40 franquias para empreender e faturar mais de R$1 milhão em 2024

O setor de franquias no Brasil segue em franca expansão. Diferentemente do leve crescimento de 1,7% no varejo, as franquias cresceram 13,8% em relação a 2022 — acima das projeções que apontavam um crescimento entre 9,5% e 12%.

No ano passado, o faturamento do setor foi de R$ 240,6 bilhões. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 8, pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Diante desse cenário promissor, muitos empreendedores buscam no franchising uma oportunidade de negócio lucrativo.

É importante destacar, porém, que o desempenho financeiro de uma franquia depende de diversos fatores, como a dedicação do franqueado, as condições econômicas e mercadológicas e, naturalmente, os riscos inerentes a qualquer empreendimento.

Antes de tomar a decisão de investir é crucial realizar uma análise detalhada do mercado e das especificidades da franquia escolhida, assegurando que o investimento esteja alinhado com seus objetivos e expectativas de negócio.

Confira a seguir algumas opções de franquias que faturam mais de R$ 1milhão ao ano:

Oral Sin

Referência em implantes dentários a marca, que está presente em todos os estados do país, integra o Grupo OdontoCompany e possui mais de 550 unidades. Para quem investe na franquia a projeção de faturamento de uma operação é de cerca de R$2,5 milhões por ano. Em 2024, a rede ficou na 38º posição no ranking das 50 maiores franquias do Brasil, segundo a ABF- Associação Brasileira do Franchising.

Investimento Inicial: a partir de R$ 300.000

Faturamento médio mensal: R$ 210.000

Prazo estimado de retorno: 21 meses

OrthoDontic

Considerada a maior rede de franquias de ortodontia do Brasil, com mais de 350 unidades espalhadas por todo o país, a OrthoDontic soma mais de sete milhões de pessoas atendidas. A rede foi fundada em 2002 por cinco amigos recém-formados no curso de odontologia da Universidade Estadual de Londrina, que buscavam ir além de seus consultórios particulares para tornar o tratamento ortodôntico acessível a todos.

Em 2004, encontrou no sistema de Franchising a melhor alternativa para expandir a marca por todo o Brasil e para quem quer investir na rede, o faturamento anual pode chegar a R$2,4 milhões. Há um ano, a OrthoDontic se juntou ao grupo OdontoCompany.

Investimento Inicial: a partir de R$415.000

Faturamento médio mensal: R$ 200.000

Prazo estimado de retorno: 25 a 29 meses

OdontoCompany

A OdontoCompany é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, com mais de 2000 unidades comercializadas espalhadas em todos os estados brasileiros. Há mais de 33 anos no mercado e mais de 13 no franchising, a rede integra a SMZTO Holding de Franquias, que congrega outras importantes empresas dos mais diversos segmentos. É reconhecida pelo pioneirismo em implantar técnicas de ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia. O franqueado da OdontoCompany tem a projeção de faturamento de mais de R$2 milhões por ano.

Investimento Inicial: R$300.000

Faturamento médio mensal: R$ 190.000

Prazo estimado de retorno: a partir de 12 meses

Vaapty

A Vaapty é a pioneira do franchising no segmento de intermediação de venda de veículos do Brasil. Foi fundada em 2020, a empresa entrou para franchising em 2021 e atualmente conta com 200 unidades vendidas e é líder absoluta de mercado. A Vaapty já movimentou mais de R$ 1 bilhão em vendas de veículos em 2023 e para 2024, quer dobrar o número de franquias. Para quem deseja investir em uma unidade, o faturamento anual pode passar de R$2 milhões.

Investimento Inicial: R$ 200.000

Faturamento médio mensal: R$ 180.000

Prazo estimado de retorno: de 9 a 12 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos. Para atender o público em todos os horários, a Boulangerie Carioca reposicionou a marca e passou a servir também opções de brunch, sopas e pratos rápidos. No modelo quiosque, a marca chama atenção e se adapta a públicos de metrópoles ou cidades menores, gerando um faturamento anual de mais de R$ 1,5 milhão.

Investimento Inicial: R$ 490.000

Faturamento médio mensal: R$ 130.000

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Dickey’s Barbecue Pit

Maior rede de churrasco do mundo, o Dickey's Barbecue Pit foi criado há 82 anos no Texas e atualmente chega a 650 unidades pelo mundo. A primeira unidade nacional fica no Jardim Paulista, São Paulo Capital, inaugurada em 2021. A marca, que integra a holding Antaris Franchising, tem objetivo de chegar a 55 nos próximos 10 anos, conquistando todos que apreciam o Texas Barbecue (estilo de churrasco defumado lentamente em baixa temperatura e com temperos locais). A partir do modelo Express, que pode ser instalado em praças de alimentação, o faturamento anual pode chegar a R$ 2,4 milhões.

Investimento Inicial: a partir de R$ 910 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 200 mil e R$ 300 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Johnny Rockets

Presente em mais de 30 países e com faturamento médio de R$5 bilhões (1 bilhão de dólares) por ano em todo o mundo, a marca americana criada em 1986 abriu a primeira unidade no Brasil em 2013 e pretende fechar 2024 com 60 restaurantes. As lojas possuem temática dos anos 1950 e disponibilizam no cardápio as melhores opções de hambúrgueres, batatas, shakes, porções e pratos, servidos pelos animados garçons dançarinos. A partir do modelo Express, para praças de alimentação, o Johnny Rockets pode somar anualmente R$ 2,6 milhões.

Investimento Inicial: a partir de R$ 960.000

Faturamento médio mensal: R$ 220.000

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

CotaFácil

Fundada em Umuarama, interior do Paraná, em 2015, a CotaFácíl é uma rede de franquias de soluções financeiras, idealizada com o intuito de atender as necessidades e o bolso de pessoas que têm o desejo de se tornarem donos do seu próprio negócio. Atualmente conta com 530 unidades em operação espalhadas pelo país e é uma opção promissora para lucrar mais de um milhão ao ano. Em 2024, a empresa ocupou a 17ª posição no ranking da ABF entre as 20 maiores microfranquias do país.

Investimento Inicial: a partir R$ 19.997

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

Academia Gaviões

No cenário paulista há quase 50 anos e no franchising desde 2019, a Academia Gaviões oferece modelos de negócios onde o franqueado pode ser o administrador ou somente o investidor, já que também oferece a opção do empreendedor contratar um serviço de administração especializado na marca e vem expandindo sua presença pelo Brasil e com ganhos acima dos R$ 5 milhões. Hoje a rede conta com 63 unidades vendidas e planeja chegar a 100 em operação até o final de 2025.

Investimento Inicial: a partir de R$ 2 milhão

Faturamento médio mensal: R$ 458.000

Prazo estimado de retorno: 18 a 26 meses

Prohouse Colchões

Franquia de lojas especializadas em colchões, bases box e complementos para o dormitório, faz parte do grupo MGA Moveleira, que possui mais de 40 anos de mercado. Atualmente com 63 lojas distribuídas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e tem como meta encerrar o ano com ao total de 100 unidades. Com a rede é possível faturar até R$ 1,4 milhão.

Investimento Inicial: R$ 220.000

Faturamento médio mensal: R$120.000

Prazo estimado de retorno: 18 a 24 meses

Sestini

Referência no segmento de bolsas, mochilas, malas e acessórios, a Sestini atua no mercado há 30 anos e lança anualmente centenas de produtos. Os produtos de rede estão disponíveis em mais de 65 lojas físicas espalhadas pelo país, incluindo unidades próprias e franquias, além de milhares de pontos de venda multimarcas, lojas online e também no aplicativo da Sestini. Com a marca é possível faturar até R$ 1.8 milhão.

Investimento Inicial: R$ 450.000

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Prazo estimado de retorno: 24 a 36 meses

Ad Clinic

Rede de clínicas de estética completa facial e corporal, criada em 2014 e soma mais de 100 unidades comercializadas nas principais cidades e capitais do Brasil. A Ad Clinic trabalha com os três pilares mais importantes da estética: o tratamento corporal, a harmonização facial e a depilação definitiva, além de tratamentos mais específicos como lipo sem cortes e massagens, para o público feminino e masculino. A rede oferece dois modelos de franquias e aqueles que investirem no Modelo Street podem alcançar até R$ 1,2 milhão em um ano.

Investimento Inicial: a partir de R$ 300.000 no modelo street

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo estimado de retorno: 18 meses

10 Pastéis

Fundada em 1996, é a maior rede de pastel do Brasil com 66 unidades em operação e oferece no cardápio produtos feitos com massa vegana, disponíveis nos sabores tradicional, pimenta e chocolate. Pioneira na criação da borda recheada, a marca também comercializa pastéis coloridos, pratos simples, panquecas e saladas. Uma unidade da 10 Pastéis, rede para os apaixonados por pastel, fatura anualmente, em média, R$ 1,6 milhão. Em 2023, a marca faturou R$ 65 milhões e prevê, em 2024, inaugurar mais 36 lojas.

Investimento Inicial: a partir de R$ 190.000

Faturamento médio mensal: R$ 140.000

Prazo estimado de retorno: 24 meses

Anjos Colchões & Sofás

Fundada no Paraná em 1990, a rede atua com a produção de colchões e estofados, e segue um plano de expansão com perspectivas promissoras. Com o objetivo de alcançar 350 lojas em 2024, está presente em 22 estados brasileiros e conta com cinco unidades no Paraguai. Atualmente possui 300 operações, e estima um faturamento anual de R$ 2 milhões aos franqueados.

Investimento Inicial: R$ 450.000

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Prazo estimado de retorno: 12 a 24 meses

Casa de Bolos

Maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento, a rede oferece mais de 100 opções de bolos caseiros com uma produção 100% artesanal e feita com fruta de verdade, que inclui versões clássicas, diet, funcional, mini, baby, tortas, cucas, Bolo Caseiro no Pote e sobremesas geladas, para todos os tipos de paladar nas mais de 500 unidades pelo país. Nas unidades standard, com mais de 100m², os franqueados faturam, em média, anualmente, R$ 1,3 milhão, a partir da produção e venda dos produtos da franquia.

Investimento Inicial: R$ 209.000

Faturamento médio mensal: R$ 113.000

Prazo estimado de retorno: 24 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A ideia e formatação do negócio foi da empresária Camila Miglhorini, que após enfrentar dificuldades para encontrar uma comida rápida e saudável. A franquia, que está presente em 26 estados com 640 unidades franqueadas, oferece refeições, sanduíches, estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, cardápio low carb, entre outras iguarias. Com o modelo de franquia Mr. Fit Loja Gourmet, o faturamento anual pode chegar a R$ 1,4 milhão.

Investimento Inicial: a partir de R$ 121.000

Faturamento médio mensal: R$ 120.000

Prazo estimado de retorno: 10 a 36 meses

Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes criada em 2011, na zona oeste do Rio de Janeiro, pelo empresário Leandro Souza. Atualmente conta com 54 unidades presentes em cinco estados. O conceito da franquia é espalhar o lifestyle carioca pelo país por meio de mais de 1000 combinações de pratos, bebidas e sobremesas. Com sete modelos de franquia, a opção Bar e Restaurante, de 150 m², o franqueado pode faturar até R$ 3 milhões por ano.

Investimento Inicial: R$ 982 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 250 mil mensal

Prazo estimado de retorno: 24 a 36 meses

Mané

É uma rede de botecos nasceu a partir da expertise de três amigos que já atuavam no ramo de franquias. O conceito é proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas sem perder a cultura raiz de boteco. Atualmente, conta com 27 unidades e mira expansão na região Sudeste. São três formatos de franquia, com modelo Boteco, de 70m², o franqueado pode faturar anualmente R$ 2,4 milhões.

Investimento Inicial: a partir de R$ 548 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil mensal

Prazo estimado de retorno: 24 a 36 meses

Spicy Tuna

Rede de restaurantes fast casual tipicamente havaiano, que apresenta a verdadeira experiência da cozinha nativa de Honolulu. Com um cardápio completo da hora do café da manhã ao jantar, a franquia também oferece, além do original poke havaiano, lanches, sobremesas e bubbles para todos os gostos e estilos de vida. Com uma operação enxuta, com a utilização de automação de processos, a rede disponibiliza modelos em lojas de rua, shopping e quiosque. Para quem deseja investir em unidades da franquia, como o modelo loja quiosque, é possível alcançar o faturamento anual de a partir de R$ 1,4 milhão.

Investimento inicial: a partir de R$ 190.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 120.000

Prazo do retorno de investimento: até 18 meses

Ecoville

Fundada em 2007, a Ecoville é a maior rede de franquias de produtos de limpeza do Brasil. Com mais de 300 operações pelo país, a marca se posiciona como um centro de soluções de limpeza com especialistas no assunto para atender o consumidor final. A franquia comercializa um mix com mais de 800 SKu’s entre produtos, acessórios e equipamentos para limpeza residencial e profissional de alta qualidade. Uma unidade da marca possui, em média, um faturamento anual de R$ 1,2 milhão.

Investimento Inicial: R$ 109.000

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo estimado de retorno: de 10 a 18 meses

Energy+

Fundada em 2019, em Toledo no Paraná (PR), a Energy+ é uma rede de tecnologia em energias renováveis que oferece soluções voltadas para a geração de energia distribuída. Figurando entre as 50 maiores empresas do segmento no Brasil, a Energy+ atua desde o desenvolvimento e a construção, até o financiamento e operações da cadeia de energia solar. A marca entrou para o franchising em 2023, e está atualmente com 5 operações. Cada franquia tem um potencial de faturar cerca de R$ 4 milhões ao ano.

Investimento Inicial: R$ 120.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 350.000

Prazo estimado de retorno: 12 meses

PróRir

Fundada em 2006, a rede de consultórios odontológicos carioca, atende com serviços de qualidade que vão de estética a procedimentos cirúrgicos. Desde 2017 no franchising, a marca possui atualmente 19 unidades no estado do Rio de Janeiro, tendo realizado mais de 1 milhão de atendimentos ao longo dos anos. Hoje, a empresa tem como meta um crescimento a nível nacional. Anualmente, uma clínica tem o potencial de faturar até R$ 2 milhões.

Investimento Inicial: R$ 300.000

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Prazo estimado de retorno: 18 a 24 meses

Ultra Cursos

A rede de franquias Ultra Cursos, fundada em 2016 por Pedro Paixão em Pernambuco, tem atualmente 27 unidades em funcionamento, presente em oito estados brasileiros e com um polo licenciado no Japão. A rede de ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E oferecendo acesso a ensino de qualidade. Uma operação da marca no modelo de Loja Premium, para cidades acima de 150 mil habitantes, pode faturar cerca de R$ 1,5 milhão ao ano.

Investimento Inicial: a partir de R$ 195.000

Faturamento médio mensal: R$ 125.000

Prazo estimado de retorno: 12 a 20 meses

Usina de Massas Pocket

Desenvolvida com know-how desde 2002, a Usina de Massas Pocket é uma franquia de alimentação que tem como proposta servir massas e molhos do mundo. Além da culinária italiana, o cardápio das unidades também trabalha com massas norte-americanas, orientais e outras que ainda serão implementadas. A operação é enxuta e pode iniciar a partir de um funcionário. Além disso, os molhos e outros insumos são enviados pré-prontos para os franqueados, o que ajuda na rapidez do preparo e atendimento aos clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 199.900

Faturamento médio mensal: R$ 120.000

Prazo de retorno: não informado

Clínica da Cidade

Referência em medicina acessível há mais de 20 anos, nasceu com o objetivo de oferecer consultas e exames a um preço justo, como alternativa para quem não tem plano de saúde e não quer depender do SUS. A franquia oferece mais de quatro mil tipos de exames, além de mais de vinte especialidades médicas. A rede conta com mais de 500 colaboradores e 1,3 mil médicos prestadores de serviços.

Investimento inicial: a partir de R$ 745.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 300.000

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

RSup!

A RSup! é uma rede de franquias especializada em seguros, consórcios, planos de saúde e serviços financeiros. Com estrutura criada para dar suporte premium a clientes e franqueados, a marca vem se tornando uma das marcas do segmento de maior destaque e uma das redes de franquias que mais crescem no Brasil. O segredo? Transformar os franqueados em empresários que geram alto resultado. A é a única do Brasil com método patenteado de faturamento previsível e faturamento constante, além de oferecer um diferencial exclusivo: a franqueadora ajuda o investidor com a operação de forma prática e com foco em resultados.

Investimento inicial: a partir de R$ 25.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$100.000

Tempo de retorno: até 6 meses

MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, escritórios e qualquer tipo de estrutura. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de casa, com apenas um computador e um celular.

Valor de investimento: R$ 300.000

Faturamento médio mensal de uma unidade: R$ 150.000

Tempo de retorno do investimento: 2 meses

Ital’In House

A Ital’In House é uma rede de franquias de comida italiana no Box que atua com modelo de delivery. A marca conta com mais de 65 unidades em operação com produtos que vão de macarrão, nhoque até risotos. Tudo desenvolvido com cuidado e atestado por paladares exigentes. O papel do franqueado é atuar com a administração da unidade, divulgação e vendas.

Investimento inicial: a partir de R$ 200.000

Faturamento médio mensal: R$ 120.000

Tempo de retorno: entre 16 e 18 meses

Giralook

A Giralook é uma rede de lojas de brechós para crianças e adolescentes. As lojas da empresa comercializam desde roupas e acessórios até mobília. As unidades também oferecem a possibilidade de troca e venda de itens. Inserida na nova economia, a Giralook conta com custos mais baixos e permite a instalação em quase todas as cidades do Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 226.000

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Retorno do investimento: 14 a 18 meses

Temaki Fry

Especializada em comida japonesa, a Temaki Fry é uma rede de franquias que se notabiliza pela qualidade e variedade dos produtos servidos. As operações da marca se destacam pelos pratos servidos, mas também pela praticidade e conveniência. As lojas, em sua grande maioria, ficam abertas até de madrugada e oferecem um ambiente moderno e agradável.

Investimento inicial: a partir de R$300 mil

Faturamento médio mensal: R$180 mil

Retorno do investimento: 24 a 36 meses

Stuqui Projetos

A Stuqui Projetos é uma rede que trabalha com projetos e um dos grandes diferenciais é que ela já entrega clientes aos seus franqueados. No modelo escritório, não há necessidade do franqueado ser formado em engenharia ou arquitetura, pois ele irá realizar a gestão desses profissionais na unidade. Também não há necessidade do franqueado focar no comercial, basta apenas atender os clientes direcionados pela franqueadora.

Investimento inicial: R$ 244.078,91

Faturamento médio mensal: R$ 180.000

Previsão de retorno: 16 meses

Cia Cuidadores

A CIA Cuidadores é uma rede de home care para idosos que oferece profissionais para prestar cuidados aos seus pacientes, tanto a domicílio quanto também para acompanhamento em hospitais. A missão da rede é ajudar famílias a manter o seu ente querido em segurança, com tranquilidade e sem perder a qualidade de vida de todos os envolvidos.

Na prática, o franqueado deve realizar a gestão da unidade e dos cuidadores. A rede oferece todo o suporte e seu know how, com processos estruturados e validados para o franqueado. Além disso, a rede possui também o Cia Prime Care, uma plataforma que oferece um melhor monitoramento do dia a dia do idoso.

Investimento inicial: R$ 38.500

Faturamento médio mensal: R$ 166.000

Previsão média de retorno: 5 meses

Freshy Clean

A Freshy Clean é uma rede de franquias de limpeza com foco em Portugal. Na prática, o franqueado realiza a gestão da equipe de limpeza. Não é necessário que o franqueado faça o comercial da sua unidade, pois a franqueadora já entrega clientes aos seus franqueados. Com renda recorrente, a marca foca em brasileiros que desejam empreender no mercado português.

Investimento inicial: R$ 52.980

Faturamento médio mensal: R$ 135.000

Prazo de retorno: 5 meses

GOU Odonto

A GOU Odonto é uma rede de franquias de clínicas odontológicas que trabalha com alta tecnologia, contando com Raio-X digital, muito mais preciso que o tradicional, clareamento com luz de LED, implantes odontológicos e também com um alinhador invisível de marca própria, o GOU Correct.

A franqueadora possui um modelo próprio para dentistas, a conversão de bandeira, ideal para flexibilizar o investimento inicial do dentista-investidor com um curto prazo de retorno. Na prática, o dentista foca no atendimento enquanto a rede repassa todos os treinamentos e transferência de Know-how para a gestão da clínica.

Investimento inicial total: a partir de R$ 30.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150.000

Previsão de retorno: 3 meses

Mercadão dos Óculos

O Mercadão dos Óculos é uma rede de óticas que vende armações e lentes de marcas próprias, fundada em 2012, em São José do Rio Preto (SP), e que já possui mais de 750 unidades em todo Brasil. Oferece os modelos de negócio super fit, para cidades de até 15 mil habitantes; fit, de até 30 mil habitantes; e o tradicional, para municípios de médio e grande porte.

Investimento inicial: R$ 250.000

Faturamento médio mensal: R$ 85.000

Prazo de retorno: 13 a 18 meses

Emporium da Beleza

A Emporium da Beleza é uma franquia seis em um de clínica de estética avançada e emagrecimento que oferece tratamentos facial, corporal, emagrecimento, depilação a laser, nutri & dermocosméticos e e-commerce. Oferece os modelos de negócio face clinic, de tratamentos faciais; slim, para shoppings e premium. Atualmente conta com mais de 100 franquias.

Investimento inicial: R$ 456.000

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo de retorno: 22 a 24 meses

Maislaser

Rede de clínicas de depilação a laser com tecnologia exclusiva para todos os tons de pele, rejuvenescimento e tratamentos dermato estéticos. A Maislaser realiza mais de 22 protocolos para tratamentos dermato estéticos em todo o corpo. A empresária e apresentadora Ana Hickmann é sócia da marca, além Wlamir Bello, especialista em orientação empresarial com anos de atuação pelo Sebrae.

Investimento inicial: R$ 490.000

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo de retorno: entre 15 e 20 meses

Bella Capri

A Bella Capri é uma franquia de pizzas com receitas exclusivas inspiradas na tradicional gastronomia italiana. A rede oferece o modelo Tradizione voltado para delivery, retirada e consumo no local. Atualmente, conta com 45 lojas em 28 cidades nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Investimento inicial: R$ 980.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 370.000

Prazo de retorno: 33 meses

QÓculos

Fundada por Rafael Galdino e Odilon Neto, fundador da Óticas Carol, a rede de óticas nasceu como e-commerce em 2014 e, em 2018 optou pela expansão por franquias no modelo de loja física. Conta com dois modelos de negócios: tradicional, para shoppings; e outlet, para lojas de rua. Atualmente, conta com 50 unidades em operação, que comercializam mensalmente 6 mil óculos de grau e sol, e a projeção é chegar ao menos a 100 até o final do ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 190.000

Faturamento médio mensal: R$ 120.000

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

T&D Sustentável

Franquia especializada no combate ao desperdício de água em empresas, hotéis, escolas, hospitais, etc. A rede está presente, com suas filiais e unidades franqueadas, em mais de 45 cidades do Brasil. Até o final de 2025 a rede espera chegar a 150 unidades em funcionamento e ter colaborado na redução de 1 bilhão de litros de água.