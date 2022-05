Segredo do sucesso? Veja 5 soft skills comuns entre grandes empreendedores

Empreender é o sonho de milhões de brasileiros – e, ao que tudo indica, boa parte deles já começou a agir para transformar o sonho em realidade. De acordo com dados da última edição do boletim Mapa das Empresas, apresentado pelo Ministério da Economia, 4.026.776 novas empresas foram abertas no país no ano passado. O número representa um recorde histórico e um salto de 19,7% em comparação com 2020.

Mas, embora dar o primeiro passo seja mesmo muito importante, engana-se quem pensa que os desafios da trajetória empreendedora terminam por aí. Afinal, depois de abrir as portas do próprio negócio, começa a empreitada para fazer com que ele cresça, prospere e traga lucros.

Mas você já parou para pensar o que faz com que determinados negócios deem certo enquanto outros ficam estagnados e acabam fechando as portas?

Da sorte a um modelo de negócio bem estruturado, são muitos os fatores que podem influenciar no crescimento ou não de uma empresa. Dentre eles, estão as características comportamentais que compõe o perfil de cada empreendedor, que, apesar de não serem decisivas, podem influenciar diretamente no ritmo de crescimento de uma empresa.

Veja, abaixo, algumas das características comuns na personalidade de grandes empreendedores que podem ajudar os iniciantes a prosperarem.

Poder de persuasão

Elaborar um pitch, apresentar sua ideia de negócio para investidores experientes em busca de apoio financeiro, negociar preços e prazos com fornecedores e convencer potenciais clientes de que seu produto ou serviço merece uma chance são apenas algumas das situações em que o poder de convencimento se mostra essencial para os empreendedores. E é uma das características mais comuns na personalidade daqueles que conseguiram atingir o sucesso.

Flexibilidade

A biografia de grandes empreendedores também prova que adversidades fazem parte do caminho e que muito de seu sucesso está relacionado justamente à capacidade de contornar os obstáculos. Mantenha a mente aberta para testar novos caminhos e soluções e esteja disposto a mudar rapidamente de rota quando necessário. Além disso, lembre-se que a pluralidade de opiniões é muito benéfica para a construção de uma empresa – e esteja disposto a ouvir (e considerar) outros pontos de vista ao longo de sua trajetória empreendedora.

Persistência

E por falar em obstáculos, não há como ignorar que empreender é mesmo um processo cheio desafiador. Por isso, além de estar aberto às mudanças, é muito importante que quem deseja seguir nesse caminho consiga manter a calma diante de adversidades, entendendo que imprevistos fazem parte da trajetória e que manter-se firme é essencial para ver o negócio prosperar.

Organização

Prazos, metas, horários, estoque, caixa, equipes...A lista de coisas e tarefas que precisam estar no lugar para que um negócio funcione (e prospere!) é longa. Por isso, a organização é mais uma soft skill essencial para qualquer empreendedor.

“Ter o controle total é vital para manter o negócio saudável. Seja por meio de relatórios, questionários ou qualquer outro método, o importante é saber como seu empreendimento está funcionando”, aconselha o site do Sebrae.

Criatividade

Em um mundo em constante transformação, a importância de continuar aprendendo e se desenvolvendo é evidente para qualquer profissional – mas, no caso dos empreendedores, isso fica ainda mais evidente. Afinal, fazer novos contatos, manter-se por dentro das tendências de mercado e aprender outras maneiras de realizar tarefas do dia a dia ajudam a trazer inovação, reforçam a competitividade e impulsionam o crescimento do negócio.

Como acelerar o crescimento da sua empresa?

Todas as características citadas acima tendem a ajudar os empreendedores durante o processo de criação e gestão de um negócio. Mas a verdade é que elas sozinhas não são o suficiente para garantir o sucesso e crescimento de uma empresa. Deve-se adicionar à conta, também, habilidades técnicas, conhecimento aprofundado da área, um modelo de negócio estruturado, fluxo de caixa eficiente, acompanhamento de indicadores de desempenho, dentre outros.

Sabendo que tudo isso pode ser desafiador para quem está começando a empreender – e reforçando o seu compromisso com a fomentação do empreendedorismo no Brasil, a EXAME se juntou com o empresário Marcus Marques, uma das maiores referências em gestão e aceleração de pequenas e médias empresas do Brasil.

