60 segundos, milhões em jogo: o que investidores realmente avaliam em um pitch

Atrair investidores é um dos maiores desafios para empresas em estágio inicial. Em muitos casos, empreendedores têm apenas alguns minutos para demonstrar o potencial financeiro de seus negócios e convencer investidores de que a ideia pode se transformar em crescimento e retorno de capital. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

O desafio de convencer investidores em poucos segundos

No programa Entrepreneur Elevator Pitch, empreendedores entram em um elevador e têm apenas 60 segundos para apresentar suas ideias a um grupo de investidores. O objetivo é simples, mas a execução exige preparo estratégico.

Neste episódio, três investidores analisam as propostas apresentadas. Participam da avaliação Kim Perell, CEO da 100.co e investidora em série, Jonathan Hung, sócio da Entrepreneur Ventures, e Laura Chau, sócia da Canaan Partners.

Entre os participantes estão fundadores de empresas em diferentes estágios de desenvolvimento. As ideias variam desde produtos que ganharam grande repercussão nas redes sociais até plataformas tecnológicas voltadas para geração de leads e gestão de eventos corporativos.

A dinâmica coloca os empreendedores diante de uma realidade comum no mercado de captação de recursos. A apresentação precisa ser objetiva, convincente e, principalmente, baseada em fundamentos de negócio sólidos.

Viralizar não significa ter um negócio sólido

Um dos casos apresentados no episódio envolve um negócio que alcançou mais de 30 milhões de visualizações no TikTok. Apesar da forte presença digital, a repercussão nas redes sociais não é suficiente para garantir o interesse de investidores.

Durante as apresentações, os avaliadores deixam claro que métricas de engajamento não substituem indicadores financeiros concretos. A lógica por trás da análise de investimento é direta.

Segundo Laura Chau, sucesso empresarial está diretamente ligado à capacidade de gerar receita. Em determinado momento, ela questiona um dos empreendedores sobre o desempenho financeiro do negócio ao afirmar que sucesso significa dinheiro e que dinheiro está diretamente relacionado às vendas.

Esse tipo de questionamento revela um dos pontos centrais na análise de startups. Popularidade e visibilidade podem ajudar a construir marca, mas investidores procuram sinais claros de tração comercial.

A importância de apresentar o pedido de investimento

Outro ponto fundamental destacado pelos investidores é a clareza na solicitação de capital.

Jonathan Hung enfatiza que empreendedores precisam apresentar de forma direta quanto investimento estão buscando e qual participação estão dispostos a oferecer. Sem essa informação, investidores não conseguem avaliar o potencial da oportunidade.

Em rodadas de investimento, o chamado ask faz parte da estrutura básica de um pitch. Ele indica quanto capital será necessário para escalar o negócio e quais resultados financeiros são esperados a partir desse aporte.

Essa clareza permite que investidores analisem risco, retorno e potencial de crescimento da empresa.

Resiliência também pesa na decisão de investimento

Além de métricas financeiras e estratégia de crescimento, investidores também observam características comportamentais dos fundadores.

Durante o episódio, um empreendedor enfrenta dificuldades ao apresentar sua proposta e acaba interrompendo o pitch. A reação dos investidores evidencia que momentos de pressão fazem parte do processo de avaliação.

Laura Chau questiona se um fundador que não consegue concluir uma apresentação conseguiria lidar com os desafios de liderar um negócio em crescimento.

Esse tipo de situação revela um fator frequentemente considerado em decisões de investimento. Investidores não analisam apenas o produto ou o mercado. A capacidade do empreendedor de enfrentar dificuldades e manter consistência na execução também influencia o processo.

O que realmente pesa na captação de recursos

O episódio evidencia alguns dos principais critérios utilizados por investidores ao avaliar novos negócios.

A capacidade de gerar receita é um dos indicadores mais relevantes. Além disso, investidores observam se o empreendedor demonstra clareza estratégica, entende seu mercado e apresenta uma proposta de crescimento consistente.

Outro ponto central é a objetividade na comunicação. Em contextos competitivos, empreendedores precisam apresentar dados, metas e necessidades financeiras de forma direta.

Para quem busca capital para expandir um negócio, dominar esses elementos pode fazer a diferença entre sair de uma reunião com investimento garantido ou apenas com feedback.

