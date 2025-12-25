A CEO que acorda às 5h15, leva o filho para a escola e fatura bilhões

Whitney Wolfe Herd, fundadora do Bumble e presidente executiva da empresa, tem uma rotina bem estruturada que mistura o foco nos negócios com momentos dedicados à família.

A fundadora do aplicativo de namoro focado nas mulheres, lançado em 2014, se tornou a mulher mais jovem a comandar uma empresa aberta no mercado quando a Bumble fez sua oferta pública inicial (IPO) em 2021. Em 2024, a empresa fechou o ano com receita de US$ 1,07 bilhão, aumento de 2% em relação a 2023. E já conta com mais de 2,8 milhões de usuários pagantes.

Mas chegar ao primeiro bilhão não é uma tarefa simples. Aqui está uma olhada na rotina diária de Wolfe Herd, de acordo com entrevistas passadas:

Manhãs produtivas e focadas na família

Wolfe Herd acorda geralmente às 5h15 e começa o dia respondendo a e-mails. Em entrevista ao The Times de Londres, ela revelou que tenta manter uma rotina matinal estável, mesmo em dias imprevisíveis. “Eu durmo com as cortinas abertas para acordar com o sol. Acho que isso é saudável porque, mesmo que você não goste de acordar cedo, seu corpo se adapta”, contou ela.

A CEO também mantém uma garrafinha de água e um tapete de yoga ao lado da cama para hidratar-se imediatamente ao acordar. Antes de começar o trabalho, ela dedica 30 minutos à família e ao cachorro, como uma forma de garantir que começará o dia com equilíbrio.

"Eu passo os primeiros 30 minutos do dia sendo consciente da minha família e do meu cachorro — levando-o para passear, passando tempo com meu noivo — antes de entrar no modo 'trabalho'", revelou em entrevista à Entrepreneur.

Wolfe Herd se casou com Michael Herd, herdeiro do setor de petróleo e gás, em 2017, e desde então, o casal tem dois filhos. Em uma entrevista recente à Time, ela comentou sobre como se organiza para dar atenção ao seu filho mais velho durante a rotina matinal.

"Eu tento garantir que não tenha chamadas agendadas enquanto levo meu filho para a escola, assim posso dar toda a minha atenção a ele", contou. "E, no minuto em que o deixo, literalmente, enquanto o abraço na porta, já preciso ligar para alguma coisa. Mas eu organizei para que essa chamada seja sequenciada perfeitamente, para eu voltar ao computador e pegar outras duas coisas no Zoom."

Rotina de trabalho intensa, mas flexível

Embora tenha uma agenda estruturada, a ex-CEO do Tinder, uma das empresas que ajudou a fundar, também já revelou em uma entrevista ao The New York Times a intensidade da rotina de trabalho. Em 2019, ela descreveu a agenda em um período de uma semana, que incluiu testemunhos na Assembleia Legislativa do Texas, reuniões estratégicas trimestrais e chamadas com Emma Watson, além de discussões sobre a possível adição de vídeos aos perfis de usuários do Bumble.

A CEO também comentou que gosta de passar as manhãs de sábado para responder e-mails com mais calma e de maneira mais reflexiva. Mas os envia apenas nas segundas-feiras, para não deixar a equipe ansiosa com e-mails durante o fim de semana.

Mesmo quando estava prestes a dar à luz seu primeiro filho, Wolfe Herd continuou fechando negócios e até conferiu os e-mails do hospital. No caso do segundo filho, ela tentou ficar offline nos primeiros 10 dias, mas às cinco semanas, trouxe-o com ela para um anúncio de resultados financeiros.

Culinária como hobby

À noite, quando precisa desacelerar, Wolfe Herd encontra prazer na cozinha. "Você só tem duas mãos", disse ela em 2017 à Entrepreneur. "Se você está cortando legumes, está forçando a si mesma a deixar o celular de lado ou se afastar do computador. É extremamente relaxante. Como o estresse da culinária pode ser, ele é diferente do estresse do dia a dia. Ele cria uma mudança muito agradável no pensamento."

Embora se considere uma workaholic, Herd também compartilhou que, em algumas noites, acorda a cada duas horas para checar e-mails. Ela mencionou, no entanto, que está tentando quebrar esse hábito.

Como muitas mães, ela também lida com noites de sono interrompido. "Você nunca sabe o que vai acontecer", disse ela à Time. "É complicado porque você precisa de muito da sua mente durante o dia como CEO. Você precisa de uma mente racional e descansada para funcionar. Todo mundo diz: 'Um dia de cada vez.' Eu, na verdade, prefiro uma hora de cada vez."