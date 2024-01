52 franquias baratas de alimentação para empreender a partir de R$ 8.000

O mercado de franquias brasileiro registrou uma alta de 11,4% no terceiro trimestre de 2023. Dados da pesquisa trimestral de desempenho da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o faturamento do setor passou de R$ 56,256 bilhões para R$ 62,676 bilhões na comparação com o mesmo período do ano anterior. A pesquisa completa de 2023 ainda não foi divulgada.

O levantamento mostra que todos os segmentos do franchising cresceram entre julho e setembro de 2023. O segmento com maior crescimento foi Alimentação - Food Service, com alta de 17,5% na receita.

Conheça redes de alimentação que para investir e empreender em 2024 -- inclusive algumas opções de microfranquias com investimento inicial a parir de R$ 8.000:

Itália no Box

A Itália no Box é uma rede de comida italiana. Atualmente, a franquia possui uma presença nacional, estando presente em 70 cidades em todo o Brasil, distribuídas por 18 estados. Com mais de cem franqueados, a Itália no Box experimentou um notável crescimento em 2023, com 30 novas lojas vendidas no ano. A dedicação à autenticidade culinária é evidente na utilização de 40 toneladas de massas para a preparação dos pratos, contribuindo para um impressionante faturamento de R$ 70 milhões.

Investimento inicial: R$ 120 mil (Taxa de Franquia + Montagem + Insumos iniciais)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno do investimento: 18 meses

Crepefy

A Crepefy nasceu em 2022 na cidade de São Paulo, se tornando uma marca especializada no modelo europeu de crepe francês, com uma ampla variedade de crepes doces e salgados com mais de 30 sabores no cardápio. Ela é a única creperia que consegue dar experiência de marca em três momentos de consumo diferentes: balcão (loja física), delivery e eventos corporativos. Em 2023 entrou para o franchising com dois modelos de negócios: loja de rua e quiosque.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia + capital de giro + instalação + equipamentos)

Faturamento médio mensal: de R$ 35 mil a R$ 40 mil

Prazo de retorno do investimento: de 9 a 18 meses

Flash Mix

A Flash Mix é uma franquia que atua no mercado de sorvete tipo italiano e churros, com lucro mensal acima de R$ 15 mil. Oferece em seu cardápio açaí, casquinhas, churros, milkshake e chuvete, uma mistura deliciosa entre churros e sorvete.

Investimento inicial: a partir de R$ 130 mil (incluso taxa de franquia e capital para instalação).

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 50 mil

Prazo de retorno do investimento: de 12 a 16 meses

Konioca

Foodtech criada e patenteada em 2022 pela manauara Marcela Martins. A marca possui a máquina para produção dos cones e a goma com exclusividade, o que torna o modelo escalável de franquia. Atualmente, a Konioca conta com 4 modelos de negócios, sendo loja (shopping ou rua), carrinho para eventos, unidade 360º e unidades de 6, 9 e/ou 12 m². Com o lema de menos embalagens e mais sabor, a marca é uma alternativa de consumo consciente pelo uso reduzido de material para seu acondicionamento na hora da comercialização. A goma da Konioca é sem glúten e sem lactose, alcançando todo o tipo de público. Hoje a marca conta com 50 unidades vendidas, sendo 12 inauguradas em 2023.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 55 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Mundo Verde

O Mundo Verde é a maior rede especializada em produtos naturais e orgânicos da América Latina. Neste ano, a companhia completa 36 anos de atuação no segmento saudável, com presença em mais de 500 pdv’s, entre unidades físicas e presença em grandes redes de farmácias e paradas de estrada, em todo o país. A companhia conta com o novo formato de microfranquia (R$ 30 mil).

Investimento Inicial: R$ 30 mil (O valor inclui kit de boas-vindas, além de treinamento sobre produtos, comercial, financeiro e marketing, para conhecimento e atualização do negócio)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Splash Bebidas Urbanas

A Splash Bebidas Urbanas é uma rede de cafeterias que possui a apresentadora Sabrina Sato como sócia. A marca foi criada por Brunna Farizel e Lucas Moreira, em 2018, para se diferenciar das cafeterias comuns e ser de fácil condução, já que é uma operação ágil e prática. Atualmente possui mais de 120 unidades confirmadas e trabalha com dois modelos de negócio, a Splash To Go e a Loja Tradicional.

Investimento Inicial: a partir de R$ 90 mil (taxa de franquia inclusa)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil

Prazo Estimado de Retorno: 15 a 18 meses

Nutty Bavarian

Rede de franquias famosa pelas castanhas glaceadas mais cheirosas do Brasil, vendidas nos quiosques da rede em shoppings, aeroportos e grandes varejistas, conta hoje com mais de 140 quiosques espalhados pelo país. Fundada no Brasil em 1996, a marca chegou ao país com a empresária Adriana Auriemo, que conheceu o produto nos Estados Unidos enquanto assistia a um jogo de basquete.

Investimento inicial total: R$ 110 mil

Faturamento médio mensal: R$ 43 mil

Previsão de retorno do investimento: 12 a 18 meses

Brasil Cacau

A Brasil Cacau possui um amplo portfólio com mais de 150 produtos de diferentes sabores e tamanhos. É reconhecida por suas tradicionais trufas, mas também conta com uma linha deliciosa de tabletes e presentes que atendem toda a família. Os itens da marca são produzidos na fábrica do Grupo CRM, localizada em Extrema (MG), que possui 33 mil metros quadrados, cerca de 1.100 colaboradores e tecnologia de ponta na produção de chocolates.

Investimento inicial: quiosque a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio anual: entre R$ 800 mil a R$ 1 milhão

Prazo de retorno:18 a 36 meses

PremiaPão

A PremiaPão é a principal referência no segmento de publicidade em saquinhos de pão. Sendo a única franquia de publicidade em saquinho de pão que conquistou três selos de Excelência da ABF. A empresa oferece aos seus franqueados uma plataforma exclusiva de treinamento e suporte contínuo aos empreendedores. Essa combinação de expertise e assistência faz da PremiaPão uma escolha excepcional para quem busca ingressar nesse ramo de negócio.

Investimento inicial: a partir de R$ 8 mil

Faturamento médio mensal: R$ 17 mil

Prazo de retorno: 2 a 6 meses

Kopenhagen

Marca com 95 anos, a Kopenhagen é líder e precursora no segmento de chocolates finos no Brasil. A marca atualmente conta com mais de 600 lojas e é conhecida pelos clássicos Nhá Benta e Língua de Gato, além das linhas mais novas como Soul Good, Keep Kop, Melt, entre outros.

Investimento inicial: quiosque a partir de R$ 180 mil; loja a partir de R$ 400 mil

Faturamento anual: quiosque R$ 1 milhão; loja R$ 1.5 milhão

Prazo de retorno: De 18 a 36 meses;

Rentabilidade: 10 a 15%;

Cabana Burger

Rede e hamburgueria inspirada em modelos americanos, como a famosa Shake Shack, a marca atua como um intermediário entre o fast food e o lanche artesanal sem escala. Possui uma cozinha central localizada em Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, com capacidade para atender 100 unidades em todo o Brasil. Atualmente, as 24 unidades já são abastecidas por sua produção.

Investimento inicial: a partir de R$ 1,5 milhão para lojas de 120m²

Faturamento médio anual: R$ 5 milhões

Prazo de retorno: 36 meses

Lucratividade anual: R$ 10 milhões

Cacau Show

Com mais de 4 mil lojas pelo Brasil, a Cacau Show é a maior franquia de chocolate do país. A rede conta com alguns modelos de loja, veja as informações do modelo smart:

Investimento inicial: a partir de R$ 143,5 mil

Faturamento médio mensal: até R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Habib's

A loja convencional da rede de fast food de 35 anos conta com espaço com salão próprio, drive thru, área para delivery e viagem e com estacionamento.

Metragem 350 m² - terreno médio de 1.300m²

Investimento inicial: a partir de R$ 3.5 milhões

Faturamento médio/mês R$ 700 mil

Retorno de investimento: 36 a 48 meses

Mania de Churrasco

Na disputa entre fast food e casual dining, o Mania de Churrasco se posiciona como um intermediário. A rede com mais de 20 anos de mercado já conta com mais de 100 unidades em operação no Brasil, localizadas nos principais estados.

Investimento inicial: a partir de R$ 2,4 milhões

Faturamento médio mensal: R$ 450 mil

Prazo de retorno: 40 a 50 meses

Casa Bauducco

A Bauducco é uma marca que faz parte do dia a dia dos brasileiros. Para levar seus produtos em uma atmosfera que remete ao conforto de uma casa com o toque sofisticado de produtos que encantam pelo sabor, a marca fundou a Casa Bauducco. Com mais de 150 lojas espalhadas pelo país, a rede segue o plano de expansão por meio de seus franqueados através das fatias de Panettone e Chocottone servidas quentinhas.

Investimento inicial: a partir de R$ 450 mil quiosque e loja a partir de R$ 650 mil

Faturamento médio mensal: quiosque R$120 mil; loja R$150 mil

Previsão de retorno de investimento: 24 a 36 meses

The Coffee

A The Coffee, uma rede de cafeterias presente no Brasil e no exterior, surgiu após várias viagens ao Japão, os sócios inauguraram a primeira cafeteria em Curitiba (PR). A proposta era oferecer o melhor dos cafés brasileiros, combinado com tecnologia e um design minimalista, proporcionando uma experiência completa para o cliente.

Investimento inicial: a partir de R$ 225 mil

Faturamento: cerca da R$ 555 mil ao ano

Prazo de retorno: 24 meses

Borda & Lenha

Fundada em 2016, a rede é a primeira de fast-pizza do Brasil e tem como objetivo personalizar a experiência do cliente, com qualidade, sabor e preço acessível. No cardápio, a rede oferece pizzas feitas com massa artesanal e permite a seleção de sabores pelo próprio consumidor, que pode montar a pizza a partir de mais de 25 opções de toppings. No franchising desde 2019, a Borda & Lenha conta com mais de 40 unidades em operação.

Investimento Inicial: R$ 105 mil (incluso taxa de franquia, estoque inicial e instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 55 mil

Prazo estimado de retorno: até 18 meses

Mais1.Café

Fundada em 2019, a rede é uma das maiores de cafeterias do Brasil, com mais de 30 opções de bebidas feitas a partir do grão especial, além de disponibilizar acompanhamentos doces e salgados importados da América Latina e da Europa, com um atendimento digitalizado e personalizado. A franquia está presente em 220 cidades, distribuídas em 25 estados do país, além da presença no Paraguai. Para 2024, a expectativa é ultrapassar a marca de 1000 unidades comercializadas em todo o país

Investimento Inicial: R$ 190 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo estimado de retorno: de 18 a 24 meses

Casa de Bolos

Maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento, a rede oferece mais de 100 opções de bolos caseiros com uma produção 100% artesanal e feita com fruta de verdade, que inclui versões clássicas, diet, funcional, mini, baby, tortas, cucas, Bolo Caseiro no Pote e sobremesas geladas, para todos os tipos de paladar nas mais de 500 unidades pelo país.

Investimento Inicial: R$ 143 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 57 mil

Prazo estimado de retorno: 24 meses

Johnny Rockets

Presente em mais de 30 países e com faturamento médio de R$5 bilhões (1 bilhão de dólares) por ano em todo o mundo, a marca americana criada em 1986 abriu a primeira unidade no Brasil em 2013 e pretende chegar ao final do ano com 60 restaurantes. As lojas possuem temática dos anos 1950 e disponibilizam no cardápio as melhores opções de hambúrgueres, batatas, shakes, porções e pratos, servidos pelos animados garçons dançarinos.

Investimento inicial: R$ 960 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 220 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Dickey's Barbecue Pit

Maior rede de churrasco do mundo, o Dickey's Barbecue Pit foi criado há 82 anos no Texas e atualmente chega a 650 unidades pelo mundo. Entre os oito países fora dos EUA que abrigam a marca, o Brasil foi pioneiro na América Latina. A primeira unidade nacional fica no Jardim Paulista, São Paulo Capital, inaugurada em 2021. Com vários modelos a partir de 55m², o restaurante se adapta a cidades médias e grandes, com opções para shoppings e rua. Apenas em 2022, a unidade registrou faturamento de R$3,4 milhões. A marca, que integra a holding Antaris Franchising, tem objetivo de chegar a 55 nos próximos 10 anos, conquistando todos que apreciam o Texas Barbecue (estilo de churrasco defumado lentamente em baixa temperatura e com temperos locais).

Investimento inicial: R$ 910 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 200 mil e R$ 300 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas, com produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. Os gelatos Cuor di Crema têm uma lista extensa de sabores autênticos: são quase 100 receitas, cada uma com experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura. No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. Para os interessados em empreender, são dois modelos de negócios: quiosque e loja. Atualmente, a Cuor di Crema possui 9 unidades em operação. Em 2022, o faturamento geral ultrapassou R$4,3 milhões.

Investimento inicial: R$ 475 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo estimado de retorno: 22 a 38 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos. Para atender o público em todos os horários, a Boulangerie Carioca reposicionou a marca e passou a servir também opções de brunch, sopas e pratos rápidos. Com lojas de rua, de shopping ou mesmo quiosques, a marca chama atenção e se adapta a públicos de metrópoles ou cidades menores.

Investimento inicial: R$ 490 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos que espalha o lifestyle carioca pelo país com mais de 1000 combinações de pratos, bebidas e sobremesas, além de uma cartela exclusiva de drinks sensoriais, que podem ser encontrados nas mais de 54 unidades. A franquia faz parte do grupo Impettus, holding que detém também as marcas Mané, Buteco Seu Rufino e Bendito.

Investimento inicial: a partir de R$ 525 mil no modelo fast casual (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150 mil

Retorno do investimento: de 24 a 36 meses

Mané

A rede foi criada para proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas sem perder a cultura raiz de boteco. Hoje são 27 unidades em funcionamento no Rio de Janeiro e faturamento de R$ 65 milhões e há planos de inaugurar 7 botecos na região sudeste até o final do ano. Desde 2021, a rede faz parte do grupo Impettus, holding que detém também as marcas Espetto Carioca, Buteco Seu Rufino e Bendito.

Investimento inicial: a partir de R$ 548 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 200 mil

Retorno do investimento: de 24 a 36 meses

Buteco Seu Rufino

Ideal para quem deseja investir em franquia de entretenimento e gastronomia e gosta de um boteco raiz. Com mais de 10 unidades, é uma rede que oferece aos clientes uma experiência única de um ambiente familiar, com uma gastronomia original e caseira - tem o famoso torresmo da casa-, além, claro, de cerveja gelada. A rede também faz parte do grupo Impettus, holding que detém também as marcas Espetto Carioca, Mané e Bendito.

Investimento inicial: a partir de R$ 400 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150 mil

Retorno do investimento: de 24 e 36 meses

Bendito

No franchising desde 2017, a franquia especializada em cookies, brownies, cafés e salgados, tem atualmente sete lojas, todas no Rio de Janeiro e oferece três modelos de negócios: loja de rua, quiosque e o modelo de microfranquia com o Carrinho Bendito, na qual o próprio franqueado pode operar, sem necessidade de funcionário. A rede pertence ao grupo Impettus, holding que detém as marcas Espetto Carioca, Mané e Buteco Seu Rufino.

Investimento inicial total: R$ 60 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 10 mil e R$ 12 mil

Prazo estimado de retorno: de 24 a 36 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com 570 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo Express, o franqueado tem a estrutura de uma cafeteria em formato to go, para levar, além de, na mesma operação, vender os ultracongelados da marca, tudo zero glúten, lactose e açúcar.

Investimento inicial: a partir de R$ 36 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 40 mil a R$ 70 mil

Prazo de retorno do investimento: de 10 a 36 meses

Spicy Tuna

Rede de restaurantes fast casual tipicamente havaiano, que apresenta a verdadeira experiência da cozinha nativa de Honolulu. Com um cardápio completo da hora do almoço ao happy hour, a franquia também oferece, além do original poke havaiano, lanches, sobremesas e bubbles para todos os gostos e estilos de vida. Com uma operação enxuta, com a utilização de automação de processos, a rede disponibiliza modelos em lojas de rua, shopping e quiosque.

Investimento inicial: a partir de R$ 290 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 120 mil a R$ 150 mil

Prazo do retorno de investimento: 18 meses

O Burguês

Criado com o intuito de inovar no mercado de hamburgueria delivery no Rio de Janeiro, O Burguês iniciou sua operação com uma loja em fevereiro de 2017. Produtos de alta qualidade aliados a um modelo de negócio de administração simples e de baixo risco fizeram a marca superar as expectativas do segmento e alcançar em 5 anos, um crescimento meteórico.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 180 mil e R$ 250 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Sushiloko

O Sushiloko é um novo conceito para o consumo da culinária oriental. A missão da empresa é ofertar comida japonesa de qualidade em um ambiente moderno e confortável a um preço justo. Com 37 lojas espalhadas por quatro estados brasileiros (DF, GO, MT e MG).

Investimento inicial: R$ 384,8 mil

Faturamento médio mensal: R$ 170 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

MILKY MOO

A Milky Moo, rede goiana especializada em milkshakes e que vai fechar 2023 com 400 unidades espalhadas em todos os estados do Brasil, foi a varejista que mais abriu lojas no 2º trimestre do ano, de acordo com estudo feito pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Nascida em 2020 e com 30 opções de sabores autorais no cardápio, a franquia Milky Moo tem produto de fácil aceitação, operação simplificada no ponto de venda e estratégia de marketing de love brand.

Investimento inicial: quiosque a partir de R$ 190 mil; loja de rua R$ 290 mil

Faturamento médio: quiosque R$ 70 mil; loja de rua R$ 80 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses em todos os formatos

Lucratividade: 15 a 20%

Bom Beef Açougue

Criada pelo açougueiro, influenciador e empreendedor Domingos Neto, mais conhecido como Netão, a franquia Bom Beef destaca-se pela sua extensa gama de cortes especiais de carne. A rede de açougues conta com uma equipe de especialistas dedicados que não só auxilia os clientes na seleção das opções ideais para seus churrascos, mas também aprimora a experiência dos verdadeiros apreciadores de carne. Atualmente, a rede já possui mais de 70 unidades e está presente em 19 estados.

Investimento inicial: a partir de R$ 329 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 180 mil

Prazo de retorno: 12 a 28 meses

Sal e Brasa Grill Express

Criada em 2015, a Sal e Brasa Grill Express é uma franquia que faz parte do Grupo Sal e Brasa. Especializada no setor de food service para Shopping Centers e com mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil, tornou-se a maior rede de grelhados do Nordeste e está em franca expansão nas regiões Norte e Centro-Oeste.

Investimento inicial: a partir de R$ 445 mil

Faturamento médio mensal: R$ 170 mil

Prazo de retorno: 36 meses a 40 meses

Ice Cream Roll

Fundada em Indaiatuba, interior de São Paulo, em 2017, a Ice Cream Roll é a maior franqueadora de sorvete na chapa do mundo. Atualmente, conta com 66 unidades distribuídas em 18 estados do Brasil + DF, tendo um cardápio com mais de 1,4 mil combinações possíveis de sabores; a Ice Cream Roll também investe muito em produtos sazonais, tendo trazido, recentemente, o Gelato e o Gelato no Palito, que podem ser personalizados na hora, ao gosto do cliente.

Investimento inicial: a partir de R$ 87 mil

Faturamento médio mensal: R$ 75 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Patroni

A Patroni é uma das maiores redes de alimentação do país que está prestes a completar quatro décadas, a sua grande vantagem em relação as outras redes de franquia é o seu novo formato de negócios com foco no Delivery e passou a oferecer aos seus franqueados a possibilidade de operar três marcas em uma única estrutura operacional, a Patroni Pizzas, Carcamanos e Don. Já são mais de 225 lojas em 39 anos de funcionamento.

Investimento inicial total: a partir de R$ 350 mil reais (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Retorno previsto do investimento: 18 a 24 meses

Lucratividade: 18%

Sorvetes Rochinhs

As lojas da tradicional marca paulista são chamadas de Praça Rochinha e remetem ao clima litorâneo e descontraído. Oferecem sorvetes de massa e de picolés, com opções zero açúcar, além de açaí, milk shakes e smothies e os Mini Rochinhas, sorvetes de bolinhas congelados com nitrogênio líquido a – 40 graus. A marca tem 40 anos de história e começou o processo de expansão em franquias em 2016.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio: R$ 60 mil

Tempo médio de retorno: 24 meses

Empório Coisas de Minas

Fundado em 2013, com 13 lojas em São Paulo e Salvador, a rede Empório Coisas de Minas é um café empório que oferece a experiência mineira, onde é possível comprar para levar ou degustar no local guloseimas da gastronomia regional, como queijos, doces, pamonhas e cachaças e também degustar cafés especiais – feitos à moda mineira, com café e água coados juntos em coador de pano -, bolos, pães de queijo e gastronomia local em um extenso menu.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 26 meses

Jin Jin

A Jin Jin é a maior rede de culinária asiática fast-food do Brasil em shoppings. São aproximadamente 70 unidades distribuídas em oito estados brasileiros. Entre os diferenciais da marca, destacam-se a variedade do cardápio oriental e as diversas campanhas promocionais que desenvolve ao longo do ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 450 mil

Faturamento médio: R$ 150 mil

Retorno de Investimento: a partir de 30 meses

Croasonho

A rede Croasonho, a única do país especializada em croissants recheados, possui mais de 70 lojas, em nove estados mais o Distrito Federal. O grande diferencial gastronômico da marca são os Croasonhos artesanais, produzidos com massa crocante por fora e macia por dentro e mais de 30 recheios, entre doces e salgados.

Investimento inicial: a partir de R$ 200 mil

Faturamento médio: a partir de R$ 80 mil

Prazo de retorno: a partir de 24 meses

N2 extreme gelato

Criada na Austrália por um avô que queria agradar os netos preparando um gelato de sabor exclusivo para cada um deles, a N2 é sucesso em todo o mundo. Seu grande diferencial é o nitrogênio líquido que permite preparar uma receita por vez, ou seja, como não é necessário fazer vários litros de cada preparo, os sabores podem ser únicos para cada cliente. Após o sucesso da primeira loja brasileira, em São Paulo, que viralizou no TikTok, outras cinco unidades foram inauguradas.

Investimento inicial: R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Taxa de lucro: 40% mensal

Bubble Wrap Waffle

Fundada de Londres, a história da marca começou lá na década de 1950, em Hong Kong, onde os waffles de ovos apareceram pela primeira vez. Com produtos inovadores, lojas atrativas e experiência deliciosa, os produtos encantaram aos brasileiros tanto quanto aos ingleses e consolidaram a marca como uma ótima opção de investimento.

Investimento inicial: R$ 200 mil

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Lucro: 35% médio mensal

The B-Burgers

Rede de hamburguerias gourmet, com mais de 100 franquias pelo Brasil, que foi eleita por cinco vezes consecutivas como "O melhor hambúrguer de Sergipe" pelo concurso 'Traz a Conta', e tem como diferencial a alta qualidade de seus produtos, com a rapidez do fast food. Lançou, em 2023, sua versão de microfranquia, com menor investimento, a partir de R$ 135 mil.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 110 mil

Prazo de retorno: De 8 a 24 meses

3 Brasseurs

Maior rede de microcervejarias do mundo, a francesa 3 Brasseurs, que comemorou dez anos de Brasil em 2023, iniciou sua expansão por franquias por aqui e quer abrir unidades em todas as capitais e em grandes cidades do interior. A marca busca franqueados que tenham afinidade com o setor de Alimentação e ampla visão de negócio, afinal, a ideia é reproduzir um conceito que já é sucesso na França, Bélgica, Inglaterra e outros países da Europa.

Investimento inicial: a partir de R$ 2,5 milhões

Faturamento médio: R$ 8 milhões por ano

Prazo de retorno: De 36 meses

B.LEM Padaria Portuguesa

A B.LEM Padaria Portuguesa é uma rede com 50 lojas pelo Brasil. Tem, como diferencial, a fabricação própria de produtos 100% artesanais, sem corantes ou conservantes. Como modelo de negócio, oferece lojas ou quiosques de rua ou shoppings, com espaço para consumo no local e itens tipicamente portugueses para serem degustados em casa.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 50 mil e R$ 100 mil

Prazo de retorno:18 a 30 meses

Best Gourmet

A Best Gourmet representa uma franquia inovadora de aplicativo, unindo economia e alta gastronomia. Seu modelo de negócio home based é simples e eficiente, consistindo em conectar restaurantes parceiros com clientes que assinam os planos oferecidos. O franqueado desempenha um papel fundamental ao facilitar essa conexão, proporcionando uma experiência gratificante tanto para os estabelecimentos quanto para os clientes.

Valor do investimento: a partir de R$ 21.800

Faturamento médio: R$ 14.310

Prazo de retorno: 8 a 14 meses

Biscoitê

A Biscoitê é uma franquia de cafeteria que se destaca pela qualidade e variedade de seus biscoitos artesanais. Embora o café seja um grande atrativo, é a experiência de conhecer um mundo de biscoitos que encanta os clientes. Com opções para consumo imediato ou presentear alguém, a Biscoitê alcança um ticket médio três vezes maior do que negócios mais tradicionais do ramo de cafeterias. Essa combinação única de café e biscoitos artesanais faz da Biscoitê uma franquia inovadora e lucrativa.

Investimento total: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio anual: R$ 1,4 milhão

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Bella Capri

Bella Capri é uma franquia de pizzas com receitas exclusivas inspiradas na tradicional gastronomia italiana. Entre os principais produtos está a pizza preparada em até 10 minutos.

Investimento inicial: R$ 980 mil

Lucro médio mensal: a partir de R$ 70 mil

Prazo de retorno: de 24 a 33 meses

Cheirin Bão

A Cheirin Bão é uma franquia da Holding Universal Franchising, que passou a integrar o grupo em 2016, recebendo um novo conceito que hoje é o principal motivo do seu sucesso. Muito mais do que cafeteria de cafés especiais nos tornamos especialistas em proporcionar momentos únicos e criar boas memórias através de sensações e aromas que remetem as melhores lembranças da nossa vida.

Investimento inicial: a partir de R$ 170 mil

Faturamento médio mensal: R$ 104 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Açaí Puríssimo

Um açaí saudável, 100% natural e livre de aditivos químicos. Essa é a proposta do Açaí Puríssimo, rede brasiliense que conta com 18 unidades e é especializada no preparo de cremes, shakes e congelados com a polpa do fruto amazônico.

Investimento inicial: R$ 150 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 40 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Lucro médio mensal: até 25%

FiChips Food

A FiChips Food é uma rede de franquias brasileira de fast-food de prato especializado na culinária do Reino Unido, que nasceu como o primeiro fast-food de filé de peixe empanado com batatas fritas do Brasil. A franquia trabalha com cinco modelos de negócios. Todos os modelos são habilitados para trabalhar delivery e possui um cardápio único, com opções para todas as horas do dia, incluindo menu elaborado para crianças.