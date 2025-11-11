Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

A estratégia que transformou uma pequena marca de chocolate em um negócio de US$ 230 milhões

Focada em propósito e marketing de baixo custo com influenciadores, marca cresceu sem mídia tradicional e virou referência global em transparência

(Reprodução/Facebook)

(Reprodução/Facebook)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15h43.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

A Tony’s Chocolonely nasceu em 2005 como uma pequena marca de chocolates na Holanda, mas em vez de disputar espaço com gigantes do setor pelo preço ou pela tradição, decidiu seguir o caminho de criar um produto ético, transparente e envolvido em uma missão social.

Quase duas décadas depois, a empresa faturou US$ 230 milhões em 2024, e é hoje uma das marcas mais desejadas por consumidores jovens nos Estados Unidos e na Europa.

Sem grandes investimentos em publicidade até pouco tempo atrás, a Tony’s cresceu apostando em dois pilares: um modelo de negócios baseado em equidade na cadeia de fornecimento e uma estratégia de marketing digital altamente segmentada, apoiada por criadores de conteúdo e tendências virais.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

A receita de sucesso revela como princípios consistentes, somados à inteligência comercial e à gestão de marca, podem transformar uma pequena operação em um case global de finanças corporativas. As informações são da Fortune.

Marketing orgânico e emocional impulsionou a expansão

Apesar de estar no mercado desde 2005, a Tony’s Chocolonely só passou a investir em publicidade recentemente, e de forma muito específica.

O time de marketing entendeu que, para conversar com um público jovem, digital e atento a valores, não fazia sentido seguir a cartilha da propaganda tradicional.

A virada aconteceu com o surgimento de tendências no TikTok e Instagram, como vídeos de influenciadores derretendo barras de chocolate com café quente.

A marca decidiu apoiar diretamente esses criadores, enviando produtos e identificando outros conteúdos que pudessem viralizar. “Só começamos a anunciar há dois ou três anos. Antes disso, éramos completamente anti-mídia”, contou Aidaly Sosa Walker, responsável pelo marketing da marca nos Estados Unidos.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Com isso, a empresa passou a construir um vínculo emocional com o consumidor. “As pessoas sentem que aquele chocolate é para elas, um momento só delas”, disse Walker.

Essa abordagem gerou um marketing de baixo custo, com alto engajamento e alcance orgânico, o que permitiu que a marca se expandisse com eficiência, especialmente após entrar em grandes varejistas como Walmart, Whole Foods e Target.

Uma lição prática de finanças corporativas com impacto

A história da Tony’s Chocolonely é mais do que uma narrativa de construção de marca bem executada.

Trata-se de um modelo de finanças corporativas moderno, em que valor social, governança e responsabilidade ambiental se integram diretamente à estrutura de negócios, e não apenas como complemento de imagem.

Em vez de competir por preço ou escala com gigantes do setor como Lindt ou Ghirardelli, a Tony’s construiu valor por diferenciação, propósito e engajamento. Isso não só atrai consumidores com maior poder aquisitivo, como também interessa aos varejistas, que disputam esse público mais jovem e consciente.

“Os consumidores querem marcas com missão. Querem produtos premium, com ingredientes melhores e mais saudáveis”, explica Dusan Vujovic, diretor da operação na América do Norte.

O poder de uma estratégia coerente e sustentável

Com uma filosofia de negócios centrada em impacto social, Tony’s Chocolonely mostrou que não é preciso comprometer resultados financeiros para manter princípios éticos.

O faturamento de US$ 230 milhões em 2024 comprova a viabilidade de um modelo que alia baixo investimento em mídia, relacionamento direto com o consumidor e uma missão clara como diferencial competitivo.

Para profissionais de finanças corporativas, esse é um exemplo direto de como valores bem definidos e estratégias coerentes com o comportamento do consumidor podem criar margens saudáveis, elevar o valor de marca e abrir espaço para alianças com grandes players — sem perder a autonomia da gestão.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing FinançasBranded Marketing

Mais de Negócios

A febre do Labubu transformou uma pequena loja de brinquedos de Pequim em um sucesso de US$ 46,1 bi

Startup anuncia captação de R$ 250 milhões, a maior do ano em transporte

Esta empresa tem um plano de R$ 100 milhões em 'logística gelada' no Sul

Startup brasileira que evita colisões no espaço recebe primeiro aporte

Mais na Exame

Esporte

Perto dos mil gols, Cristiano Ronaldo coloca prazo para aposentadoria

Pop

Globo lança versão turca de 'Avenida Brasil' no Globoplay

Mundo

Na Turquia, promotor quer condenar com 2.352 anos líder da oposição

Negócios

A febre do Labubu transformou uma pequena loja de brinquedos de Pequim em um sucesso de US$ 46,1 bi