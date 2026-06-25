Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

A aposta de uma empresa de cibersegurança para faturar R$ 700 milhões e cruzar a fronteira

Depois de fechar 2025 com faturamento acima de R$ 500 milhões, a empresa de cibersegurança unificou quatro operações sob uma estrutura de holding e definiu a expansão internacional como o próximo passo.

Bruno Nóbrega, fundador do NTSec: "Enquanto a empresa era pequena, com dois ou três diretores, a gente conseguia ter visibilidade de tudo. Hoje já não é a nossa realidade." (NTSec/Divulgação)

Bruno Nóbrega, fundador do NTSec: "Enquanto a empresa era pequena, com dois ou três diretores, a gente conseguia ter visibilidade de tudo. Hoje já não é a nossa realidade." (NTSec/Divulgação)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 25 de junho de 2026 às 11h04.

Vazamento de dados, ataque que derruba um sistema por uma semana, senha exposta numa nuvem mal configurada. A conta de um incidente de segurança digital pode custar caro nos balanços das empreas.

E quanto mais e mais negócios migram operações para a nuvem e adotam ferramentas de inteligência artificial, maior fica a superfície de ataque, o conjunto de pontos por onde um invasor pode entrar.

É nesse mercado que opera o Grupo NTSec, empresa de cibersegurança fundada em 2007 e hoje com quase 400 funcionários distribuídos em 12 escritórios pelo Brasil. A operação reúne quatro frentes, NTSec, InfoSec, ZivaSec e CloudSec, cada uma voltada a uma camada da proteção digital, de redes corporativas a ambientes em nuvem.

O grupo acaba de se transformar em sociedade anônima de capital fechado e colocou as quatro empresas sob uma estrutura de holding. A mudança societária tem dois objetivos: dar ao fundador visibilidade sobre uma operação que cresceu rápido e ficou difícil de acompanhar, e preparar o terreno para a primeira investida fora do Brasil.

"Crescer desordenadamente é muito perigoso", diz Bruno Nóbrega, fundador do grupo. "Enquanto a empresa era pequena, com dois ou três diretores, a gente conseguia ter visibilidade de tudo. Hoje já não é a nossa realidade."

A reorganização vem acompanhada de metas concretas. A empresa projeta fechar 2026 com faturamento de 700 milhões de reais. Para chegar lá, conta com a expansão internacional. Portugal como porta de entrada na Europa e o México como aposta na América Latina.

Qual é a história da NTSec

A ideia do grupo nasceu em 2007, quando Nóbrega ainda era cliente do setor e enxergou uma lacuna no mercado. As empresas, segundo ele, vendiam bem, mas não entregavam o mesmo na hora de implementar e dar suporte às soluções.

"As empresas eram muito boas de vender, mas elas não prestavam bom serviço e não se empenhavam na implementação das soluções", diz. "Eu vislumbrei uma empresa que tivesse não só o objetivo de vender, mas também de implementar e suportar da melhor forma possível."

Foram sete anos de tentativa e erro até a operação ganhar corpo e permitir que o fundador se dedicasse 100% ao negócio, em 2014.

Daí em diante, o crescimento foi contínuo, em alguns anos dobrando de tamanho. Hoje, os principais escritórios estão em Brasília, São Paulo, Fortaleza, Cuiabá e Curitiba, com unidades regionais que respondem a essas bases.

Quatro pilares, um olhar de segurança

Cada uma das quatro empresas conversa com um time diferente dentro do cliente. A frente de redes, por exemplo, dialoga com as áreas de infraestrutura, outra, com os times de segurança. A lógica, diz Nóbrega, é que qualquer projeto seja tratado com a mesma régua, independentemente de qual pilar o conduz.

"A gente nunca vai desenvolver um projeto de rede olhando simplesmente para o switch e entregando as caixas para os nossos clientes", afirma. "A gente vai olhar para o projeto de forma que ele tenha uma rede segura, visibilidade e controle de todos os dispositivos que se conectam a ela."

O modelo de venda evita a lógica de prateleira.

Em vez de oferecer um produto específico, a empresa diz começar por um estudo do ambiente do cliente para montar o que chama de jornada de segurança, um plano de aquisições e mudanças escalonado ao longo de três a cinco anos, conforme o nível de maturidade de cada cliente.

"Eu sempre tive muito receio de querer fazer tudo e não fazer nada direito", diz Nóbrega. A capacidade de atender o cliente em todas as frentes, segundo ele, levou anos para ser construída e passou pela aquisição da ZivaSec, que trouxe o corpo técnico para a área de infraestrutura.

O cliente que compra por preço

O principal obstáculo do setor, na visão do fundador, não é a concorrência direta, mas a maturidade do cliente. Quem decide pelo menor preço, diz ele, costuma sair perdendo em segurança.

"Quando você fala em segurança, o preço normalmente é inversamente proporcional ao nível de segurança que você está recebendo", afirma. Um equipamento mais barato pode ter tempo de resposta mais longo do fabricante, o que deixa o cliente vulnerável por mais tempo. "Você ficar vulnerável a um ataque que pode parar o seu negócio por uma semana, duas. O prejuízo é enorme se ficar parado um dia apenas."

A empresa trabalha com fornecedores líderes de mercado, que não são os mais baratos. O desafio, então, é convencer clientes sem maturidade técnica a discutir segurança em outro nível — algo que pesa diretamente na escala do negócio.

A aposta fora do Brasil

A reestruturação em holding é o que abre caminho para a expansão internacional. O grupo já tem uma iniciativa em Portugal, que funciona como porta de entrada para a Europa, e olha para o México na América Latina.

A tese de Nóbrega para competir lá fora se apoia no câmbio. Enquanto concorrentes europeus operam com custos em euro, a estrutura brasileira trabalha em real, o que, segundo ele, coloca a empresa numa posição competitiva.

"Durante muito tempo, pensou-se que os profissionais de tecnologia da Europa seriam melhores que nós", diz. "Mas no decorrer dos anos a gente começou a perceber que o que a gente faz aqui é muito melhor do que eles têm feito lá."

O México entra na conta por outro motivo, o tamanho do mercado. Nóbrega afirma que o país investe pesado em tecnologia e tem porte compatível com o brasileiro. Entre as oportunidades de crescimento dentro de casa, ele aponta a proteção de arquiteturas de inteligência artificial e o armazenamento de dados, mercado que, segundo ele, pode dobrar o tamanho do grupo.

Acompanhe tudo sobre:cibersegurança

Mais de Negócios

O que o Assaí aprendeu com os mercados dos EUA e da Europa para chegar a R$ 84 bilhões em receita

Gigante de R$ 6 bi entra no setor pet com 24 milhões de clientes no radar

Fintech alemã capta US$ 110 milhões e aposta no Brasil para levar IA a bancos e seguradoras

Aos 45 anos, Giraffas fatura R$ 1 bilhão e busca aumentar o lucro do franqueado

Mais na Exame

Ciência

Asteroide 'amendoim'? Nasa encontra objeto com sinais de água antiga

ESG

Natura troca verso de figurinhas da Copa do Mundo por descontos em produtos

Casual

A destilaria que George Washington abriu ao sair da presidência

Mercados

Ibovespa opera entre pressão da Petrobras e alta dos bancos; dólar oscila nos R$ 5,20