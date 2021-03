99 foca em soluções para melhorar a mobilidade corporativa

Uma pesquisa realizada pela consultoria Cushman & Wakefield aponta que 73,8% das empresas pretendem adotar o modelo home office como uma prática definitiva no Brasil, mesmo após o período de isolamento social causado, desde 2020, pela pandemia de covid-19. Prova disso é o exemplo de empresas como Twitter, Facebook e Google, que já prorrogaram o trabalho remoto até o final de 2021, sinalizando que poderão aderir a esse estilo de maneira definitiva.

De olho nesta demanda, o 99Empresas — serviço da 99 voltado exclusivamente para clientes corporativos — vem se empenhando para oferecer uma solução de mobilidade cada vez mais segura e acessível para as empresas. “Atendemos os mais diversos mercados, oferecendo desde a entrega de materiais ou documentos até o deslocamento de colaboradores para reuniões de trabalho, viagens e retorno para casa”, explica Manoela Badia, gerente sênior de operações para categorias premium e B2B.

De olho no custo

A inteligência existente por trás da plataforma também gera economia. Segundo a 99, empresas que optam por manter uma frota própria gastam, em média, 40% mais em relação àquelas que fazem uso das soluções proporcionadas pelo 99Empresas. Além do bom custo-benefício, Simone Lessa, head of people do Delivery Center — plataforma que integra lojistas e marketplaces e uma ampla gama de parceiros —, destaca a praticidade dos serviços. “Ele permite que o colaborador utilize um transporte de qualidade e com maior segurança, sem precisar efetuar o pagamento no ato nem envolver processos de reembolsos”, diz a executiva.

Outro aspecto que as companhias têm valorizado é a capilaridade do 99Empresas — hoje presente em aproximadamente 2.000 municípios. “Essa disponibilidade de atendimento em basicamente todas as localidades do Brasil foi um fator fundamental para a nossa escolha”, conta Rodrigo Luiz Accioli, gerente executivo de infraestrutura e sustentabilidade da empresa de elevadores, escadas e esteiras rolantes Atlas Schindler.

Transporte com segurança

Para garantir que motoristas parceiros e passageiros viajem em segurança, a 99 usa um sistema de inteligência artificial que monitora a cidade e as corridas em tempo real, notificando o condutor sobre possíveis áreas de risco. Além disso, no app da 99 há um botão que aciona diretamente a polícia em casos de emergência e pode ser usado tanto por motoristas parceiros quanto por passageiros ao longo da corrida.

Outro benefício são as orientações aos motoristas parceiros, por meio do Guia da Comunidade, documento de boas práticas que visa estimular o respeito e a empatia entre motoristas parceiros e passageiros, desenvolvido em parceria com o Instituto Ethos, referência na atuação em responsabilidade social empresarial no Brasil.

Por meio da plataforma do 99Empresas, as companhias clientes têm acesso a todas as informações de forma centralizada, podendo realizar a inserção de centros de custos para a alocação de despesas, gerar relatórios detalhados e até definir regras de uso, por exemplo, limite de valores, horários, dias e categorias de transporte. “O gestor pode escolher, inclusive, quais categorias de serviços que deseja disponibilizar para cada um de seus colaboradores”, explica Manoela Badia.

99Entrega: um novo serviço

Para atender ao aumento da demanda de entregas e, ao mesmo tempo, ajudar motoristas parceiros que sofreram redução no número de corridas durante a pandemia, a 99 criou mais um serviço: o 99Entrega.

O serviço garante o envio de produtos entre pessoas (peer to peer), entre empresas (business to business) e de empresas para seus clientes (business to customer) com segurança e um bom custo-benefício. “A categoria possibilita o envio de itens que demandam um maior cuidado com logística, que vão desde kits de boas-vindas aos colaboradores à entrega de produtos vendidos via e-commerce, com destaque para aqueles mais sensíveis a outros modais, como flores, alimentos e compras de maior volume”, explica Manoela Badia.

E foi justamente o cuidado com o transporte oferecido pelo 99Entrega que atraiu o interesse do empreendedor Carlos Torqueto, proprietário da marca A Torta de Brigadeiro Belga. “Antes, eu tinha problemas com alimentos que não chegavam intactos ao destino. Agora, há a preservação das tortas”, conta.

Já para Clóvis Souza, CEO e fundador da Giuliana Flores, o maior e-commerce de flores do Brasil, além do cuidado no transporte de seus delicados arranjos, outros fatores que contribuíram para a escolha do 99Entrega foram o custo-benefício oferecido e a entrega rápida e ágil do serviço. “A possibilidade de chamarmos mais de uma corrida no mesmo aplicativo, também é um ponto muito positivo”, conta.

E sempre atenta às mudanças deste novo normal, a 99 segue em busca de serviços e soluções que atendam às necessidades de seus clientes, ajudando-os a enfrentar os desafios com mais agilidade, rapidez e segurança. “Não podemos nos esquecer de que, apesar de grande parte das empresas ter adotado o home office, essas necessidades de locomoção seguem fazendo parte da rotina de muitos funcionários. E cabe a nós buscarmos soluções para que esses deslocamentos ocorram de forma cada vez mais inteligente e segura”, finaliza Manoela Badia.

