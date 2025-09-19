A empresa por trás dos sofás da Mobly agora tem marcas próprias — e vai faturar R$ 120 milhões

Em 2016, um executivo da Mobly bateu na porta de Hugo Batista com um pedido inusitado: criar protótipos de sofá como se fossem produtos de startup — rápidos, baratos e em escala.

Batista, que vinha do setor de tecnologia e desenhava produtos para a Casas Bahia, topou na hora.

Montou um estúdio de 75 metros quadrados, começou a fabricar os modelos por conta própria e, em poucos meses, já era responsável pelo sofá mais vendido do e-commerce.

O que era para ser provisório virou fábrica — e, quase dez anos depois, a Mundo Móveis fatura R$ 75 milhões, está lançando marcas próprias e trabalha com planos de dobrar o negócio em 2025.

A empresa, sediada em Birigui, no interior paulista, cresceu em cima do modelo white label, produzindo estofados sob encomenda para grandes varejistas, com destaque para a Mobly.

Chegou a produzir 1,1 mil sofás por dia e operava com exclusividade para um único cliente, até decidir virar o jogo.

Hoje, a Mundo Móveis opera três marcas próprias: a Cialar, focada no estofado jovem com produtos tecnológicos; a Bux, voltada para o mercado premium e internacional; e a recém-lançada Assano, especializada em mobiliário para hotelaria.

A virada é estratégica: em 2024, 43% da receita já veio dessas marcas. Em 2025, a previsão é que esse número chegue a 73%.

“A indústria moveleira lançava três produtos por ano. A gente começou lançando dois por dia”, afirma Batista. “Não dava para esperar o mercado se adaptar. A gente teve de criar o nosso.”

Para dar conta da nova fase, a empresa investe em logística, design, marketing próprio e novos canais de venda — inclusive no exterior.

Só no primeiro semestre de 2025, a receita dobrou em relação ao mesmo período do ano passado.

Qual é a história da Mundo Móveis

A Mundo Móveis nasceu como uma solução para um problema: a Mobly queria lançar produtos com a velocidade de uma startup, mas o setor de móveis era lento, avesso a riscos e travado em processos tradicionais.

Batista, que já tinha experiência com desenvolvimento de produto na Casas Bahia, aceitou o desafio e criou um estúdio pequeno para desenvolver protótipos sob demanda.

A operação começou com dois funcionários e a meta de fabricar 40 peças por modelo. O que vendesse ficava; o que não, saía de linha.

Mas os primeiros modelos se tornaram best-sellers imediatos.

O sofá Luback, por exemplo, vendeu 12 mil unidades em novembro de 2022, se tornando o item mais vendido da história da Mobly.

“Quando levei o projeto para fábricas maiores, eles disseram que era inviável. Então a Mobly virou e falou: você vai ter que fabricar”, diz Batista.

E assim o estúdio virou fábrica.

Rapidamente, a empresa saiu de um espaço de 75 metros quadrados para mais de 46 mil metros quadrados, com 700 funcionários e produção diária na casa dos milhares.

Até 2020, a empresa operava exclusivamente para a Mobly. Foi só com a pandemia que o alerta acendeu: depender de um único cliente era um risco real.

A empresa crescia, mas sem diversificação de receita. “Foi aí que começamos a pensar em marca própria. Erramos bastante no caminho, mas aprendemos rápido”, afirma Batista.

Desafios de um setor engessado

O setor moveleiro é conhecido pela rigidez e pela resistência à inovação.

Boa parte das fábricas ainda opera com modelos de produção antigos, poucos lançamentos por ano e baixa diferenciação entre marcas. Batista critica abertamente esse cenário: “O varejo brasileiro virou um jogo de preço. Ninguém vende valor, só briga por centavos”, diz.

A aposta da Mundo Móveis foi se posicionar como uma empresa de produto e tecnologia, e não apenas de mobiliário.

A Cialar, primeira marca própria, nasceu com esse conceito: sofás com porta-copos, luz de leitura, massageador, entrada USB — e entregas rápidas.

“Queríamos entregar um produto com experiência, não só um móvel bonito.”

A aceitação foi rápida. A Cialar se tornou o maior vendedor de estofados do Magazine Luiza em menos de dois anos. O modelo Santiago, por exemplo, bateu 2,1 mil unidades vendidas em novembro de 2024. Hoje, a marca já responde por mais de 40% da receita da empresa.

Outro obstáculo enfrentado foi logístico.

A Mundo Móveis não tinha experiência com entregas diretas ao consumidor — e teve de montar sua própria estrutura do zero. “Montamos equipe de marketing, time de logística, last mile, tudo isso enquanto a operação rodava no volume”, diz Batista.

Além disso, o setor enfrentou pressões externas.

O aumento dos custos com espuma (matéria-prima derivada do petróleo) foi contornado com uma inovação: uma espuma vegetal, feita do óleo de mamona. “Hoje, 95% da espuma que usamos é vegetal. Ficou mais barata, mais sustentável e ainda virou argumento de venda”, afirma.

Como está o momento atual da Mundo Móveis

Com as marcas próprias crescendo, a Mundo Móveis virou o jogo.

Em 2023, o white label ainda representava cerca de 60% da receita. Em 2024, caiu para 43%. Para 2025, a previsão é que as marcas próprias ultrapassem os 70%.

“A gente não abandonou o white label. Mas hoje é só uma parte do que fazemos”, diz Batista.

A Cialar já opera em todos os marketplaces e começa a testar vendas físicas em 25 lojas parceiras. A empresa também criou um modelo de sofá embalado a vácuo e desmontável, que facilita a logística e reduz o custo de transporte — especialmente em exportações.

Já a Bux, marca de móveis premium para áreas externas, teve crescimento acelerado: começou com 30 pontos de venda e fechou 2024 com 150. Está presente no Brasil, EUA, Canadá e mais sete países em negociação. “Criamos uma espuma autodrenante e tecidos respiráveis. É tecnologia alemã adaptada ao mobiliário latino-americano.”

Para onde vai a Mundo Móveis

O próximo movimento da empresa é a Assano, marca voltada exclusivamente para o setor hoteleiro.

Lançada oficialmente nesta semana, a nova divisão começa com contratos já fechados com redes como Wish, Beach Park, Santinho e uma parceria com a Raros, distribuidora que atende mais de 16 mil hotéis.

A proposta da Assano é unir design, durabilidade e facilidade de limpeza — uma dor constante para o setor de hotelaria.

Além disso, a Mundo Móveis está expandindo sua logística com novos centros de distribuição no Centro-Oeste e no Nordeste, e já testa modelos de loja própria para a Cialar.

“Estamos construindo marca, estrutura e operação internacional. O white label nos deu escala, mas agora é hora de usar essa estrutura para jogar outro jogo.”

Batista ainda encontra tempo para escrever livros sobre negócios — já lançou cinco — e recusa o papel de “guru de inovação”. “Eu só quero deixar um legado prático. Mostrar que dá para sair do interior de São Paulo, fazer sofá e competir com gente grande no mundo todo.”