A estratégia 'bizarra' desse cozinheiro para construir um império começou com exorcismo no Equador

Andrew Zimmern não é apenas um entusiasta da gastronomia exótica; ele é um mestre do rebranding sob pressão. Quando finalmente conseguiu a tão sonhada reunião com o Travel Channel, sua ideia original foi rejeitada por ser "excessivamente educativa".

O canal não queria uma aula de antropologia; queria entretenimento. Com apenas 24 horas para salvar o projeto, Zimmern teve o insight que mudaria a mídia gastronômica: "O que há de mais entediante na TV do que um peito de frango sem osso e sem pele?".

Ao inverter a fórmula, ele não abandonou seu desejo de falar sobre humanidade, mas usou o fator choque como porta de entrada.

O Bizarre Foods nasceu dessa necessidade de ser notado em um cenário saturado, provando que, às vezes, o sucesso exige que você mude a embalagem, mas nunca a essência da sua mensagem.

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A sorte favorece os curiosos

Mesmo com o programa aprovado, a trajetória não foi linear. Durante as gravações da primeira temporada no Equador, Zimmern tomou uma decisão instintiva: seguir um curandeiro local para um exorcismo de vinte dólares.

O resultado foi uma cena caótica de golpes com galhos, porquinhos-da-índia e álcool incendiado sobre seu corpo.

Embora o episódio tenha feito a audiência oscilar negativamente a princípio, ele gerou o que toda marca jovem precisa: relevância cultural. O segmento bizarro atraiu a atenção da equipe do The Tonight Show com Jay Leno.

O convite para o programa de Leno deu ao Bizarre Foods o oxigênio necessário para se tornar um fenômeno global. Sem aquele desvio não planejado no Equador, o programa poderia ter sido apenas mais uma série de dez episódios esquecida na grade do cabo.

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