A aposta no crédito nichado: fintech recebe R$ 15 milhões para financiar PMEs de telecom

A SRM Ventures, vertical de venture capital da SRM, acaba de anunciar um investimento de R$ 15 milhões na Boreal, fintech que oferece serviços de crédito e cobrança para pequenas e médias empresas do setor de telecomunicações. Com o aporte, a startup passa a atuar em uma nova frente de crédito e a escalar a operação.

Para isso, a Boreal vai lançar suas primeiras linhas de crédito em parceria com a SRM Ventures ainda em março deste ano. “Este é o ano em que vamos alavancar nossas soluções de crédito na Boreal, ampliando o acesso a capital de giro e contribuindo para um fluxo de caixa mais saudável entre provedores de internet no Brasil”, diz Adryan Alencar, CEO da Boreal.

A linha de crédito se junta às demais soluções já oferecidas pela Boreal, como gestão de fluxo de caixa, emissão de boletos e processamento de Pix. “Impulsionar o crescimento passa por entregar soluções integradas de ponta a ponta, que vão da cobrança e gestão de caixa à expansão da rede, com suporte de capital e crédito”, afirma Alencar.

O investimento também deve ser direcionado para a captação de novos clientes no Nordeste do país, uma das regiões com maior concentração de provedores regionais de internet.

“Nossa tese é investir em crédito nichado, com soluções desenhadas para públicos específicos. Ao focar em segmentos como provedores de internet, conseguimos oferecer não só crédito mais adequado, mas também uma experiência melhor do que a de modelos generalistas”, diz André Szapiro, head da SRM Ventures.

As estratégias de crescimento

Com as novas estratégias, a Boreal espera triplicar o ritmo de crescimento até maio de 2026. Em três meses, a fintech projeta sair de 60 provedores atendidos para 100.

Até o final de 2026, o objetivo é atender 1% das empresas de telecomunicações disponíveis no mercado, chegando a 250 clientes.

“A meta é alcançar um volume total de pagamentos de aproximadamente R$ 20 milhões por mês até maio, o que equivale a atender cerca de 200 mil brasileiros do interior do país que utilizam provedores de internet residencial”, diz Laís Xavier, sócia e CRO da Boreal.

Até o final do ano, o total transacionado deve crescer para R$ 100 milhões por mês, resultando em R$ 500 milhões transacionados no ano de 2026.

Como a Boreal foi fundada

Com 12 anos de experiência no setor financeiro, Adryan Alencar e Laís Xavier decidiram criar a empresa a partir da percepção de uma lacuna no mercado: a falta de atendimento bancário para pequenas e médias empresas do interior do Brasil.

“A Boreal surge com a proposta de levar soluções financeiras completas ao Brasil profundo — como chamamos as cidades do interior — atendendo pequenas e médias empresas com necessidades que vão muito além de pagamentos, como gestão de caixa e rotinas fiscais”, diz Alencar.

Com a percepção de que cada setor possui exigências diferentes, os fundadores focaram a atuação da startup no setor de telecomunicações, atendendo provedores regionais de internet.

“O atraso no pagamento de internet, que atinge até 60% dos clientes, pressiona o caixa dos provedores todos os meses. A proposta é atuar como parceiro financeiro, oferecendo gestão, cobrança e antecipação de recebíveis para dar previsibilidade e fôlego a essas empresas”, afirma o CEO.

Assim, nasce a Boreal em maio de 2025. Com menos de um ano de atuação, a fintech soma 60 clientes espalhados por estados como Ceará, Bahia, Goiás e Distrito Federal.

Hoje, o foco está em avançar no mercado de telecomunicações, que ainda é amplo e pouco explorado. A longo prazo, novos setores podem entrar no plano da Boreal.

“Queremos expandir para outros mercados formados por PMEs que atuam no interior do Brasil e também enfrentam desafios recorrentes de fluxo de caixa, como os segmentos de logística e saúde”, diz Laís.

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