6 franquias para empreender com comida asiática e faturar até R$1 milhão por mês

Escolher um segmento para abrir o próprio negócio não é uma tarefa fácil. Muitos empreendedores optam por áreas que lhes são familiares. A compatibilidade entre interesses pessoais e as exigências do mercado pode impulsionar o crescimento e a rentabilidade do negócio a longo prazo.

O mercado de comida asiática é um exemplo. Sushi, yakisoba e outros pratos estão cada vez mais presentes no dia a dia dos brasileiros. Segundo levantamento do Ifood, a comida japonesa é a terceira categoria de alimentos com mais pedidos no aplicativo, ficando atrás de lanches (fast-food) e comida brasileira. Um estudo feito pela Francal Feiras estima que este mercado fatura, em média, R$19 bilhões por ano no Brasil.

Com essa perspectiva promissora, o segmento de franquias de comida asiática tem se destacado como uma oportunidade para empreendedores em busca de investimentos lucrativos e estabilidade no mercado alimentício.

O mercado de food-service é um dos que mais cresce no franchising brasileiro. No primeiro semestre, o segmento cresceu 16,9%, beneficiado principalmente pelo forte reaquecimento das atividades sociais e retorno com mais frequência do trabalho presencial.

Confira, a seguir, seis franquias que trabalham com a culinária asiática com investimento inicial aprtir de R$ 180 mil.

Matsuri To Go

O delivery de comida japonesa começou sua operação em junho de 2020, depois que a rede de restaurantes fundada em 2003 passou por uma crise financeira. Aos 24 anos, o filho dos fundadores Raphael Koyama assumiu o controle da rede e decidiu operar apenas com o delivery. Hoje, a rede já fatura R$ 22 milhões, conta com 19 unidades e prepara sua expansão em São Paulo.

Investimento inicial: R$ 180 mil

Faturamento médio mensal: R$ 216 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Sushiloko

A marca brasiliense especializada em culinária japonesa foi criada em 2007 e conta com 38 restaurantes espalhados por quatro estados brasileiro, a maioria no Centro Oeste. A marca está investindo na ampliação do seu raio de atuação para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Paraíba. Com investimento inicial a partir de R$ 334 mil em um restaurante com cerca de 70m², a marca oferece pratos típicos da culinária japonesa, como sushis, sashimis, niquis, joes, hots e temakis.

Investimento inicial: R$ 334 mil

Faturamento médio mensal: R$ 170 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Jin Jin

A Jin Jin é a maior rede de culinária asiática fast-food do Brasil. São aproximadamente 70 unidades distribuídas em oito estados brasileiros, mais o Distrito Federal, nos formatos praça de alimentação e quiosque. Entre os diferenciais da marca, destacam-se a variedade do cardápio oriental e as diversas campanhas promocionais que desenvolve ao longo do ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 450 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: a partir de 30 meses

Temakeria & Cia

A rede carioca de comida japonesa conta atualmente com três unidades. O rodízio é o carro-chefe da casa, com variedades de peças e combinados frescos. Para os que preferem menu à la carte, o restaurante tem opções como o sashimi roasted no alho. Há opções também para os veganos e os vegetarianos, além de uma ampla carta de bebidas.

Investimento inicial: entre R$ 1,2 milhão e R$ 2 milhões

Faturamento mensal: entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Gendai

O Gendai é um restaurante de comida japonesa inaugurado há 30 anos em São Paulo com opções de pratos mais acessíveis e maior agilidade no atendimento. Tem três fortes fatores: produtos de qualidade, agilidade no atendimento e preço acessível. Com eles, a marca aumentou o número de franqueados anos após anos, aproximando ainda mais o brasileiro da cultura oriental. Atualmente, são 49 restaurantes pelo Brasil.

Investimento inicial: R$ 600 mil

Faturamento médio mensal: R$ 266 mil

Prazo de retorno: não informado

China In Box

Com mais de 145 restaurantes pelo Brasil, o China In Box é a maior marca de culinária chinesa de delivery da América Latina. Foi o primeiro fast-food de comida chinesa a trabalhar com a cozinha à vista do cliente e a entregar os famosos biscoitos da sorte junto com os pedidos. Revolucionando o mercado brasileiro há 30 anos, o China alia comida de qualidade com uma logística de serviço exemplar.