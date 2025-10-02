A estratégia deles para conquistar o mercado de saúde mental é pagar bem os psicólogos

A implementação da NR-1, a Norma Regulamentadora de Saúde Mental, trouxe novas exigências para as empresas no que diz respeito à promoção do bem-estar psicológico dos colaboradores.

Embora a entrada em vigor das multas por infrações à NR-1, prevista para este ano, tenha sido postergada para 2026, a legislação já está abrindo oportunidades para empresas dedicadas a sessões de terapias online voltadas a empresas preocupadas com o bem-estar dos funcionários.

Eis o exemplo da paulistana Unolife. Fundada em 2020, a plataforma conecta profissionais de saúde mental com pessoas físicas e empresas, numa solução 100% online.

Em 2025, a Unolife expandiu a receita em 84%, para perto de R$ 200 mil reais. No ritmo atual, o primeiro milhão de reais deve chegar até 2027.

O crescimento foi impulsionado pela ampliação do portfólio de serviços da empresa. Além da psicoterapia, a plataforma passou a oferecer orientações jurídicas, consultoria financeira, terapias alternativas como meditação, mindfulness , PNL, hipnoterapia, EFT, fitoterapia e Reiki.

Em cinco anos, a Unolife já intermediou mais de 29 mil consultas.

"Nosso objetivo sempre foi facilitar o acesso a terapias de qualidade, oferecendo preços justos e utilizando a tecnologia para escalar os atendimentos, tanto para o público final quanto para empresas", diz Caroline S. Macarini, psicóloga e uma das fundadoras da Unolife.

A empresa cobra um valor fixo de R$ 79,90 por mês dos usuários, dos quais R$ 55 são repassados para os psicólogos.

“Para os psicólogos, a taxa de adesão à plataforma é inferior a R$ 40 mensais, um valor muito mais baixo em comparação ao investimento em marketing e publicidade em outras plataformas”, diz Caroline.

“A medida garante que o profissional recupere seu custo de adesão em apenas uma sessão.”

Pacotes personalizados para empresas

Com a obrigatoriedade da NR-1, que exige que as empresas garantam condições adequadas para a saúde mental de seus colaboradores, muitas organizações têm procurado a plataforma para se adequar às novas normas.

Em 2025, a Unolife firmou contratos com seis empresas que já fazem parte de seu portfólio de clientes na área de conformidade com a NR-1.

"Queremos atender as empresas de forma eficiente, oferecendo planos modulares que permitem personalizar os pacotes de acordo com a realidade de cada negócio", afirma.

Daqui para frente, entre as frentes de crescimento estão o lançamento de cursos e treinamentos focados em saúde mental corporativa, o desenvolvimento de um aplicativo próprio e a criação de um marketplace para produtos relacionados ao bem-estar.

A Unolife também está expandindo sua biblioteca de bem-estar sob demanda, com vídeos e programas estruturados em meditação, yoga e outras terapias, disponíveis para clientes tanto em modelo transacional quanto por assinatura.

Além disso, o canal de YouTube Unolife Talks está sendo monetizado com a captação de audiência e parcerias. A expectativa é que o canal, que já oferece conteúdo relacionado ao bem-estar e saúde mental, gere receita através de parcerias e anúncios, fortalecendo ainda mais a presença digital da empresa.

A Unolife mantém sua estratégia de crescimento orgânico, com foco em reinvestir os lucros para expandir a plataforma.

"Apesar de nosso crescimento, queremos manter nossa missão de democratizar o acesso à saúde mental. Acreditamos que a tecnologia, quando bem aplicada, pode transformar a maneira como as pessoas lidam com sua saúde emocional", diz.

A empresa está desenvolvendo também um aplicativo próprio, com o objetivo de aumentar a frequência de uso e melhorar a retenção de clientes.

"O aplicativo será um marco para a Unolife, pois vai permitir que tenhamos uma interação mais próxima com os nossos usuários e um controle mais eficiente sobre a jornada deles na plataforma", diz.