40 franquias baratas de quiosque a partir de R$ 12.000

Como começar a empreender no mercado de franquias? Os modelos de quiosque chamam a atenção do franqueado pelo investimento inferior às unidades convencionais.

Baixo investimento inicial e custo do aluguel, além de menor custo de manutenção e menor número de funcionários são algumas vantagens do modelo. Hoje é possível encontrar quiosques de lojas em shoppings, estações de trem, metrô, terminais de ônibus e até mesmo em supermercados.

Este modelo de negócio tem se tornado cada vez mais popular e apresentou alta de quase 13% em 2022 e movimentou mais de R$ 3 bilhões, segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Confira, a seguir, 40 opções de franquias com este modelo de negócios:

Fini

A Fini, que celebra 20 anos de história no Brasil, é a maior franqueadora no segmento de candies a granel do país. Sendo um dos modelos mais tradicionais e um dos mais vistos também, os quiosques Fini são práticos e já conhecidos por quem passa por shoppings e galerias, áreas comerciais, universidades e rodoviárias.

Investimento inicial: a partir de R$153 mil

Faturamento médio mensal: R$ 22.900

Prazo de retorno: a partir de 20 meses

Havanna

Fundada em 1939 na Argentina, como uma fábrica de alfajores, a Havanna é uma rede de cafeteria referência em iguarias argentinas. Reconhecida por seu doce de leite e alfajores, a empresa está presente em 2500 pontos de venda em 12 países. No Brasil, a rede conta com mais de 200 unidades em operação, sendo a maior parte em modelo de franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 249 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Franquia Topper

Desde 1975 no mercado esportivo da América do Sul, a Topper protagonizou alguns dos momentos mais importantes do futebol e rugby, como o patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol e Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). Atualmente, é fornecedora de bolas dos principais campeonatos estaduais, além de patrocinar o Sesi Franca Basquete, atual campeão da NBB.

Investimento inicial: R$ 160 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Franquia Rainha

Fundada em 1934, a Rainha conta com DNA brasileiro que tem histórico no vôlei profissional, com o patrocínio da Seleção Brasileira, na década de 80. Pioneira no segmento esportivo com o lançamento do tênis Rainha System, primeiro sistema de tecnologia 100% brasileiro no mercado, além de contar com modelos icônicos, como Mont Car, Iate e VL 2500.

Investimento inicial: R$ 160 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Kopenhagen

Marca com 95 anos de história que se mostra ousada e inovadora. Esta é a Kopenhagen, líder e precursora no segmento de chocolates finos no Brasil que, desde 1928, está presente nos mais doces momentos dos fãs e apreciadores dos sabores únicos de seus produtos.

Investimento inicial: R$ 180 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a perspectiva é de faturar R$ 1,2 milhão anualmente

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

42 franquias baratas a partir de R$ 2.320 com retorno em 12 meses

Brasil Cacau

Jovem, democrática, inovadora e divertida. Assim é a Brasil Cacau, marca do Grupo CRM, que já tem 14 anos de história. Oferecendo um chocolate de alta qualidade, a Brasil Cacau possui um amplo portfólio com mais de 150 produtos de diferentes sabores e tamanhos.

Investimento inicial: R$ 120 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a perspectiva é de faturar R$ 750 mil anualmente

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Nutty Bavarian

A rede de franquias famosa pelas castanhas glaceadas mais cheirosas do Brasil, vendidas nos quiosques da rede em shoppings, aeroportos e grandes varejistas, conta hoje com mais de 140 quiosques espalhados pelo país. Fundada no Brasil em 1996, a marca chegou ao país com a empresária Adriana Auriemo, que conheceu o produto nos Estados Unidos enquanto assistia a um jogo de basquete.

Investimento inicial: R$ 110 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 43 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

B.LEM Padaria Portuguesa

Rede com 50 lojas pelo Brasil. Tem, como diferencial, a fabricação própria de produtos 100% artesanais, sem corantes ou conservantes. Como modelo de negócio, oferece lojas, quiosques de rua ou shoppings, com espaço para consumo no local e itens tipicamente portugueses para serem degustados em casa.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil e R$ 100 mil

Prazo de retorno: 18 a 30 meses

Yes! Cosmetics

Desde 2000, a Yes! Cosmetics atua no segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagens e acessórios, além da linha assinada por Sabrina Sato. Investindo em alta qualidade e preços acessíveis, a marca acompanha as principais tendências mundiais. Em 2016, a Yes! Cosmetics entrou no franchising e já tem mais de 100 unidades franqueadas em todo o Brasil.

Investimento inicial: R$ 150 mil

Faturamento médio mensal: R$ 65 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a Boulangerie Carioca que abriu as portas da primeira unidade em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção deliciosa de pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes. A rede faz parte do Grupo Antaris Franchising e pretende fechar o ano com 10 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 400 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil no modelo quiosque

Prazo médio para retorno: de 18 a 36 meses

23 franquias baratas para empreender sem funcionários a partir de R$ 4,5 mil

Cuor di Crema

Rede fundada em 2012, a Cuor di Crema respeita as tradições e os processos das legítimas gelaterias italianas e oferece não só essa delícia 100% natural, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes, como variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. A franquia que faz parte do Grupo Antaris Franchising oferece dois modelos de negócios: quiosque e loja. Atualmente são oito unidades em funcionamento, com expectativa de chegar a 20 até dezembro.

Investimento inicial: a partir de R$ 475 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil no modelo quiosque

Prazo médio para retorno: de 22 a 38 meses

Mais1.Café

Fundada em 2019, a rede traz a agilidade do atendimento “to go”, com o melhor do café de grão especial, com um atendimento digitalizado. No cardápio, a franquia oferece bebidas em várias opções, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial, acompanhados de doces e salgados importados da Europa e da América Latina nas mais de 600 unidades em operação em todo o Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 180 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Mr. Fit

A rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. Idealizada pela empresária Camila Miglhorini, a franquia oferece iguarias saudáveis, além de um cardápio low carb. O modelo “Quiosque” oferece comidas frescas (produzidas no local) e conta com a opção de delivery. A rede está presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização para fincar sua bandeira na Europa e EUA.

Investimento inicial: a partir de R$ 77 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$ 60 mil

Prazo de retorno: 10 a 36 meses

Magnólia Papelaria

A Magnólia Papelaria, maior franquia de papelaria organizacional, tem como propósito estimular a organização e consequentemente a produtividade de jovens e adultos, desde a escola até o mercado de trabalho, que usam o papel em paralelo ao digital para otimizar as multitarefas do dia a dia, por meio, de matérias funcionais e cheios de estilo. Todas as coleções seguem as tendências da moda.

Investimento inicial: R$ 130 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 49.224,58

Prazo de retorno: 23 meses

Trevo Açaí

Trevo Açaí, rede de açaiteria fundada em Fortaleza, em 2014, que oferece em seu cardápio uma variedade de açaís, cremes, gelatos, paletas, crepes, tapiocas, granolas e mel.

Investimento inicial: R$ 185 mil (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 40 mil a R$ 65 mil

Prazo de retorno: 16 e 31 meses

Franquias em expansão: o que explica o crescimento de dois dígitos do setor bilionário

Jin Jin

Maior rede de culinária asiática fast-food do Brasil. São aproximadamente 70 unidades distribuídas em oito estados brasileiros, mais o Distrito Federal, nos formatos Praça de Alimentação e Quiosque. Em 2022, completando 30 anos, a marca foi eleita a Franqueadora do Ano pela ABF e recebeu 5 Estrelas na premiação Melhores Franquias da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios. Soma 21 Selos de Excelência em Franchising, inclusive em 2023.

Investimento inicial: a partir de R$ 450 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: a partir de 30 meses

Croasonho

Franquia especializada em croissants recheados que já possui mais de 70 lojas, em nove estados mais o Distrito Federal, e atua no mercado com diferentes modelos de negócio. O grande diferencial gastronômico da marca são os Croasonhos artesanais, produzidos com massa crocante por fora e macia por dentro e mais de 30 recheios, entre doces e salgados.

Investimento inicial: a partir de R$ 200 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Ice Cream Roll

Fundada em Indaiatuba, interior de São Paulo, em 2017, a Ice Cream Roll conta com 64 unidades distribuídas em 18 estados do Brasil + DF, tendo um cardápio com mais de 1,4 mil combinações possíveis de sabores. A Ice Cream Roll também investe muito em produtos sazonais tendo trazido recentemente o Gelato e o Gelato no Palito que pode ser personalizado na hora a gosto do cliente. A previsão de faturamento da marca para 2023 é de R$ 35 milhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 87 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 75 mil

Prazo de retorno: 11 a 13 meses

VAAPTY

Fundada em 2020, a Vaapty veio para revolucionar o mercado de compra e venda de automóveis usados. Com um banco de dados que reúne mais de 15 mil compradores em todo o Brasil, o sistema com inteligência artificial da Vaapty atravessa as barreiras geográficas, conseguindo a melhor negociação para a venda do veículo ofertado em um curto prazo de tempo e com pagamento feito na hora ao cliente. A empresa promete uma venda quase instantânea, com tempo médio estipulado em 40 minutos. A franquia está espalhada pelo país com mais de 90 unidades, operando em três modelos de negócios – Trader, Box e Store.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 90 mil

Prazo de retorno: 7 a 14 meses

Espaço Make

Com o seu slogan “Porque chique é pagar pouco”, a Espaço Make, fundada com a chegada da pandemia da Covid 19, é a franquia de makes que mais cresce no país, contando com mais de 30 unidades espalhadas em todo o território nacional e pretende chegar à marca de 50 em 2023. O novo conceito de negócios, criado por Kelly Nogueira, traz em formato de quiosques, um multimercado de maquiagens com as melhores marcas, visando o público que busca diversidade, qualidade, glamour e preços acessíveis.

Investimento inicial: R$ 95 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

25 franquias de serviços para empreender com investimento a partir de R$ 2.500

Escova Express

A Escova Express é a rede de franquias referência no mercado de beleza, que usa os melhores métodos em escovas, penteados, maquiagens e design de sobrancelhas. Com atendimentos que dispensam agendamento prévio, a rede otimiza o tempo das mulheres que têm uma rotina corrida, mas que querem estar sempre arrumadas. Atualmente com sete unidades no Sudeste e Centro-Oeste, a rede atende cerca de 3 mil clientes por mês e o faturamento por loja gira em torno de R$ 50 mil.

Investimento inicial: R$ 200 mil (não inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Unhas Cariocas

Considerada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) como a maior franquia de esmalteria do mundo, a Unhas Cariocas preza pela proteção e biossegurança dos clientes, com colaboradoras treinadas para um atendimento padronizado, com rapidez e qualidade. Com a técnica exclusiva para remoção da cutícula, que dispensa o alicate sem comprometer o resultado, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos. A rede possui 95 unidades em todo o país e recebeu, por dois anos consecutivos, o selo de excelência da ABF.

Investimento inicial: a partir de R$ 160 mil (não inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Chiquinho Sorvetes

Líder no segmento, com mais de 40 anos de experiência no mercado de sorvetes. A rede possui atualmente mais de 700 unidades espalhadas por todo o país. A franqueadora tem sede em São José do Rio Preto, a 454 km da capital paulista e, com estrutura moderna, é constituída por empresas próprias nas áreas de arquitetura, distribuição, logística, marketing e tecnologia da informação.

Investimento inicial: a partir de R$ 330 mil (não inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 65 mil a R$ 70 mil

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Zé Coxinha

Fundada em 2011, a rede Zé Coxinha é referência na venda de salgados com preços acessíveis. Seu cardápio é composto por uma variedade de delícias amadas pelos brasileiros, como coxinha, quibe, bolinha de queijo, pastéis, churros e outros salgados em tamanho miniatura. Os salgados são vendidos em caixas de tamanhos e preços diversos, com valores a partir de R$ 3,99. A proposta da rede é oferecer opções saborosas e acessíveis para atender aos gostos e bolsos dos clientes.

Investimento Inicial: R$120 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 48 mil

Prazo de retorno: 18 a 22 meses

Rei do Mate

O Rei do Mate, maior casa de mate e uma das principais cafeterias do país, completa 31 anos da sua primeira franquia. Hoje, está presente em 19 estados pelo Brasil, com mais de 300 unidades. A rede que conquistou seus primeiros consumidores com uma receita de chá própria, consumida pura ou com leite, limão, caju e maracujá, recebe em suas lojas cerca de 18 milhões de pessoas por ano. A franquia oferece em seu cardápio diversas combinações de mate, expressos e cappuccinos, pão de queijo, sanduíches, entre outras opções em suas lojas.

Investimento inicial: a partir de 350 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 36 Meses

Quer trabalhar em Portugal? Veja passo a passo para abrir uma franquia

American Cookies

A American Cookies possui mais de 50 lojas em 10 estados brasileiros e no Distrito Federal. Desse total, 20 lojas estão situadas apenas no Distrito Federal, incluindo a região central de Brasília, onde a marca teve origem. A empresa oferece mais de 20 sabores de cookies artesanais feitos com ingredientes selecionados e de alta qualidade. Outro diferencial da American Cookies é a generosidade nas suas porções, com cookies maiores e mais recheados que os disponíveis atualmente no mercado (1 unidade tem aproximadamente 100 g).

Investimento inicial: R$ 192.450,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 50 mil a R$ 120 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Sóbrancelhas

A Sóbrancelhas, é líder no mercado de estética facial avançada, possui modelos de franquias apropriadas para shopping: Quiosque e Unidade Padrão. No estilo de negócio Quiosque, o empreendedor pode ter um faturamento líquido mensal por mês de R$ 40 mil. A rede possui uma série de serviços estéticos voltados para a região do rosto, como: design de sobrancelhas, aplicação de henna, higienização facial, extensão de cílios e outros. A rede conta com mais de 200 unidades espalhadas em 3 países da América Latina (Brasil, Argentina e Bolívia). Luzia Costa é fundadora e CEO da marca.

Investimento inicial: R$ 123 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Touti

A Touti nasceu em 2014 em Pernambuco, e se inspira na beleza de Paris para criar a sua linha de perfumes, capilar e corporal com alto poder de fixação e ótima relação custo-benefício. A marca é cruelty free e está em franca expansão com mais de 570 unidades no Brasil, tendo o seu número dobrado mesmo durante a pandemia. Há três modelos de negócio: quiosque smart, quiosque full e também o formato loja.

Investimento inicial: a partir de R$ 12 mil modelo quiosque smart (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 15 mil

Prazo de retorno: 5 meses

Crepefy

A Crepefy nasceu em 2022, se tornando uma marca especializada no modelo europeu de crepe francês, com uma ampla variedade de crepes doces e salgados com mais de 30 sabores no cardápio. Ela é a única creperia que consegue dar experiência de marca em três momentos de consumo: balcão (loja física), delivery e eventos corporativos. Em 2023 entrou para o franchising com dois modelos de negócios: loja de rua e quiosque.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 9 a 18 meses

Casa do Celular

Trazendo o sonho de seu fundador Darlan Almeida, a Casa do Celular é uma grande marca com mais de 10 anos no mercado e mais de 180 lojas espalhadas por 22 estados brasileiros. Atualmente, a Casa do Celular é referência de mercado na comercialização de celulares, smartphones e tablets para as classes C e D devido a sua política de atendimento premium. O plano da empresa é chegar a 250 lojas até o final de 2023.

Investimento inicial: R$ 180 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Negócio milionário: 35 franquias que faturam R$ 1 milhão ao ano

Mapa da Mina

Fundada em 1995 pelo casal Elisangela Machado e Jamil Machado, no município de Duque de Caxias (RJ), é hoje uma rede brasileira com destaque na fabricação e venda especializada de semijoias. No franchising desde 2012, possui três modelos de negócio, dentre eles o quiosque.

Investimento inicial: a partir de R$ 140 mil o modelo quiosque (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

FiChips Food

A FiChips Food é uma rede de franquias brasileira de fast-food de prato especializado na culinária do Reino Unido, que nasceu como o primeiro fast-food de filé de peixe empanado com batatas fritas do Brasil, e desde então vem ganhando o mercado local. A franquia trabalha com cinco modelos de negócios e conta com o formato quiosque. O modelo possui um cardápio único, com opções para todas as horas do dia.

Investimento inicial: a partir de R$ 191 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 19 meses

SOFT Ice Cream

A SOFT Ice Cream é uma rede curitibana de sorveteria expressa que busca unir a qualidade de um gelato artesanal com a praticidade das máquinas de sorvete expresso. Desde o seu surgimento, em 2020, a rede dobra de faturamento anualmente, e este ano decidiu expandir nacionalmente. A franqueadora oferece dois modelos de negócios – loja própria e quiosque (indicado para shopping centers e centros comerciais).

Investimento inicial: a partir de R$ 215 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60 mil

Prazo de retorno: em torno de 20 meses

Maria Gasolina

Franquia de minimercado autônomo gourmet para condomínios empresariais e residenciais, com 100 unidades em operação. A marca oferece 1.200 produtos em suas lojas com diferenciais importantes: a instalação da franquia permite que ela se torne um centro de convivência para o cliente, já que oferece wi-fi, bebidas quentes e geladas e até fornos e micro-ondas para refeições no local. Tem opção de instalações em quiosques.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Sterna Café

A rede surgiu da união da paixão pelo café de seu fundador, Deiverson Migliatti, a todo o seu conhecimento obtido em 3 voltas ao mundo, hoje conta com mais de 80 unidades em 9 estados brasileiros. Após 1 ano de operação, em 2016, a loja virou uma marca e consequentemente uma franquia, se tornando a maior rede de cafeterias premium de cafés especiais do Brasil, utilizando 100% grãos especiais e diversos métodos de extração.

Investimento inicial: R$ 285 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 84 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Quais são as 50 maiores franquias do Brasil? Veja ranking

Sucos S/A

Franquia de alimentação saudável que oferece em seu cardápio uma variedade de sucos, saladas, açaís, sanduíches naturais, caldos e tapiocas. Atualmente, possui mais de 20 unidades com forte presença no interior de São Paulo.

Investimento inicial: R$ 243 mil (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 15 e 30 meses

T-donuts

A T-donuts é uma franquia de donuts que opera hoje em três modelos de negócio: quiosque, loja de rua e de shopping.

Investimento inicial: a partir de R$ 290 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

Prazo de retorno: 20 a 25 meses

Splash Bebidas Urbanas

Franquia de bebidas e alimentos prontos para o consumo, criada em São Paulo, pelo casal de empresários Brunna Farizel e Lucas Moreira. Atualmente possui mais de 112 unidades pelo Brasil e anunciou recentemente a entrada da apresentadora Sabrina Sato como sócia da marca. A rede tem, entre seus trunfos, um mix de produtos doces, salgados, bebidas quentes e geladas, cafés e opções veganas ou sem açúcar. O carro-chefe do cardápio é o frappè, batizado de Fraplash e disponível em diversos sabores.

Investimento inicial: R$ 160 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 18 meses

CaKech

Rede de franquias que traz modelo inovador de 'padaria sem padeiro', na qual, os franqueados recebem todos os produtos prontos de um amplo portfólio de itens gourmet como os pães de fermentação natural produzidos por Rogério Shimura (considerado o maior padeiro do mundo) e os doces, com receitas inspiradas na renomada escola Lenôtre de Paris.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil reais (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 30 mil e R$ 60 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Quer morar em Portugal? Saiba como conseguir visto de moradia investindo € 10.500 em franquias

Bubble Wrap

Considerada uma das melhores opções de investimento, possuindo produtos inovadores amados pelos clientes proporcionam ótimas margens e retorno mais rápido em comparação a outras opções do mercado. O sabor que encantou os Britânicos agora também no Brasil.

Investimento inicial: R$ 200 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

N2 Extreme Gelato

A N2 é de origem australiana, possui outras unidades operacionais em 12 países e vem com uma proposta inovadora, chamada de franchising moderno, onde prioriza a rentabilidade do franqueado, uma verdadeira experiência de consumo. Além de possuir inúmeras combinações de sabores, possui gelatos sem lactose e sem açúcar.