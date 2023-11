A história de sucesso da Oncoclínicas&Co. na promoção do aprendizado corporativo

De acordo com uma pesquisa do LinkedIn Research realizada em 2019, a aprendizagem e desenvolvimento representam um fator crítico na decisão de profissionais sobre onde trabalhar, sendo levado em consideração por 94% deles.

A mesma pesquisa também revelou que as habilidades exigidas no mercado de trabalho sofreram uma mudança de 25% desde 2015, e projeta uma mudança ainda mais significativa de 200% até 2027.

Grandes empresas ao redor do mundo têm procurado alternativas ao modelo tradicional de treinamento e upskilling, como a Amazon e a Microsoft, investindo em streamings de educação corporativa. Não à toa, a mesma movimentação acontece aqui no Brasil e, em alguns casos, data antes mesmo da tendência se espalhar por conta da pandemia.

Com tecnologia, medicina de precisão e genômica, a Oncoclínicas traz resultados efetivos e acesso ao tratamento oncológico, realizando mais de 595 mil tratamentos nos últimos 12 meses. É parceira exclusiva no Brasil do Dana-Farber Cancer Institute, afiliado à Faculdade de Medicina de Harvard, um dos mais reconhecidos centros de pesquisa e tratamento de câncer no mundo. Possui a Boston Lighthouse Innovation, empresa especializada em bioinformática, sediada em Cambridge, Estados Unidos, e participação societária na MedSir, empresa espanhola dedicada ao desenvolvimento e gestão de ensaios clínicos para pesquisas independentes sobre o câncer. A companhia também desenvolve projetos em colaboração com o Weizmann Institute of Science, em Israel, uma das mais prestigiadas instituições multidisciplinares de ciência e de pesquisa do mundo, tendo Bruno Ferrari, fundador e CEO da Oncoclínicas, como membro de seu board internacional.

A empresa passa por um crescimento exponencial, há poucas semanas, a Oncoclínicas anunciou um investimento de R$ 850 milhões com a Cedro Participações na construção do seu 1º Cancer Center em São Paulo, complementando o atendimento na metrópole que já conta com oito unidades ambulatoriais e médicos hiperespecializados.

Esse crescimento e expansão é potencializado através da cultura sólida e uniforme que eles vem construindo em conjunto com liderança e colaboradores. Desde 2020, a Oncoclínicas conta com o auxílio da plataforma de educação corporativa da Exame Corporate Education, a Witseed, para o desenvolvimento de hard e soft skills de seus colaboradores.

Inicialmente, a parceria começou como um projeto piloto para os profissionais da Central de Serviços Oncoclínicas - e o sucesso foi tão grande que no ano seguinte eles expandiram para todos os colaboradores.

Ana Paula Pimenta, gerente de desenvolvimento humano e organizacional da Oncoclínicas, esteve na EXAME para contar sobre a importância da cultura de aprendizagem na empresa e como eles incentivam o aprendizado contínuo.

Ela conta que o desafio de estabelecer uma cultura de aprendizagem é diário, principalmente com relação às novas aquisições que acabam tendo uma cultura já estabelecida e precisam se adaptar à nova. No entanto, ela ressalta que a Witseed é sempre um ponto positivo: "A cada integração de uma nova aquisição divulgamos aos novos colaboradores as ferramentas que temos para apoiar no desenvolvimento contínuo de todos, eles ficam bastante impressionados com a plataforma, os conteúdos e a qualidade dos cursos".

Atualmente a Oncoclínicas é a segunda empresa com maior número de cursos concluídos na Witseed, ficando atrás somente da Faculdade Exame.

Esse sucesso é potencializado através de iniciativas de engajamento da Oncoclínicas: "Junto com a área de comunicação interna, criamos uma agenda mensal para divulgação da plataforma e os lançamentos de novos cursos. Além disso também utilizamos muito os cursos da Witssed para apoiar na construção do PDI ( Plano de Desenvolvimento Individual) dos nossos colaboradores - através de curadoria dos gestores diretos -, aumentando o número de acessos e de cursos concluídos."

O desenvolvimento do colaborador da Oncoclínicas também é incentivado de outras formas, como o Programa de Multiplicadores Educacionais, que tem como objetivo transformar colaboradores-influenciadores em multiplicadores de conhecimento, garantido treinamentos alinhado com as expectativas e cultura da empresa.

Além do Programa de Multiplicadores, a Oncoclínicas incluiu cursos da Witseed nas trilhas de desenvolvimento obrigatória dos seus profissionais de RH, Trainees e Líderes, "nossos colaboradores conseguem enxergar a plataforma hoje como um excelente benefício", conta Ana Paula Pimenta.

"Reforçamos muito com os colaboradores que todo conhecimento adquirido com as oportunidades e ferramentas disponibilizados pela Oncoclinicas é dele, ou seja, para onde quer que ele vá o conhecimento irá com ele.”

A autonomia é aliada nesse processo. Segundo pesquisa realizada pela plataforma de aprendizagem Degreed, mais da metade dos profissionais (53%) reconhece aprender melhor por conta própria e quando têm a liberdade de escolher o "como" e "quando" do aprendizado. No cenário brasileiro, essa proporção sobe para 60%, destacando a importância da flexibilidade no processo de aprendizagem.

Na Oncoclínicas, esse é um valor importante: "Acreditamos muito no protagonismo, e reforçamos esse conceito tanto para as lideranças , que têm programas específicos de desenvolvimento, como para os colaboradores que atuam na ponta todos os dias, atendendo os nossos pacientes. Temos que ser os protagonistas da nossa vida e carreira profissional , afinal, ela está em nossas mãos. Disponibilizamos várias ferramentas para o desenvolvimento contínuo dos colaboradores que atuam no grupo, cabe a cada um enxergar essas ferramentas como uma oportunidade , um benefício e aproveitá-lo", explica Ana Paula Pimenta.

Ainda segundo a pesquisa da Degreed, os colaboradores com acesso a plataformas de aprendizagem estão mais inclinados a tomar iniciativas deliberadas em relação ao seu desenvolvimento profissional. Eles apresentam 68% mais chances de avaliar e planejar seu próprio progresso, 46% mais chances de terem recebido uma promoção nos últimos três anos e o dobro de chances de conquistarem credenciais relevantes para suas funções.

"Durante a avaliação de desempenho, o desenvolvimento contínuo é uma das competências avaliadas. Buscamos reconhecer os colaboradores comprometidos com o desenvolvimento através de programas específicos como por exemplo, o Programa Destaque, em que todo curso/formação que o colaborador conclui, seja interno ou externo, ele recebe uma pontuação. No final de janeiro de 2024, os colaboradores com maiores pontuações no ciclo 2023, ou seja, maior número de cursos concluídos no ano, serão reconhecidos e receberão uma premiação de acordo com a classificação : bronze, prata ou ouro.

A história de sucesso da Oncoclínicas&Co. destaca não apenas a importância de investir em aprendizado contínuo, mas também como uma cultura de aprendizagem sólida pode se tornar um ativo estratégico, impulsionando o crescimento e a excelência dos profissionais e, consequentemente, da empresa.