7 franquias baratas para investir a partir de R$ 4.900 e ganhar dinheiro enquanto dorme

Ganhar dinheiro sem precisar estar presente na operação do negócio é o sonho de muitos empreendedores. Com o avanço da tecnologia, as franquias autônomas se tornaram uma alternativa lucrativa para quem busca renda passiva. Esses modelos operam sem funcionários ou com mínima intervenção do franqueado, funcionando 24 horas por dia por meio de sistemas automatizados, inteligência artificial e autoatendimento.

O setor inclui desde minimercados autônomos até totens de carregamento de celular com publicidade, todos projetados para reduzir custos operacionais e maximizar a conveniência do consumidor.

Essas franquias autônomas são opções para quem busca empreender sem precisar gerenciar a operação no dia a dia. Com modelos automatizados e alta demanda por serviços práticos, elas oferecem a chance de ganhar dinheiro enquanto o negócio funciona sozinho.

A seguir, conheça sete franquias que operam de forma autônoma e prometem retorno financeiro sem a necessidade de supervisão constante.

Keep Charged

A Keep Charged é uma microfranquia que une tecnologia e publicidade. O modelo de negócio consiste na venda de anúncios exibidos em totens de recarga de celular, instalados em locais de grande circulação. O franqueado não precisa operar o equipamento, apenas comercializar os espaços publicitários.

Com o menor investimento inicial da lista, de R$ 4.900, o retorno pode vir em até 4 meses, tornando-se uma opção acessível para quem quer começar a empreender.

Investimento inicial: R$ 4.900

Faturamento médio mensal: R$ 2.500 por kit

Retorno do investimento: 2 a 4 meses

market4u

A market4u é a maior rede de mercados autônomos do Brasil, com mais de 2.185 pontos de venda em 155 cidades. As unidades não precisam de funcionários e são gerenciadas remotamente pelo franqueado. O monitoramento é feito por câmeras e um aplicativo próprio, que controla o estoque e as vendas.

Com um faturamento médio mensal entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, o modelo tem um prazo de retorno entre 16 e 24 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil

Retorno do investimento: 16 a 24 meses

Santa Carga

A Santa Carga também aposta na combinação de carregadores de celular e publicidade. Os totens instalados em locais estratégicos geram receita com anúncios exibidos nas telas digitais. O franqueado lucra sem precisar operar ou administrar funcionários.

O faturamento pode chegar a R$ 8.316 por totem, e o investimento inicial é de R$ 19.900, com retorno estimado de até 8 meses.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.316 por totem

Retorno do investimento: até 8 meses

Vinho 24h

A Vinho 24h traz um modelo inovador de adegas autônomas instaladas em condomínios. O consumidor acessa os vinhos por meio de um sistema de autoatendimento, sem necessidade de funcionários ou contato humano.

Com um investimento inicial de R$ 32.900, o faturamento médio é de R$ 11.482 por mês, e o retorno acontece em cerca de 14 meses.

Investimento inicial: R$ 32.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482

Retorno do investimento: 14 meses

Minha Quitandinha

Criada em 2020, a Minha Quitandinha é uma startup que opera minimercados autônomos instalados em condomínios, empresas, hospitais e escolas. As unidades funcionam 24 horas por dia, sem necessidade de atendentes, com sistema de monitoramento e pagamento via aplicativo.

O modelo exige pouca manutenção, e o franqueado pode administrar o negócio remotamente. O faturamento médio mensal gira em torno de R$ 18 mil, com retorno estimado entre 10 e 18 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Retorno do investimento: 10 a 18 meses

Airlocker

A Airlocker é a primeira franquia de armários inteligentes do Brasil, criados para facilitar a vida de moradores de condomínios e frequentadores de shoppings e centros comerciais. O franqueado gerencia tudo remotamente, dedicando em média apenas 4 horas por semana ao negócio.

A operação é 100% automatizada e conta com suporte 24 horas para o software. Sem necessidade de funcionários, o faturamento médio pode chegar a R$ 20 mil por mês, com retorno do investimento estimado em até 25 meses para operações com 15 armários.

Investimento inicial: a partir de R$ 99 mil

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Retorno do investimento: até 25 meses

Lavô

A Lavô é a maior rede de lavanderias self-service do Brasil, com mais de 600 unidades espalhadas pelo país. O modelo permite que clientes lavem e sequem suas roupas sem precisar de funcionários no local, garantindo uma operação 100% autônoma e 24 horas por dia.

Criada em 2018, a Lavô entrou para o franchising em 2020 e cresceu rapidamente. O faturamento médio mensal varia entre R$ 20 mil e R$ 30 mil, e o retorno do investimento ocorre em cerca de 18 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 230 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$ 30 mil

Retorno do investimento: 18 meses