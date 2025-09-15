99 dobra investimento em delivery para R$ 2 bilhões no Brasil

A 99 anunciou nesta segunda-feira, 15, que vai dobrar os aportes em sua vertical de delivery de alimentos, a 99Food, totalizando R$ 2 bilhões até junho de 2026. O anúncio foi feito durante encontro em Brasília entre Will Cheng, CEO da DiDi, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A meta é alcançar 15 cidades até o fim de 2025 e 20 até janeiro de 2026.

O investimento reforça o papel estratégico do mercado brasileiro dentro da DiDi Global, controladora da 99. A companhia já tinha anunciado investimento de R$ 1 bilhão no Brasil.

“Poucos mercados combinam escala, inovação e oportunidade como o brasileiro. Ao dobrar nosso compromisso, não estamos apenas investindo em crescimento, mas em construir um ecossistema mais justo e inclusivo para milhões de brasileiros”, afirmou Will Cheng, CEO da DiDi.

Atualmente presente em Goiânia e São Paulo, a 99Food terá sua expansão apoiada em uma estratégia que combina tecnologia, parcerias locais e eficiência operacional. A companhia mira não apenas consumidores finais, mas também restaurantes e entregadores. A proposta é oferecer preços mais competitivos, ampliar ganhos para os parceiros e gerar novas oportunidades de venda para empreendedores do setor de alimentação.

“A 99Food é a nova opção que os brasileiros esperavam. Depois de anos sem alternativa real, continuaremos a desafiar o ecossistema em benefício de restaurantes, entregadores e milhões de consumidores que merecem pagar um preço justo por suas refeições”, disse Simeng Wang, diretor-geral da 99 no Brasil.

O movimento chega em um momento de crescente disputa no setor de delivery, marcado pela atuação de grandes marcas brasileiras e globais. A Keeta, da chinesa Meituan, anunciou investimento de R$ 5,6 bilhões nos próximos cinco anos.O iFood anunciou aporte de R$ 17 bilhões para se manter na liderança do mercado.

Para a DiDi, o Brasil desponta como um dos mercados prioritários no desenvolvimento de soluções urbanas. “Nosso objetivo é tornar a vida das pessoas melhor todos os dias, por meio de serviços essenciais globais e acessíveis em um único aplicativo”, completou Jean Liu, cofundadora e Chief People Officer da DiDi.

Além de acelerar a presença no setor de alimentação, o aporte contribui para fortalecer a estratégia da 99 de ser um “superapp” no país, reunindo em uma única plataforma serviços de transporte, pagamentos digitais e delivery.