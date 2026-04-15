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A estratégia que levou uma empresa a US$ 1 bilhão sem investir em publicidade

Empresa constrói império de US$ 1 bilhão com foco em produto, disciplina financeira e crescimento sustentável

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18h01.

Em um mercado onde grandes marcas disputam atenção com investimentos massivos em publicidade, uma empresa trilhou o caminho oposto e construiu um negócio bilionário sem depender de campanhas tradicionais.

A Amy’s Kitchen alcançou US$ 1 bilhão em vendas no varejo em 2025, sustentando seu crescimento com disciplina financeira, reinvestimento e foco absoluto na qualidade do produto.

A Amy’s Kitchen surgiu a partir de uma necessidade prática. Durante a gravidez, Rachel Berliner foi orientada a ficar em repouso, o que levou seu marido, Andy Berliner, a assumir a cozinha. Ao buscar refeições prontas em lojas de produtos naturais, encontrou opções que não atendiam às expectativas de qualidade e sabor.

A lacuna identificada deu origem ao negócio. O casal decidiu desenvolver refeições congeladas orgânicas e vegetarianas que replicassem o padrão de comida caseira. A proposta não estava baseada em tendências de mercado, mas na solução de um problema real, princípio que orientou as decisões estratégicas da empresa desde o início.

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Crescimento sustentado por produto e não por marketing

Ao contrário da lógica predominante no setor de bens de consumo, a Amy’s optou por não investir em publicidade. Toda a estrutura financeira foi direcionada para o desenvolvimento dos produtos, priorizando ingredientes de qualidade e processos mais próximos de uma cozinha doméstica do que de uma linha industrial.

Essa decisão impacta diretamente a margem e o custo de produção, mas também fortalece o posicionamento da marca. Mesmo com preços cerca de 25% superiores aos concorrentes, os produtos da Amy’s conquistaram escala e hoje estão presentes em mais de 57 mil supermercados nos Estados Unidos.

O crescimento ocorreu de forma orgânica, impulsionado pela experiência do consumidor e pela recomendação direta, o que reduz o custo de aquisição de clientes e reforça a eficiência financeira do modelo.

Estratégia financeira baseada em longo prazo

A construção do negócio seguiu uma lógica conservadora em termos financeiros. Em vez de buscar crescimento acelerado com base em capital externo, os fundadores priorizaram a expansão gradual, financiada por lucros, endividamento controlado e relações de longo prazo.

A empresa manteve uma taxa média de crescimento anual de aproximadamente 20%, expandindo sua operação de uma pequena instalação para múltiplas fábricas. Essa abordagem reduz riscos operacionais e permite maior controle sobre a qualidade e a cultura organizacional.

Além disso, a decisão de não vender a empresa reforça uma visão de longo prazo na gestão do capital. A experiência anterior de Andy Berliner, ao vender um negócio e vê-lo ser descaracterizado, influenciou diretamente essa escolha.

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