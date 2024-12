45 franquias baratas de alimentação a partir de R$ 6.999 para empreender em 2025

O mercado de franquias segue em expansão, com um crescimento de 12,1% na receita no terceiro trimestre de 2024, alcançando R$ 70,2 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Dentro desse cenário positivo, o setor de alimentação se destaca, com um aumento de 14% no faturamento, impulsionado pelo retorno do trabalho presencial, pela ampliação das lojas e pela constante evolução dos serviços de delivery. As franquias de alimentação, que já ocupam um espaço consolidado no Brasil, são uma das opções mais procuradas por investidores e empreendedores, especialmente com o aumento da demanda por soluções rápidas e convenientes.

Para advogada Melitha Novoa Prado, especialista em franchising, as marcas de food service continuam a ser um bom negócio, mas é essencial acompanhar as tendências de consumo.

"O setor de alimentação sempre está em alta, principalmente com opções voltadas para o público que busca alternativas saudáveis. No entanto, é importante estar atento a franquias de produto único, que podem ser modismos passageiros, a não ser que se encontrem um modelo inovador, como a possibilidade de montar uma loja dentro de outra loja", diz Prado.

Confira, a seguir, uma lista de franquias no segmento de alimentação para quem quer empreender neste setor no próximo ano:

Vida Leve

Os interessados em uma franquia de healthy foods devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Além disso, os modelos oferecidos pela empresa, que é administrada pelo Grupo ZNTT, contam com estrutura enxuta e de simples operação para os franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000

Prazo de retorno: 3 a 5 meses (variável)

Griletto

Completando 20 anos em 2024, o Griletto é a maior rede do Brasil especializada em grelhados e parmegianas. O Griletto oferece um cardápio variado, para todos os gostos e bolsos, com opções que vão desde grelhados, parmegianas e massas a pratos lights, porções e tábuas para compartilhar, além de sobremesas.

Investimento Inicial: a partir de R$ 450 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Tempo de retorno: a partir de 30 meses

Jin Jin

A Jin Jin é a maior rede de culinária asiática fast-food do Brasil em shoppings. São aproximadamente 70 unidades distribuídas em oito estados brasileiros, mais o Distrito Federal, nos formatos Praça de Alimentação e Quiosque. Entre os diferenciais da marca, destacam-se a variedade do cardápio oriental e as diversas campanhas promocionais que desenvolve ao longo do ano.

Investimento Inicial: a partir de R$ 540 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Tempo de retorno: a partir de 30 meses

Juistreet

A Juistreet é uma rede pioneira no Brasil no conceito de Juice Bar. Oferece sucos, smothies e alimentos saudáveis para quem deseja um estilo de vida cheio de saúde e sabor.

Investimento inicial, incluindo taxa de franquia: R$ 199 mil

Faturamento médio mensal: R$ 125 mil

Prazo de retorno do investimento: 12 a 25 meses

Loucos por Coxinha

Nascida no Rio Grande do Norte, em 2014, a Loucos por Coxinha é uma rede de franquias que se destaca no mercado brasileiro com um conceito de fast-food especializado em coxinhas, kibes e churros de alta qualidade. A marca adota vários modelos de negócios testados e aprovados, que está em plena expansão.

Investimento inicial: a partir de R$ 129 mil (incluindo taxa de franquia + capital de giro + instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 40.000

Prazo de retorno: de 12 a 30 meses

Mr. Fit

Criada em 2011, a Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, oferecendo refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. A rede possui mais de 880 unidades, está presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização já com unidades em Portugal e no Paraguai.

Investimento inicial: a partir de R$ 6.999, no modelo home office (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 4.000 a R$ 30.000

Prazo de retorno do investimento: de 4 a 8 meses

Mineiro Delivery

A rede com 60 lojas que oferecem comida brasileira, bem caseira, na caixinha. Feijoada, Galinhada, Feijão Tropeiro, Strogonofe e até uma opção vegetariana, dentre mais de 60 pratos, são oferecidos no box. O franqueado pode operar apenas essa marca ou utilizar a estrutura da cozinha para operar mais três marcas: O Tropeiro, SandubUai e Casa di Italia.

Investimento inicial: a partir de R$ 185 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: Entre 18 e 24 meses

Montana Grill

O Montana Grill oferece cortes de carne selecionados para quem não abre mão da experiência de um bom churrasco. No cardápio, carnes nobres, suculentas e macias compõem pratos recheados de sabor, da linha Executivos à Grelhados Especiais, além de porções, perfeitas para compartilhar com a família ou no happy hour.

Investimento Inicial: a partir de R$ 540 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Tempo de retorno: a partir de 30 meses

Mr Cheney

Com 80 franquias em operação, o Mr. Cheney, primeira cookie store do país, é uma rede de franquias com mais de 80 unidades no país, a marca se destaca pelo conceito Fresh Baked, com cookies sempre fresquinhos e recém-assados a cada 20 minutos, além de um cardápio variado com sobremesas e bebidas típicas americanas.

Investimento Inicial: R$270 a 450 mil, incluindo taxa de franquia e instalações

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Tempo de retorno: Entre 18 e 36 meses

Sal e Brasa Grill Express

A Sal e Brasa Grill Express é uma empresa do Grupo Sal e Brasa, com mais de 31 anos de experiência no setor de alimentação e referência no segmento de carnes grelhadas. A rede Sal e Brasa tem 43 unidades no país, em especial na região Norte e Nordeste, e fatura R$ 95 milhões anualmente.

Investimento inicial, incluindo taxa de franquia: R$ 350 a 700 mil

Faturamento médio mensal: R$ 217 mil

Prazo de retorno do investimento: 36 meses

Yogoberry

Oferece produtos que unem sabor e saúde sendo uma alternativa saudável, menos calórica que o sorvete tradicional e com menor quantidade de carboidratos, gordura saturada e lipídios. A marca oferece mais de 15 opções de sabores de frozen yogurt e o tradicional açaí, além de opções de cafeteria, sucos, smoothies, petit gateau e brownie.

Investimento inicial: a partir de R$149 mil, incluindo taxa de franquia de R$35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno do investimento: 18 e 24 meses

Bella Capri

Franquia de pizzas com receitas exclusivas inspiradas na tradicional gastronomia italiana. A rede oferece dois modelos de negócios: o Agile, que envolve drive thru, delivery e retirada; e o Tradizione, para delivery, retirada e consumo no local. Atualmente, conta com mais de 40 lojas em 28 cidades nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Investimento inicial: a partir de R$ 299 mil no modelo Agile

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 98 mil

Prazo médio de retorno: 24 meses

Duo Gelatto

Fundada em 2017, a Duo Gelatto é uma rede de franquias especializada em sorvetes, açaís e picolés. A linha de produtos é diversificada com mais de 100 sabores exclusivos, com fabricação própria (incluindo uma linha zero açúcar), 70 opções de toppings, além de milk-shakes e o açaí do Pará, 100% natural. O modelo de negócio inclui sorveterias e açaiterias com espaços amplos de até 400 m², focados na experiência do cliente com brinquedotecas, espaços pet friendly e ambientes instagramáveis. A Duo Gelatto entrou para o franchising em 2023 e, atualmente, já conta com 24 lojas em operação no estado de Goiás.

Investimento inicial:a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 70 mil

Prazo de retorno: 16 a 18 meses

Milk Moo

Em quatro anos de história a Milky Moo, rede especializada em milkshakes já conta com 590 unidades espalhadas por todos os estados brasileiros. Com um plano agressivo de expansão para 2024, a rede aposta em três formatos de franquias: quiosques, com investimento inicial de R$ 190 mil e faturamento médio de R$ 70 mil; lojas de rua, com investimento de R$290 mil e faturamento em torno de R$80 mil; e loja em shopping, que requer investimento a partir de R$290 mil e faturamento aproximado de R$100 mil.

Investimento inicial: R$ 190 mil no quiosque

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Amélie Crêperie

Fundada em 2014, a rede Amélie Crêperie é uma franquia de bistrôs franceses que tem como carro chefe a tradicional galette – versão rústica e salgada de crepe. Com cinco unidades no Rio de Janeiro, em sua maioria localizadas em shoppings centers, a marca aposta em um conceito que combina ambientes charmosos com preços acessíveis. A rede carioca se uniu ao Grupo Arcca, holding de franqueadoras multimarcas com forte dna de tecnologia e gestão, para sua expansão em franquias.

Investimento inicial: a partir de R$ 650 mil (taxa de franquia R$ 80 mil)

Faturamento médio mensal: R$ 240 mil

Previsão de retorno: 24 a 36 meses

Juliette Bistrô

Fundada em 2022, a rede Juliette é uma franquia de bistrôs internacionais que segue a inspiração cosmopolita e art déco presente nas grandes capitais gastronômicas. Com duas unidades no Rio de Janeiro, todas localizadas em shoppings centers, a marca aposta em um conceito que combina ambientes charmosos com preços acessíveis. A rede carioca se uniu ao Grupo Arcca, holding de franqueadoras multimarcas com forte DNA de tecnologia e gestão, e se prepara para sua expansão em franquias.

Investimento inicial: a partir de R$ 600 mil (taxa de franquia R$ 80 mil)

Faturamento médio mensal: R$ 220 mil

Previsão de retorno: 24 a 36 meses

Najah Rão

Marca de comida árabe do Grupo Rão, holding que conta com 4 marcas no seu portfólio, a Najah Rão conta com 14 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. No sistema de franchising desde 2019, a rede especializada em esfihas aposta em uma franquia enxuta e com logística simplificada.

Investimento inicial: R$ 220 mil

Faturamento médio mensal: R$150 mil

Previsão de retorno: até 2 anos

Pizza do Rão

Famosa por oferecer pizzas quadradas, a Pizza do Rão é uma das redes mais consolidadas do Grupo Rão, holding que conta com 4 marcas no seu portfólio. Com 35 lojas espalhadas por cinco estados brasileiros, inclusive em Portugal, a Pizza do Rão oferece uma operação enxuta com foco nas pizzas, que requer um investimento inicial de R$ 250 mil, com faturamento médio mensal de R$ 210 mil e previsão de retorno de até 24 meses.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 210 mil

Previsão de retorno: até 24 meses

Sushi Rão

Fundada em 2013, o Sushi Rão foi o negócio que deu origem à holding do Grupo Rão, que hoje conta com 4 marcas no seu guarda-chuva de franquias no mercado de food service. Desde 2018 no franchising, a marca conta com mais de 45 lojas espalhadas no Brasil e em Portugal.

Investimento inicial: a partir de R$ 240 mil

Faturamento estimado: R$ 240 mil

Previsão de retorno: em até 24 meses

Porto do Sabor

O Porto do Sabor é uma rede especializada em alimentação saudável com 27 anos de história. A marca deu início às suas operações no sistema de franchising em 2013 e hoje já conta com 37 unidades pelo Rio de Janeiro. O açaí e a torta integral de frango são os carros-chefes, mas além dos lanches rápidos, a rede também oferece um mix de produtos para as principais refeições do dia.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil na microfranquia

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo médio de retorno do investimento: 28 a 36 meses

Maria Açaí

Fundada em 2017, em Joinville (SC), a rede é especializada em açaí artesanal e já conta com mais de 70 lojas em 6 estados brasileiros (RJ, SP, BSB, RS, PR e SC). De olho em acelerar a sua expansão nacional, a rede Maria Açaí conta com diferentes formatos de franquias: entre eles o modelo Self Service, a rede não cobra royalties sobre faturamento, apenas o valor fixo de R$1500 mensais.

Investimento inicial: R$198 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 80 a 100 mil

Tempo de retorno do investimento: 24 meses

Meatz Burger

Nascido em 2015, em um trailer na região de Águas Claras, em Brasília, o Meatz Burger, conhecido pela operação que foca em burgers simples e autênticos, hoje conta com mais de 20 lojas em 6 estados brasileiros e 8 anos de mercado. Com o lema, “o simples da melhor forma”, o modelo para franquias funciona no formato de loja física com delivery.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 230 mil

Prazo de retorno do investimento: 30 meses

House Forneria

Nascida no Rio de Janeiro em 2021, a House Forneria é uma rede de pizzarias premium; suas pizzas são produzidas com farinha italiana 00 de longa fermentação, combinação que garante uma massa aerada e leve às suas redondas. Com cinco unidades cariocas, sendo três franqueadas.

Investimento inicial: R$ 220 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno do investimento: a partir de 24 meses

Sunomono

Fundada no Rio de Janeiro, a rede de culinária japonesa Sunomono conta com 15 unidades espalhadas pelo eixo RJ x SP. Especializada no sistema de delivery, a marca oferece aos interessados um modelo de franquia de dark kitchen que requer o investimento inicial de R$ 250 mil e faturamento médio mensal de até R$ 200 mil.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno do investimento: 18 a 24 meses

Mundo di Chocolate

Fundada em 2021 na cidade de Joinville (SC), a Mundo Di Chocolate é uma rede de franquias que aposta no conceito inovador de fondue express. Além do seu carro chefe, que gira em torno dos produtos à base de cacau sustentável e livre de gorduras artificiais, a marca ainda oferece gelato natural, sorvete, açaí e salada de frutas. Com 50 unidades espalhados pelo país, a Mundo está no sistema de franchising desde o seu nascimento com o formato de quiosque para shoppings centers.

Investimento inicial: a partir de R$119 mil no modelo de quiosque

Faturamento médio mensal: R$45 mil

Prazo de retorno do investimento: a partir de 12 meses

American Cookies

A rede de cookies artesanais nasceu na cozinha do apartamento do casal Francielle Faria e Rafael Macedo em Brasília, e hoje conta com 55 unidades espalhadas por dez estados (DF, GO, SP, MG, PR, SC, PE, PB, PA e TO). Para os planos de expansão, a rede aposta em três formatos de franquias: quiosques, containers e as tradicionais lojas.

Investimento inicial: a partir de R$ 189 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 a R$100 mil

Prazo de retorno do investimento: 18 a 24 meses

Café Du Centre

Fundada em 2014, a Café du Centre é a rede pioneira no Brasil com o conceito de cafeteria gourmet. Entre os seus diferenciais está a combinação de oferecer um ambiente instamagrável com um cardápio recheado de produtos premium e apresentações inovadoras. Nascida em Santa Catarina, hoje a marca conta com 12 unidades presente em oito estados brasileiros (RJ, SP, MG, DF, GO, MS, PR e RS).

Investimento inicial: R$ 300 mil no modelo de quiosque

Faturamento médio mensal: R$150 mil

Prazo de retorno: a partir de 18 meses

Oliver’s Pizza

Fundada no litoral do Rio de Janeiro, a Oliver 's Pizza é uma das marcas do Grupo ØLV. Com cinco unidades espalhadas pelo estado (Maricá, Niterói, Itaipu, Cabo Frio e São Gonçalo), entre dark kitchens e lojas físicas. No sistema de franchising desde 2023, a Oliver’s Pizza oferece quatro modelos de franquia aos investidores: um formato exclusivo para delivery, o Oliver’s Delivery; além de dois outros para pontos físicos.

Investimento Inicial a partir de: R$ 300 mil, no modelo delivery (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 225 mil a R$ 515 mil

Prazo estimado de retorno: de 15 a 18 meses

Frango no Pote (Grupo FNP)

Fundado em 2012, o Frango no Pote, rede brasiliense especializada no tradicional frango frito brasileiro, começou com um modelo de negócio focado exclusivamente no delivery. Um mês após, com o sucesso do lançamento, a marca inaugurava sua primeira loja física. Hoje, com 60 unidades espalhadas por 17 estados brasileiros em 4 modelos de negócios, o Frango no Pote tem como meta abrir 100 lojas até o final de 2025.

Investimento: a partir de R$ 299 mil

Faturamento médio: R$170 mil

Prazo médio de retorno: 18 a 24 meses

aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio home based, de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os restaurantes da região. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu. Período de implantação em até 2 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

Faturamento mensal: em média R$60mil

Prazo de retorno: em média 18 meses

market4u

O market4u é uma rede de mercados autônomos e líder do segmento na América Latina, que nasceu com o propósito de levar mais comodidade e segurança para as pessoas dentro dos condomínios residenciais e comerciais. Hoje tem mais de 2200 mil PDXs espalhados pelo país, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem a necessidade de atendentes. Por oferecer inovação, conveniência e tecnologia, a marca é um bom investimento para 2025, pois se adapta constantemente às tendências de praticidade de consumo, especialmente em condomínios residenciais, empresas e espaços de grande circulação.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia, estoque inicial, equipamentos e câmeras)

Faturamento médio mensal: de R$10 a R$ 15 mil

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Minha Quitandinha

Fundada em 2020, a Minha Quitandinha é uma startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Com lojas que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, tem o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais. Com baixo investimento inicial, o modelo de negócio da marca é ideal para quem busca empreender e ter flexibilidade de tempo em 2025, pois proporciona que o franqueado seja responsável apenas pelo gerenciamento e reposição de mercadorias nas lojas, sem a necessidade de presença constante no negócio.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: de 10 a 18 meses

Casa de Bolos

Maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento, a Casa de Bolos oferece mais de 100 opções de bolos caseiros com uma produção 100% artesanal e feita com fruta de verdade, que inclui versões clássicas, recheadas, diet, funcional, mini, baby, tortas, cucas, Bolo Caseiro no Pote e sobremesas geladas, para todos os tipos de paladar nas mais de 500 unidades pelo país e uma loja inaugurada na Europa, em Lisboa (PT). Com modelos de negócios, como: Standard, Fit e Mini, a rede se configura como uma opção lucrativa de investimento para 2025, já o mercado global de confeitarias e doces cresce a cada ano, com projeção de alcançar US$ 2,742 milhões até 2031, segundo dados da consultoria Business Research Insights.

Investimento inicial: a partir de R$ 143 mil (incluso taxa de franquia e implantação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 57 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Massa no Copo

A Massa no Copo, rede de franquias especializada em culinária italiana e revisitada pela inovação, oferece uma experiência única ao unir a qualidade no preparo a um estilo de vida prático e moderno com seu formato 'fast causal' e 'to go'. A rede apresenta dois modelos de negócios, a loja de shopping e rua. Com a projeção de expansão, a Massa no Copo planeja atingir a marca de 100 unidades vendidas, além de um faturamento de R$ 100 milhões até o final de 2025, principalmente a partir do mercado aquecido no segmento. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) mostram o aumento de 5,6% no consumo de macarrão no Brasil este ano, o que fortalece a tendência de expansão do setor.

Investimento inicial: a partir de R$ 185 mil (incluso taxa de franquia e implantação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 125 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Mais1.Café

Uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, a Mais1.Café oferece uma experiência completa, com mais de 30 opções da bebida, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial. Para acompanhar, no cardápio estão salgados e doces importados da Europa e América Latina que possibilitam diversas combinações. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) nos últimos 20 anos, o crescimento do consumo do café no Brasil foi de 37%, ocupando a segunda posição no ranking mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Com este cenário, as cafeterias ganham o espaço para se tornarem opções atrativas de investimento em 2025. Atualmente, a Mais1.Café está presente em mais de 200 cidades, em 25 estados brasileiros e no Paraguai, e conta com mais de 700 unidades confirmadas no Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 230 mil (incluso taxa de franquia e implantação)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Hermanito

A rede de franquias fast-food de comida mexicana, possui mais de 90 lojas confirmadas em 21 estados. Com uma operação enxuta que envolve o preparo, armazenamento e transporte dos pratos diretos para as lojas a partir do uso da tecnologia shelf-stable, que mantém os alimentos embalados em temperatura ambiente, a Hermanito apresenta um modelo de negócio de fácil operação cotidiana, com a montagem facilitada dos pratos sem a necessidade de uma cozinha. Para isso, a rede disponibiliza três modelos de negócios, como lojas de rua, quiosque e container, que entregam agilidade e funcionalidade no negócio, sendo atrativos importantes para a escolha do investimento para o próximo ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 99 mil (incluso taxa de franquia e implantação)

Faturamento médio mensal: de R$ 80 mil a até R$ 100 mil

Prazo de retorno: a partir de 18 meses

Espetto Carioca

O Espetto Carioca é uma rede de bares e botecos que atualmente conta com 55 unidades presentes em seis estados. A rede espalha o lifestyle carioca pelo país com mais de 1000 combinações de pratos, bebidas e sobremesas. Com um menu diversificado, que combina opções clássicas de espetinhos com inovações gastronômicas, atendendo a diversos tipos de público, o modelo de negócio atrai diversos perfis de investidores para 2025, já que conta com quatro formatos: fast casual, quiosque, loja de rua e container, com investimentos que variam de R$ 257 mil a R$ 1,355 milhão, o que facilita a adaptação de cada região e público-alvo.

Investimento inicial: a partir de R$ 257 mil (incluso taxa de franquia, obra civil, equipamentos, utensílios)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Mané

A rede de botecos Mané nasceu para proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas sem perder a cultura raiz de boteco. Desde 2021 faz parte do grupo Impettus, holding que detém também as marcas Espetto Carioca, Buteco Seu Rufino e Momento Bendito, para ser franqueada por todo o Brasil. Atualmente, conta com 27 unidades e mira expansão na região Sudeste para crescer ainda mais em 2025. Com o respaldo da holding, a marca oferece aos franqueados suporte robusto, incluindo treinamentos, marketing estruturado e tecnologia para gestão do negócio, permitindo que cresçam junto à marca.

Investimento inicial: a partir de R$ 563 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$150 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Buteco Seu Rufino

A rede famosa no Rio de Janeiro, faz parte do Grupo Impettus, maior holding de franquias de bares e botecos do Brasil, desde de 2022. As onze unidades em funcionamento oferecem aos clientes experiência única de um ambiente familiar, com uma gastronomia original e caseira e, claro, cerveja gelada. São dois modelos de franquia de variam entre 70m² e 150m², com investimentos a partir de R$ 400 mil. A marca é uma ótima opção de investimento para 2025 por reforçar a valorização da cultura brasileira por meio de sua gastronomia e ambientação, diferenciais competitivos para atender quem busca por regionalismo e autenticidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 425 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Momento Bendito

Rede de cafeteria premium especializada em cookies, brownies e cafés gourmets. Dentro do conceito de confeitaria fina, a marca trabalha com receitas exclusivas e o mais puro chocolate belga Callebault, o que garante requinte e originalidade do produto final. A rede tem atualmente sete lojas, e oferece dois modelos de negócios: lojas de rua e quiosque. Desde 2019 faz parte do Grupo Impettus, maior holding de franquias de bares e restaurantes do Brasil, que detém as marcas Espetto Carioca, Mané e Buteco Seu Rufino. Para 2025, a rede se destaca como uma excelente opção de investimento graças ao seu modelo de negócio alinhado às principais tendências do setor e à crescente paixão dos brasileiros por café. Segundo pesquisa da Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) com o Instituto Axxus, o consumo de café fora do lar continua em alta: 81% dos entrevistados mantiveram o hábito de consumir a bebida em 2023, com 29% deles ingerindo mais de seis xícaras por dia.

Investimento inicial: a partir de 250 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: estimativa de R$ 50 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Johnny Rockets

Presente em mais de 30 países e com faturamento médio de R$5 bilhões (1 bilhão de dólares) por ano em todo o mundo, o Johnny Rockets possui lojas com temática da década de 1950 e disponibiliza no cardápio as melhores opções de hambúrgueres, batatas, shakes, porções e pratos. Atualizando-se digitalmente junto ao público, o Johnny Rockets cativa o público através do ambiente instagramável e da experiência única de juntar-se aos exclusivos e divertidos garçons dançarinos nas coreografias virais da internet. Com diferentes portes de loja para adequar-se a cidades grandes e médias, esta opção de negócio para 2025 oferece modelos para Praça de Alimentação, lojas com área própria de refeições que podem ser acopladas a boliches ou outros ambientes de entretenimento e até unidades de rua.

Investimento inicial: a partir de R$ 960 mil modelo Express (com taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 220 mil no modelo Express

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos. Para atender o público em todos os horários, a Boulangerie Carioca reposicionou a marca e passou a servir também opções de brunch, sopas e pratos rápidos. Para 2025 aposta na tendência de consumo com seus produtos diferenciados, pães artesanais e menu all day long, com modelos de lojas de rua, de shopping ou mesmo quiosques.

Investimento inicial: R$ 490 mil (com taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 18 e 36 meses

Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas, com produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. A marca se diferencia pelos sabores exclusivos e produtos de alta qualidade. São quase 100 receitas, cada uma com experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura. No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. Junto ao início do ano está o verão, excelente temporada para empreender com gelatos, a rede oferece dois modelos de negócios: quiosque e loja.