A gigante de 14 bilhões de dólares que se tornou a primeira vítima fatal da inteligência artificial

A trajetória da Chegg, que já foi a "queridinha" da tecnologia educacional (EdTech), encerrou um ciclo de forma dramática.

Em fevereiro de 2021, a empresa surfava o pico da digitalização forçada pela pandemia, com ações cotadas a US$ 115 e um valor de mercado que ultrapassava os US$ 14,7 bilhões.

Hoje, a realidade é um cenário de terra arrasada: o valor de mercado desmoronou para cerca de US$ 114 milhões, com as ações lutando para se manter acima da linha simbólica de US$ 1,00 para evitar a exclusão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

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A substituição pelo "grátis e instantâneo"

O modelo de negócios da Chegg baseava-se em uma barreira de conteúdo: uma vasta base de dados de soluções de livros didáticos e ajuda com lições de casa acessível por uma assinatura de US$ 14,95 por mês.

A chegada de modelos de linguagem como ChatGPT e Claude destruiu essa proposta de valor. Para os estudantes, a escolha tornou-se binária:

Chegg: Respostas estáticas, baseadas em busca e pagas.

IA Generativa: Respostas dinâmicas, explicativas, personalizadas e, na maioria das vezes, gratuitas.

O fracasso do contra-ataque tecnológico

A empresa não caiu sem lutar, mas sua resposta expôs a dificuldade de grandes corporações em "pivotar" sob pressão extrema. O lançamento do CheggMate, um chatbot de IA treinado em sua base de dados proprietária, foi recebido com ceticismo pelo mercado.

Os investidores perceberam que a vantagem competitiva da Chegg — seu banco de dados — não era páreo para a capacidade de raciocínio lógico e síntese das IAs de fronteira. O resultado foi uma sequência de cortes profundos:

Maio de 2025: Demissão de 248 funcionários.

Outubro de 2025: Corte de 388 colaboradores (45% da força de trabalho restante).

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