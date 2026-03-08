Negócios

A empresa de entretenimento musical que quer aumentar as vendas em R$ 12 milhões em um ano

Fundado em 2015, Grupo b+ca passa a atender empresas de diferentes segmentos, com foco na criação de cultura e comunidade

Bruno Ruiz e Caroline Steinhorst, sócios e fundadores do Grupo b+ca: crescimento é impulsionado pelas verticais de marketing, produção audiovisual e educação (Divulgação)

Bruno Ruiz e Caroline Steinhorst, sócios e fundadores do Grupo b+ca: crescimento é impulsionado pelas verticais de marketing, produção audiovisual e educação (Divulgação)

Bianca Camatta
Publicado em 8 de março de 2026 às 08h12.

O Brasil é o segundo maior mercado de marketing de influência, segundo dados da Kantar Ibope e IAB Brasil. 

É nesse contexto que o Grupo b+ca, criado em 2015 por Bruno Ruiz e Caroline Steinhorst, anuncia um reposicionamento. A empresa, que começou atendendo músicos independentes, agora quer disputar o orçamento de marcas de diferentes setores.

A expectativa é crescer 70%, o que representa um aumento de R$ 12 milhões no faturamento.

“Defendemos o crescimento de longo prazo baseado em tráfego orgânico, conteúdo relevante e construção de comunidade e fãs. É um aprendizado vindo do trabalho com grandes artistas, que hoje inspira marcas a se comportarem como pessoas nas redes e criarem conexão real com o público”, afirma Caroline.

A aposta é transformar a metodologia construída no mercado musical em produto para empresas tradicionais, enquanto equilibra as três verticais de receita: marketing, produção audiovisual e plataforma de educação. 

O freelancer que virou negócio

Bruno Ruiz e Caroline Steinhorst já atuavam no mundo da música antes de empreender.

Ruiz fazia a produção audiovisual para artistas, enquanto Caroline fazia o marketing digital de bandas e artistas independentes. 

Decidiram juntar o conhecimento de ambos e inaugurar uma empresa em 2015. “Eu tenho o know-how de uma produtora audiovisual, a Carol vem da agência de marketing. Juntos, conseguimos atuar em todas as frentes. Virar empresa foi um passo natural para crescer, estruturar áreas e profissionalizar o negócio, criando um produto mais robusto”, diz Ruiz. 

A empresa ganhou organicamente os clientes para os quais a dupla já prestava serviços de freelancer. Com a indicação desses artistas foram crescendo e aumentando a cartela de clientes. 

A empresa já atendeu mais de 250 clientes, produziu 900 lançamentos musicais e 7 mil shows divulgados. Entre nomes que já foram atendidos pelo grupo estão Emicida, Liniker, Anitta, BK’, Samuel Rosa e Milton Nascimento.

“Temos alguns clientes que estão há mais de sete anos com a gente e isso acaba sendo uma chancela para o nosso trabalho”, afirma Caroline. 

Da música para as marcas

O trabalho com artistas sempre teve foco na construção de comunidade. A empresa entendeu que essa lógica poderia ser replicada fora do nicho musical.

Para isso, passou por uma reestruturação ao longo de dois anos. A principal mudança foi a criação de uma estrutura de liderança e o fortalecimento da gestão de pessoas.

Hoje, o Grupo b+ca reúne uma equipe de 50 pessoas e utiliza ferramentas de inteligência para otimizar processos internos.

O desafio agora é comercial. A empresa está em fase de prospecção ativa para atender negócios de outros setores e consolidar contratos fora da indústria musical. “Queremos trabalhar com empresas e marcas que já tenham abertura para esse novo jeito de construir comunidade e se conectar com o público”, diz Caroline.

Um exemplo dessa estratégia é o GAFFFF, festival focado no mercado do agronegócio que ocorrerá no Allianz Parque, em São Paulo (SP), que já é cliente do Grupo b + ca. O evento reúne shows, fórum e experiências culturais, e a agência trabalha na construção de uma narrativa que conecta produtores e consumidores, ajudando a corrigir percepções distorcidas sobre o setor.

Crescimento 

Em 2026, o objetivo é fechar o ano com um crescimento de 70% – o que corresponde a um aumento de R$ 12 mihões. 

O novo posicionamento deve impulsionar essa meta, mas não é o único fator. “O crescimento vem de várias frentes simultâneas: marketing e regência, audiovisual, um dos nossos maiores investimentos do ano, e a plataforma de educação”, diz Ruiz.

Eles contam que hoje a agência de marketing contribui para a maior parte do faturamento. Os investimentos na produtora audiovisual vem para igualar a contribuição das áreas. 

Enquanto isso, o braço educacional funciona como uma plataforma com cursos e treinamentos voltados à economia criativa. “Além de formar profissionais que podem futuramente integrar o time, a plataforma de educação fortalece o mercado e posiciona a empresa como autoridade na economia criativa, ao ensinar na prática como o trabalho é feito”, afirma o empreendedor. 

O Grupo b+ca também conta um laboratório de inovação, que contribui para a criação de novos projetos e produtos. “Queremos posicionar a empresa como um operação de inovação, atuando de forma estratégica, de dentro para fora, e indo além do papel tradicional de prestador de serviços”, diz Ruiz. 

