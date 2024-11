A Black Friday 2024 vai bombar? E-commerce fatura R$ 1,3 bilhão em quarta-feira recorde

A Black Friday 2024 vai bombar? A última quarta-feira, 27, foi o melhor dia do no e-commerce brasileiro, segundo a empresa de soluções de inteligência para o varejo online Neotrust Confi.

Segundo a plataforma Black Friday Hora Hora, que vem monitorando índices do comércio digital desde o início do mês, a quarta-feira registrou um faturamento de R$ 1,3 bilhão e 10,9 milhões de produtos vendidos.

Na comparação com 2023, o faturamento cresceu neste ano 8,38%, e as unidades vendidas, 10,8%. A data base para este comparativo foi a quarta-feira pré-Black Friday de 2023, o dia 22 de novembro daquele ano. Na ocasião, o faturamento foi de R$ 1,25 bilhão, e as unidades comercializadas, 9,8 milhões.

A expectativa da Neotrust Confi é que a Black Friday deste ano registre um crescimento de 9,1% no faturamento em relação a 2023.

Os dados são produzidos com base em dados coletados continuamente com mais de 5.000 varejistas online de todo o país, incluindo os maiores varejistas do País que são clientes da Neotrust. A Confi, empresa da qual a Neotrust faz parte, realiza monitoramentos mensais detalhados da evolução do cenário de e-commerce no Brasil, abrangendo uma média diária de 1,5 milhão de pedidos.

Há bons motivos para haver boas vendas na Black Friday 2024 deste ano, segundo a Confi. A data oficial, 29, acontece no último dia do mês, que coincide com o pagamento da primeira parcela do 13º salário e a proximidade com o Natal, que podem fortalecer os gastos do consumidor. Além disso, o ano de 2024 apresentou aumento no faturamento do e-commerce de 13,8% até aqui.

Quais categorias mais venderam?

A categoria de produtos mais vendidos até o momento é a de eletrodomésticos, que está com 10,6% de participação de mercado e registrou crescimento de 18,7% em relação ao período similar de 2023. Na sequência, Moda e Acessórios e Eletrônicos aparecem com maior participação. Veja a relação completa a seguir: