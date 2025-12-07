6 franquias baratas a partir de R$ 19.900 para empreender de home office

O setor de serviços continua abrindo caminho para quem busca empreender com investimento acessível, operação simples e demanda frequente.

Modelos home based e microfranquias ganharam espaço nos últimos anos ao oferecem operações enxutas, retorno rápido e contarem com procura constante em categorias como limpeza, higienização e cuidados domiciliares.

A seguir, quatro opções de franquias que atuam nessas frentes e foco em serviços essenciais.

Acuidar

Fundada em 2016, a Acuidar oferece serviços de assistência especializada para crianças, adultos e idosos, seja em domicílio ou em ambiente hospitalar. O portfólio inclui diárias avulsas e planos mensais. A rede entrou para o franchising em 2020 e já soma mais de 300 unidades, tornando-se a maior franquia de cuidadores da América Latina.

Investimento inicial: R$ 32,5 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 6 a 15 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, é hoje a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, presente em todos os estados e com mais de 500 unidades. A marca realiza mais de 90 mil atendimentos por mês e se consolidou como opção para quem busca um negócio home based com alta recorrência. A operação inclui serviços de limpeza residencial, corporativa, pós-obra, passadeira e limpeza especializada de vidros.

Investimento inicial: R$ 49.300 (inclui taxa de franquia, capital de giro e kit de equipamentos profissionais)

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

CleanNew

Criada em 2015, a CleanNew é uma das maiores redes de higienização e conservação de estofados do Brasil, com modelo home based e atendimento direto ao cliente. A marca oferece limpeza, impermeabilização e blindagem de estofados residenciais e automotivos, usando tecnologia própria. Está presente em 13 estados e também em mercados como EUA, França, Espanha, Argentina e Emirados Árabes.

Investimento inicial: R$ 59.900 (inclui equipamentos, estoque, kits, uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Mary Help

Fundada em 2011, a Mary Help foi pioneira no segmento de intermediação de diaristas e se destaca pelo baixo investimento inicial e pelo grande volume de atendimentos — são cerca de 700 mil diárias por ano. A rede reúne mais de 9 mil diaristas cadastradas e conta com quatro selos de excelência da ABF. Oferece ainda seguro para suas profissionais parceiras.

Investimento inicial: R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 14 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, está presente em todos os estados, com mais de 500 unidades. A marca realiza mais de 90 mil atendimentos por mês e se destaca como uma opção para quem busca investir em um negócio home based, um modelo que requer baixo investimento, porém com alta demanda recorrente. Oferece serviços de limpeza residencial, empresarial, pós-obra, passadeira e limpeza especializada de vidros.

Investimento inicial: R$ 49.300 (incluso taxa de franquia, capital de giro, kit de equipamentos para limpeza profissional entre outros)

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Santa Carga

Fundada em 2013, a Santa Carga que integra a holding Super Franquias é uma rede de franquias especializada em totens e oferece Wi-Fi marketing e capacidade para recarregar até 14 dispositivos móveis simultaneamente. A empresa nasceu no Rio de Janeiro e hoje conta com 1000 unidades espalhadas pelo Brasil.

Com um modelo de negócio autônomo, home based e sem funcionários. Nesse formato, o franqueado é dono de sua própria unidade (totem), tendo como responsabilidade localizar os pontos para instalação dos totens e captação e gerenciamento dos 40 anúncios que o aparelho comporta.