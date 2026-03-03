A estratégia simples que levou essa startup a faturar US$ 46 milhões em 24 meses

Colagem moderna de conceito de negócio em meio-tom. Conceito de ideia, economia, planejamento financeiro, lucro financeiro. Ilustração retrô moderna e moderna. Ilustração vetorial. (Natalya Kosarevich/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 3 de março de 2026 às 18h00.
Nova York foi palco de uma demonstração clara de força de mercado. Diante de mais de 18.200 pessoas no Barclays Center, estrelas como Paige Bueckers, Breanna Stewart, Brittney Griner e Cameron Brink disputaram as semifinais dos playoffs da Unrivaled, liga profissional feminina de basquete criada há pouco mais de um ano.
O que começou como uma alternativa para jogadoras atuarem na entressafra transformou-se em uma operação que já registra US$ 46 milhões em receita anual. As informações foram retiradas de Inc.
A Unrivaled, liga de basquete 3x3 cofundada por Napheesa Collier e Breanna Stewart, teve início em janeiro de 2025. A proposta era criar mais oportunidades para que atletas da WNBA continuassem jogando e gerando renda sem precisar atuar no exterior durante a entressafra.
Em sua segunda temporada, a startup sediada em Miami alcançou receita anual de US$ 46 milhões, segundo o comissário Micky Lawler. O avanço foi sustentado por múltiplas frentes. As vendas de produtos licenciados mais que dobraram desde o ano passado, chegando a quase US$ 4 milhões. A receita com ingressos atingiu aproximadamente US$ 5 milhões. No total, o faturamento saltou para cerca de US$ 45 milhões, ante US$ 27 milhões na temporada anterior, quando a liga quase atingiu o ponto de equilíbrio, conforme Lawler havia declarado à Reuters.
Para profissionais de finanças corporativas, os números revelam uma trajetória de expansão com diversificação de fontes de receita e avanço consistente rumo à sustentabilidade operacional. O salto de US$ 27 milhões para aproximadamente US$ 45 milhões em um ano indica ganho de escala e fortalecimento da estrutura comercial.
Segundo Lawler, a trajetória meteórica é resultado de uma diretriz objetiva. Trata-se de priorizar jogadoras e torcedores como principais vetores de valor. Ele afirmou que o crescimento é consequência natural de focar nos verdadeiros fatores que impulsionam a geração de receita.
A lógica encontra respaldo em uma filosofia empresarial defendida por Herb Kelleher, cofundador da Southwest Airlines, conhecido por colocar a cultura organizacional no centro da estratégia. Kelleher defendia que funcionários deveriam vir em primeiro lugar, pois sem colaboradores valorizados não há proposta sustentável ao cliente. O conceito foi compartilhado por Chip Conley na Conferência Inc. 5000, ao afirmar que tudo o que se oferece ao mercado perde consistência se as pessoas da organização não se sentirem valorizadas.
No caso da Unrivaled, a priorização das atletas resultou em produto mais atrativo, maior engajamento do público e expansão de receitas. A estratégia evidencia como decisões relacionadas a cultura e posicionamento impactam diretamente indicadores financeiros.
Casos de empresas que enfrentam dificuldades por falhas na gestão financeira são frequentes. De startups a grandes corporações, o desafio envolve manter controle rigoroso das finanças e tomar decisões estratégicas baseadas em dados. Essa responsabilidade não se limita à alta liderança. Profissionais de diferentes áreas que dominam fundamentos financeiros ampliam sua relevância e potencial de crescimento na carreira.
