A família empreende em SC há 140 anos. Agora, herdeiras da 6ª geração planejam faturar R$ 1 bilhão

Elas trazem no sangue o DNA do empreendedorismo. A diferença é que, neste caso, não se trata apenas de uma figura de linguagem, mas de uma família que, literalmente, carrega o nome de um dos maiores visionários na história de Santa Catarina: Carl Hoepecke.

Bruna Grillo é da sexta geração de sucessores. Ao lado da mãe Patrícia Grillo, elas mantêm viva a tradição de diversificar os negócios da família, mas com um toque todo especial.

Elas decidiram levar o olhar feminino para uma área basicamente dominada por homens, o setor imobiliário. Bruna é CEO da Cena Empreendimentos e Urbanismo. A empresa vive um crescimento sustentado, com um landbank de 700 mil metros quadrados em Santa Catarina e faturamento projetado de R$ 1 bilhão até 2028. A palavra de ordem é inovar, sem deixar de inspirar-se nos passos do patriarca.

O império construído por Hoepecke, a partir de 1883, em mais de 10 áreas de atuação, da fábrica de gelo à empresa de navegação, com navios de transporte de carga e de passageiros, da produção de pregos à indústria têxtil, se diluiu com tempo.

Figura central no desenvolvimento do Estado, o empresário nascido na Alemanha morreu há 101 anos, em 1924, mas a relevância do trabalho deixado por ele pode ser constatada até hoje em SC, especialmente em Florianópolis.

Metro quadrado mais valorizado

Hoje, a Cena está consolidada em três grandes verticais: incorporação imobiliária, urbanismo e administração de imóveis próprios.

“O nosso grande diferencial é que não focamos na quantidade, mas na qualidade do nosso produto e no atendimento ao cliente. Costumo dizer que olhamos com lupa para cada etapa do processo”, diz Bruna.

“Os homens que nos perdoem, mas o olhar feminino faz a diferença no detalhe, porque prezamos muito pela qualidade de vida que as nossas entregas podem oferecer”, afirma Patrícia.

Na área de locações imobiliárias próprias, por exemplo, enquanto a média nacional do valor do metro quadrado é de R$ 49,23, a média da Cena gira em torno de de R$ 70 o metro quadrado, 43% acima da média nacional. “A Cena locações possui no seu portifólio empresas renomadas no mercado, multinacionais e grandes bancos, em virtude da nossa expertise de gestão imobiliária e padrões rigorosos de controles de qualidade e governança”, explica Bruna.

A Cena trabalha para lançar, ainda em 2025, dois empreendimentos, que serão anunciados em breve. Um focado na área logística, em Navegantes, no Litoral Norte de SC, e um residencial, em Florianópolis.

Armazém Rita Maria

A Cena, detalha Patrícia, se posiciona como uma incorporadora que representa um outro olhar para o setor imobiliário: menos focado em lançamentos padronizados e mais voltado a criar cenários de vida autênticos, que unem tradição, inovação e qualidade de vida. “Nosso papel é ser uma empresa que inspira e entrega empreendimentos com alma, capazes de transformar a vida das pessoas”.

Ao comentar sobre a tradição secular dos Hoepecke no empreendedorismo, Bruna lembra que, ao longo do tempo, as gerações foram diversificando os negócios. “A família sempre teve uma veia visionária, tão forte que transcendeu gerações, e reverbera até hoje comigo à frente da 6ª geração, ultrapassando mais de 140 anos de história. Trabalhar em família não é pra todos, não à toa poucas empresas no Brasil e no mundo atravessam a segunda geração, pouquíssimas chegam à terceira e raras chegam na quarta (7%). Não há estatísticas sobre quinta geração no comando das empresas e, na sexta geração, não conhecemos outra da nossa”, detalha Bruna.

Boa parte desta história empresarial e também social com mais de 140 anos pode ser conhecida no Instituto Carl Hoepecke, em Florianópolis, onde um centro cultural guarda documentos, fotografias, mapas, cartas e livros de contabilidade. "Com meu bisavô teve início a industrialização de Santa Catarina", disse Anita Hoepecke da Silva, à época da criação do Instituto. Anita faleceu em 2021 e é mãe de Patrícia Grillo e uma das maiores entusiastas pela preservação da memória da família.

Um dos frutos do legado de Carl Hoepecke em Florianópolis é o Armazém Rita Maria, um imóvel centenário no Centro de Florianópolis que foi totalmente restaurado, onde hoje funciona um centro de gastronomia, lazer e cultura, presente para a cidade.

Além da estrutura interna da edificação ter sido preservada, a imponente chaminé do final do século 19 também foi mantida pela Cena, tornando-se um atrativo turístico no coração de Florianópolis.