7 dicas para franquear pequenos negócios que desejam expandir

Quando um pequeno negócio começa a fazer sucesso com os clientes, é comum que o proprietário pense em abrir uma franquia da empresa e se tornar um franqueador. Nessa hora, muitas dúvidas podem surgir, pois a criação de uma franquia demanda uma avaliação criteriosa do negócio, tornando-se um processo extenso e robusto e que demanda preparo.

Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) indicam que o Brasil é o quinto país em quantidade de redes de franquia no mundo. Em 2022, esse mercado registrou crescimento de 14,3%, movimentando mais de R$ 211 bilhões. Com cerca de 1,5 milhão de trabalhadores diretos, o Franchising contou ainda com a expansão de 7,8% em suas unidades, totalizando 189 mil pontos de venda de franquias distribuídos por todo o país, ligados a mais de 3 mil redes em operação.

A gerente-adjunta de analista da Unidade de Competividade do Sebrae, Karen Sitta, explica que abrir se tornar uma franquia é uma opção para aquela empresa que deseja expandir o seu empreendimento, já possui um modelo consolidado, com potencial de crescimento e está pronto para escalar.

Segundo ela, quem normalmente quer antes de iniciar o processo de formatação da franquia, o potencial se tornar um franqueador deve avaliar se o seu negócio é franqueável, tem um negócio testado, bem-sucedido , tem um com um diferencial competitivo, além de estar decidido a expandir a sua marca para uso de unidades franqueadas.

“O desafio de se tornar um franqueador é muito maior do que de se tornar um franqueado, que vai adquirir o direito de uso de uma marca já estabelecida. A formatação de uma franquia deve ser realizada com atenção e preparo, sendo recomendada orientação e acompanhamento de especialistas ”, alerta.

Karen Sitta acrescenta que o empresário ou empresária ao decidir franquear deve precisa, primeiramente, conhecer os princípios básicos do sistema de Franchising, saber o que é uma franquia, quais são os atores envolvidos neste processo de formatação, conhecer a legislação, tipos de franquias existentes, vantagens, desvantagens e principalmente como manter um bom relacionamento com sua rede de franqueados, tendo em vista que a atuação será em rede.

“Recomenda-se ainda que esse empreendedor analise o seu perfil como empresário, se sabe lidar e dividir responsabilidades, pois seu papel como franqueador inclui relacionamento com os franqueados e verifique se o seu negócio atende alguns requisitos básicos como a necessidade de ter capital para investimento, ter o registro da marca, possuir um modelo de negócio testado, ter controle administrativo -financeiro, saber liderar e dividir responsabilidades, Também precisa analisar se o negócio atende a alguns requisitos básicos, como ter capital para investimento”, pontua.

7 dicas para franquear um pequeno negócio

Para facilitar o entendimento desse processo de franquear o seu tornar-se um pequeno negócio em franquia, a especialista analista do Sebrae Nacional, Karen Sitta, elaborou algumas orientações. Veja abaixo: