A bilionária rede de pequenas e médias farmácias que está de olho no Norte e Nordeste

O número de farmácias no Brasil não para de crescer, assim como o resultado por operação. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), o país conta com 92 mil farmácias, gerando 158,4 bilhões de reais em vendas no último ano, alta de 11%.

Dentro desse mercado, a divisão de não medicamentos tem se tornado cada vez mais relevante. Os não medicamentos atingiram 33,3 bilhões de reais, crescimento de 13,89%.

A Farmarcas, com um modelo focado em farmácias associativas, conseguiu se posicionar de forma estratégica dentro desse cenário, principalmente no setor de não medicamentos, com perfumaria e produtos de conveniência. Com foco em expansão em mercados periféricos e no interior do Brasil, a rede registrou 9,2 bilhões de reais em vendas, crescimento de 18%.

"Nosso modelo associativo permite que farmácias independentes tenham acesso a melhores condições comerciais, ferramentas de gestão e suporte estratégico. Isso fortalece a competitividade dos nossos associados, especialmente nas regiões onde as grandes redes ainda não chegaram", afirma Jhonatan Teixeira, diretor de Operações da Farmarcas.

A estratégia focada na expansão para pequenas e médias cidades, tem sido essencial para o crescimento da Farmarcas. A empresa apostou em regiões como o Norte e o Nordeste, onde a presença de farmácias é mais escassa, e tem se destacado com resultados consistentes.

No Pará, por exemplo, a Farmarcas registrou um crescimento de 26% em 2024, representando 14% do faturamento total da empresa. A cidade de Belém tem sido um exemplo de sucesso, onde a rede expandiu significativamente.

"Entramos com força no Pará. Lojas grandes, bem localizadas e com uma abordagem diferente nos permitiram ganhar rapidamente o público local", diz Teixeira.

Além de conquistar novas regiões, a Farmarcas tem alcançado resultados acima da média do setor, com cada loja atingindo, em média, 500.000 reais de faturamento mensal.

Para Jhonatan, o sucesso é resultado de uma combinação de boas localizações, mix de produtos e gestão eficiente: "Nosso crescimento é reflexo de uma estratégia que inclui otimização do mix de produtos, precificação e localização estratégica das farmácias. Esses fatores contribuem para a experiência de compra e o desempenho dos associados, especialmente em regiões fora dos grandes centros urbanos."

O modelo de negócio

No Brasil, o mercado de farmácias sempre foi dominado por grandes redes, mas a Farmarcas encontrou um caminho para dar voz aos pequenos e médios empresários.

Ao reunir farmácias independentes por meio de um modelo associativo, a Farmarcas tem permitido que essas unidades tenham acesso a melhores condições comerciais e apoio estratégico. A empresa já representa 11 bandeiras de farmácias e mais de 1.682 unidades no Brasil. A rede mais conhecida é a Ultra Popular, com mais de 1.000 unidades em operação.

A Farmarcas oferece suporte contínuo aos associados, o que inclui treinamento regular, análises de mercado detalhadas, e desenvolvimento de gestão financeira. O objetivo é garantir que cada farmácia tenha as ferramentas necessárias para operar de forma eficiente e rentável.

“Hoje, quem mais expande dentro da Farmarcas são os próprios associados. Nós potencializamos quem já está dentro do grupo, e isso faz toda a diferença no crescimento do nosso market share", explica Jhonatan.

Além disso, ao oferecer ferramentas de gestão e um modelo colaborativo, a Farmarcas se torna uma alternativa vantajosa para os pequenos empresários do setor.

O crescimento das marcas próprias

A Farmarcas tem apostado na diversificação do portfólio de produtos, com foco em marcas próprias. A linha SupraCorp, voltada para polivitamínicos, gerou 69 milhões de reais em vendas em 2024 e hoje é uma das marcas de destaque entre as farmácias associadas à rede.

A Farmarcas também tem ampliado suas marcas próprias em áreas como cuidados pessoais (SupraCare), produtos infantis (SupraBaby) e suplementos alimentares, segmentos que têm mostrado crescimento consistente.

Jhonatan vê a diversificação como uma estratégia para aumentar a rentabilidade das farmácias associadas: "Queremos oferecer aos nossos associados uma linha de produtos de marca própria que garanta rentabilidade para as farmácias e, ao mesmo tempo, ofereça produtos de qualidade a um preço acessível."

Com o aumento da demanda por perfumaria e produtos de conveniência, a Farmarcas se posiciona como uma opção estratégica para quem busca praticidade nas compras do dia a dia, não apenas medicamentos, mas também itens como cosméticos e produtos de higiene.

O plano de expansão

Apesar do crescimento, a Farmarcas enfrenta um mercado competitivo. As grandes redes, como RaiaDrogasil, Pague Menos e Drogaria São Paulo, continuam sua expansão no país. "Nosso crescimento acima da média reflete a força de um modelo associativo que permite aos pequenos empresários competir com as grandes redes," diz Jhonatan.

A empresa tem investido no fortalecimento das relações com fornecedores, na tecnologia de gestão e no acompanhamento contínuo das operações para garantir a competitividade das farmácias associadas.

A Farmarcas prevê crescimento de 15% em 2025, com a abertura de 144 novas lojas e a consolidação das operações nas regiões Norte e Nordeste. A meta é atingir 17 bilhões de reais em faturamento até 2030.

A empresa segue focada em expandir sua presença no mercado farmacêutico brasileiro, oferecendo aos seus associados as ferramentas necessárias para competir.