamos todos aprendendo ao mesmo tempo, sem livro de regras. Isso exige humildade, velocidade de aprendizado e capacidade de reavaliar tudo.

*Guta Tolmasquim é fundadora e CEO da Purple Metrics, software de atribuição de marketing que coloca branding na conta.