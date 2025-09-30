A frustração dela virou uma marca nacional vendida por US$ 750 mi: ‘Eu não conseguia deixar para lá’

Shelly Sun Berkowitz buscava atendimento domiciliar digno e confiável para a própria avó, mas não encontrou. O que era para ser uma solução temporária se tornou o início de uma operação que viria a mudar o setor de cuidados em casa nos Estados Unidos.

Assim nasceu a BrightStar Care, primeira rede nacional de cuidados médicos e não médicos domiciliares fundada com base no modelo de franquias, algo praticamente inédito na saúde à época.

Em 2025, Shelly celebrou uma venda histórica, onde a empresa foi negociada por US$ 750 milhões com um fundo de fundo de capital privado. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Contadora por formação, estrategista por vocação

Shelly Sun nunca atuou na área da saúde antes de fundar a BrightStar, ela era contadora pública certificada e liderava equipes no setor de seguros. A ausência de formação médica, no entanto, não foi uma barreira, mas sim um diferencial.

Sua experiência em gestão de riscos, processos e liderança se tornou a base para criar uma operação sólida, escalável e financeiramente viável. Ela construiu o negócio com foco total no cliente, usando um modelo de alta qualidade clínica, com enfermeiros em todas as equipes, mesmo nos serviços não médicos.

A venda de US$ 750 milhões

Shelly concluiu uma das maiores transações da história do setor de cuidados em casa, ao vender participação majoritária da BrightStar para um fundo de fundo de capital privado, com valor estimado em US$ 750 milhões em vendas de sistema no momento da negociação.

Ainda que o valor exato da venda não tenha sido revelado, Shelly afirmou que superou suas expectativas mais ousadas.

Mais do que o valor financeiro, a fundadora destaca que só concluiu o negócio porque encontrou um comprador alinhado com os valores da empresa.

“Rejeitei uma proposta anterior, mesmo sabendo exatamente quanto receberia, porque os valores não batiam”, afirmou.

"O processo de venda é 25% transacional e 75% emocional" Shelly Sun, CEO e fundadora da BrightStar Care

Essa mentalidade demonstra um ponto essencial para quem atua em Finanças Corporativas, sendo uma saída bem-sucedida vai muito além do valuation. Exige estratégia, posicionamento, governança e reputação.

Capital é importante mas propósito e estrutura são indispensáveis

A jornada de Shelly Sun Berkowitz demonstra que crescimento financeiro e impacto social não são caminhos opostos, desde que haja clareza estratégica e gestão baseada em propósito.

Com uma mentalidade estruturada, foco em resultado e compromisso com a qualidade, ela construiu uma rede nacional de saúde a partir de uma dor pessoal, e vendeu essa operação por centenas de milhões de dólares.

