A apresentação de 30 minutos que garantiu milhões para uma startup de IA

(Reprodução/LinkedIn)
Redação Exame
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 14h04.
O investidor anjo Carles Reina decidiu investir na ElevenLabs, uma startup de inteligência artificial de voz, após apenas 30 minutos de conversa com o fundador Mati Staniszewski.
Uma decisão que, três anos depois, se mostrou corrreta, a empresa, fundada em 2022, já foi avaliada em US$ 6,6 bilhões em uma rodada secundária recente.
Na época do investimento inicial, a ElevenLabs sequer tinha um produto finalizado.
Mas Reina, experiente em pré-seed, que é a fase de financiamento inicial de uma startup e com um histórico de 74 aportes nos últimos oito anos, enxergou na ideia e no perfil técnico de Staniszewski algo raro, uma visão global, profundidade técnica e timing estratégico. As informações foram retiradas do CNBC Make It.
O movimento ousado de Reina se provou acertado. Em 2025, a ElevenLabs concluiu uma rodada Série C de US$ 180 milhões, com uma avaliação de mercado de US$ 3,3 bilhões.
Poucos meses depois, anunciou uma oferta secundária permitindo que colaboradores vendessem ações com base em uma avaliação dobrada de US$ 6,6 bilhões.
Agora, a empresa prepara uma expansão global, com planos para abrir centros em Paris, Cingapura, Brasil e México. O objetivo de médio prazo é claro: preparar a ElevenLabs para um IPO nos próximos cinco anos.
O caso da ElevenLabs representa mais que uma história de sucesso de startup. Ele mostra como decisões rápidas, fundamentadas em visão estratégica, leitura de mercado e análise de fundadores, podem levar a múltiplos bilionários em um intervalo de apenas três anos.
Para profissionais de finanças corporativas, o aprendizado é direto:
A trajetória da ElevenLabs é também um alerta para fundos, family offices e corporações que buscam inovação: os maiores ativos do futuro podem parecer pequenos demais hoje — e estarão nas mãos de quem souber agir antes dos outros.
