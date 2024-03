‘A empresa que não entrar para a agenda ESG irá quebrar’, diz Rachel Maia, executiva da ONU

Implementar políticas de ESG será uma questão de sobrevivência para as corporações. E aquelas que não fizerem isso rapidamente vão ficar para trás.

É isso o que afirma Rachel Maia, presidente do Conselho Administrativo do Pacto Global da ONU e ex-CEO da Lacoste e da Pandora no Brasil. “A empresa que não entrar para a agenda ESG irá quebrar”, afirma ela.

Segundo ela, o segredo para adotar ações socioambientais está em movimentos simples e cíclicos, que devem ser feitos a todo instante. “Pare de complicar e achar que tem mágica, porque não tem. A transformação demanda uma jornada."

Como aplicar o ESG? Veja recomendações da executiva da ONU

Em seu painel no VTEX DAY 2023, um dos maiores eventos de digital commerce do mundo, Rachel Maia compartilhou dicas valiosas para uma estratégia efetiva de ESG.

Veja, a seguir, as principais recomendações da executiva.

Faça o teste do pescoço continuamente

“Muitas vezes, quando estamos no ambiente de trabalho, mergulhamos dentro do nosso próprio ecossistema para produzir. E está tudo bem. Mas às vezes precisamos submergir, e olhar para o nosso entorno”, explica ela.

Esse procedimento – de olhar para aquilo que está em volta – é o que a executiva chama de teste do pescoço. Segundo ela, dessa forma, é possível observar se determinado espaço corporativo é, de fato, diverso e inclusivo. E isso precisa ser um hábito frequente e permanente das empresas e dos funcionários.

Ofereça aquilo que o consumidor busca: propósito

Consumidores estão cada vez mais antenados às questões de ESG. E isso está fazendo com que práticas sociais, ambientais e de governança se tornem um fator determinante na decisão de consumo. Segundo Rachel, clientes estão deixando de consumir produtos quando percebem que determinada marca não investe em sustentabilidade.

Para ela, os consumidores estão em busca de propósito, e as empresas precisam oferecer isso.

O ESG é uma responsabilidade de todos

Para Rachel, colocar em prática as diretrizes de ESG não é uma responsabilidade apenas da corporação, mas também de todos os funcionários que fazem parte dela. “Às vezes, a gente diz que a culpa é da empresa, mas não podemos esquecer que uma empresa é constituída por CPFs”, afirma. “E o indivíduo também tem a responsabilidade dele. É preciso parar de criticar e se posicionar como agente de transformação.”

Lembre-se que a transformação não será do dia para a noite

Rachel ressalta que a transformação em direção a uma cultura sustentável não acontece do dia para outro. Transformar uma cultura, mudar hábitos e inserir novas práticas, conforme explica a executiva, não é algo que acontece instantaneamente: requer tempo, comprometimento de todos e esforço contínuo.

“Não existe mágica. A transformação exige uma jornada. E o melhor momento para começar a mudar é agora.”

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME