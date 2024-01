A estratégia da dona da Fiat ao comprar controle da bilionária DPaschoal, de serviços automotivos

Montadora de automóveis dona das marcas Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot, a Stellantis acaba de anunciar a compra de 70% das ações da Comercial Automotiva, empresa dona de diversas marcas de serviços automotivos, entre elas a DPaschoal.

A estratégia da gigante do setor automotivo, com a aquisição, é ampliar a participação no mercado de pós-venda e serviços multimarcas no Brasil. De acordo com a companhia, a compra faz parte de um objetivo maior, de expansão regional da Stellantis no país. A Comercial Automotiva tem 120 lojas próprias e 28 centros de distribuição de pneus e peças.

“Avançamos como uma mobility tech company, uma empresa capaz de atender a todas as necessidades de mobilidade e serviços de nossos clientes”, afirma Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul. “Essa é uma das metas do plano estratégico global de longo prazo da empresa, o Dare Forward 2030 e, com essa aquisição, a Stellantis torna-se o maior distribuidor de autopeças na América do Sul".

Recentemente, a empresa comprou a Norauto, na Argentina, que também é especializada na comercialização de produtos e serviços automotivos. Também anunciou investimentos no Rio de Janeiro.

Stellantis confirma investimento de R$ 2,5 bi em fábrica no Estado do Rio até 2025

Qual a estrutura da DPaschoal

Com quase 3.000 funcionários, a Comercial Automotiva/DPaschoal encerrou 2023 com o faturamento de 2,6 bilhões de reais.

Fundada em 1949, em Campinas, a empresa se dedicou, nos seus primeiros anos, ao comércio e reparo de pneus, e diversificou sua atuação à medida que expandiu seu raio de atuação. Atualmente, opera com mais de 120 lojas próprias e 28 centros de distribuição em 14 estados brasileiros. Tem, também, uma estrutura de e-commerce.

O empresário Luís Norberto Pascoal manterá os 30% restantes das ações da companhia e seguirá como vice-presidente do conselho de administração.

“O Brasil é um dos mercados automotivos mais promissores do mundo e, por esta razão, a Stellantis estabeleceu um plano de expansão regional, a fim de aumentar sua capacidade de atendimento ao consumidor ao longo de sua jornada", diz Paulo Solti, vice-presidente de Peças e Serviços da Stellantis na América do Sul. "Com essa aquisição, será possível atender aos clientes de todas as marcas de veículos".

O mercado de autopeças movimentou mais de 96 bilhões de reais na América do Sul em 2022. Só no Brasil, o setor transacionou, no mesmo ano, mais de 61 bilhões de reais.

Quais são as empresas do grupo comprado

Além de atuar no setor automotivo, a DPaschoal estruturou ao seu redor diversos negócios em diferentes segmentos. As empresas que compõem o bloco adquirido pela Stellantis atendem às áreas de automotivo, educação e capacitação, além de tecnologia e inovação.

São elas: