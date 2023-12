40 franquias a partir de R$ 2.320 para empreender de casa ou qualquer lugar do mundo em 2024

Já imaginou ter o próprio negócio com a possibilidade de estar em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo em que faz a sua gestão? A busca por independência profissional e flexibilidade no mercado de trabalho está ganhando cada vez mais relevância -- e as franquias despontam como uma ótima opção de investimento.

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias faturou R$ 105 bilhões no primeiro semestre de 2023, crescimento de 15% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Para você que busca uma oportunidade de trabalho remoto, veja franquias na qual é possível empreender 100% remoto:

Ótris Soluções Financeiras

Com mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil, a Ótris Soluções Financeiras é uma franquia de recuperação de crédito. Com modelos home based entre outros, a Ótris é uma empresa associada à ABF (Associação Brasileira de Franchising). Com investimentos a partir de R$ 10 mil, o retorno do investimento acontece em aproximadamente seis meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 10 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 6,5 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Hyperlocal Franquia

A Hyperlocal Franquia é uma rede de franquias de tecnologia voltada para negócios. Com sistemas que ajudam donos de estabelecimentos com pagamentos, gestão e até delivery, a empresa conta com mais de 58 unidades espalhadas pelo Brasil. O foco da expansão é nacional e o papel do franqueado é prospectar e administrar o atendimento dos clientes dentro da localidade definida.

Investimento inicial: R$ 25 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil (12 primeiros meses)

Prazo de retorno: 7 meses

60 franquias baratas para empreender a partir de R$ 997 em 2024

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. Com 54 unidades atualmente, a marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Investimento inicial: R$ 14,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil

Prazo de retorno: 6 meses

TFlow

A TFlow é uma rede de franquias que comercializa roupas e acessórios para crianças, jovens e adultos do gênero masculino. Administrada pelo Grupo ZNTT, uma das maiores holdings de franquias do Brasil, a empresa conta com mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil. São diversas opções para quem deseja empreender, de modelo home based até lojas físicas. Assim como outras empresas, a TFlow oferece opção de trabalho sozinho até pontos comerciais dentro de shoppings.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Retorno do investimento: 2 a 3 meses

45 franquias para abrir ainda este ano e faturar a partir de R$ 20.000 no Natal

Bem Seguros e Créditos

Com modelos home based e lojas, a Bem Seguros e Créditos oferece ao franqueado uma rede de com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,9 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12 mil

Retorno do investimento: 3 a 5 meses

Santa Carga Totens e Carregadores

Há quase 20 anos no mercado, a Santa Carga Totens e Carregadores é uma rede de franquias que trabalha com mídia paga dentro de estabelecimentos, eventos e outros. Os totens criados pela empresa, que é associada da ABF, exibem propagandas e disponibilizam pontos de recarga de dispositivos móveis. O modelo também pode ser instalado em localidades de qualquer porte desde que observadas as peculiaridades de cada região.

Investimento inicial: a partir de R$19,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Tempo de retorno: 8 meses

11 franquias a partir de R$ 4.520 para empreender de casa ou qualquer lugar do mundo

CleanNew

Criada em 2014, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial e o que está incluso: a partir de R$ 59.900 (incluso taxa de franquia e equipamentos)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento inicial e o que está incluso: modelo Light a partir de R$40 mil (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: entre R$ 65 mil e R$ 110 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Dia do Empreendedor: 22 franquias baratas a partir de R$ 4.520 para quem está começando

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 80 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 480 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização.

Investimento inicial e o que está incluso: a partir de R$ 43.500 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 14 meses

market4u

Fundado em 2020, o market4u é uma rede de mercados autônomos que opera em condomínios comerciais e residenciais, proporcionando segurança e comodidade por meio de lojas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Neste modelo de negócio, o franqueado é responsável apenas pela reposição de mercadorias e gerenciamento da unidade. Com mais de 2 mil lojas em todo o Brasil, a rede prevê encerrar o ano com faturamento de R$ 170 milhões.

Investimento inicial e o que está incluso: a partir de R$ 75 mil (incluso taxa de franquia para 5 unidades, estoque inicial e equipamentos para a primeira loja)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Ultra Cursos

A rede de franquias Ultra Cursos, fundada em 2016 por Pedro Paixão em Pernambuco, tem atualmente 26 unidades em operação, presente em oito estados brasileiros e com um polo licenciado no Japão. A rede de ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E oferecendo acesso a ensino de qualidade.

Investimento inicial e o que está incluso: R$ 14,5 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro, equipamentos e marketing inaugural)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 3 a 9 meses

25 franquias baratas para faturar pelo menos R$ 10.000 por mês

CredFácil

A CredFácil foi criada em 2004 pelo empreendedor André Oliveira, e atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Atualmente a rede possui mais de mil unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil.

Investimento inicial e o que está incluso: R$ 19,997 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Padrão Enfermagem

A Padrão Enfermagem é a ponte entre os profissionais da área de enfermagem e cuidadores com as famílias que precisam destes tipos de serviços. A primeira e única empresa de agenciamento de profissionais de enfermagem especializada em oferecer soluções em cuidados através da intermediação de mão de obra e que tem por excelência desenvolver uma avaliação completa para identificar as necessidades do beneficiário para localizar o profissional mais apto ao serviço. Seu formato home based permite administrar a franquia sem a necessidade de se locomover.

Investimento inicial: R$ 37.500 mil a R$ 60 mil (incluso capital de giro, taxa da franquia, instalações iniciais e marketing inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo estimado de retorno: 18 meses

300 Consultoria

A rede fornece suporte de consultores especializados para realizar a formatação dos negócios no modelo de franchising, seu maior viés é voltado para capacitação e educação de empresários. Para atuar é necessário somente um notebook, facilitando o trabalho de qualquer local.

Investimento inicial: R$ 35 mil (inclusa taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 13.200,00

Prazo estimado de retorno: 9 meses

Total Clean

Rede referência em limpeza de estofados, atuam com limpeza, higienização e impermeabilização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, além de hidratação de couro, limpeza de itens infantis como carrinho e bebê conforto, e contam com o diferencial de limpeza interna de embarcações e aeronaves. Modelo de atuação home based, onde o prestador de serviço vai até a casa do cliente.

Investimento inicial: R$ 29 mil (incluso taxa de franquia e material)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

30 franquias baratas a partir de R$ 2.320 para trabalhar de casa

Mr. Fit

Pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, a rede conta com 570 unidades espalhadas pelo país e oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Investimento inicial e o que está incluso: R$ 4.520 mil (incluso estoque inicial, frete, sacolas, loja em aplicativo, agência de marketing e suporte operacional)

Faturamento médio mensal: entre R$ 4 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos, pertencente ao Grupo Impettus, holding que também detém as marcas Mané, Buteco Seu Rufino e Bendito. No modelo Vending Machine, o franqueado pode vender os espetos da marca congelados a partir da instalação da máquina em diferentes locais como condomínios e clubes. A operação é remota via aplicativo, por isso não há necessidade de funcionários.

Investimento inicial: R$ 37 mil por máquina - são necessárias 3 máquinas para a implantação do projeto (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: expectativa de R$ 10 mil por máquina

Prazo estimado de retorno: 12 a 18 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais. Desta maneira, o empreendedor trabalha sozinho, sendo responsável apenas pelo gerenciamento do empreendimento, que conta com um suporte da rede.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Love Gifts

Empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento. Seu modelo home based garante que o franqueado opere de onde estiver, bastando ter um notebook com acesso à internet.

Investimento inicial: R$ 19.900 mil (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

42 franquias baratas a partir de R$ 2.320 com retorno em 12 meses

Mapa da Mina

Franquia com diferencial na fabricação e venda de semijóias. Presente em vários estados, oferece uma diversificada seleção de produtos com design e elegância que acompanham variados estilos e tendências da moda. Com mais de 40 unidades, a rede oferece para o empreendedor três modelos de negócios: Franquia Express, formato em que é possível empreender trabalhando por home office/remoto, Quiosque e Loja. As opções são adaptadas à disposição e interesse do franqueado.

Investimento Inicial: R$ 30 mil no modelo Express (incluso taxa de franquia, produtos e acessórios)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Iopoint

Rede de franquias que oferece soluções para a simplificação do registro e controle de ponto de funcionários, além de serviços de telefonia móvel. Modelo de negócio 100% digital – e home based - com 16 unidades em todo o país e 50 mil usuários cadastrados.

Investimento total: R$ 70 mil (incluso taxa de franquia e infraestrutura)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Me Protege

Microfranquia com foco na venda de planos de saúde e seguros no modelo home-based. A rede oferece um modelo enxuto para o franqueado chamado Smart. Nesse formato, o franqueado não paga taxa de propaganda e não conta com o sistema de cotação para efetuar a venda dos planos, algo que é realizado por um vendedor interno da franqueadora, porém, ele passa por treinamento para captação de leads e recebe uma comissão de 50% sobre o valor da primeira mensalidade que o cliente paga.

Investimento Inicial: R$ 997 reais (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil

Prazo de retorno: 6 meses

T&D Sustentável

Especializada no combate ao desperdício de água em empresas, hotéis, escolas, hospitais etc. A rede está presente, com suas filiais e unidades franqueadas, em mais de 45 cidades do Brasil. O grande diferencial é que eles não cobram nada para realizar o serviço, sendo remunerada em 50% a partir da economia gerada, além de não realizarem obras ou paralisações na empresa, ideal para clientes que não podem parar, gerando uma economia de até 70%. Até o final de 2025 a rede espera chegar a 150 unidades em funcionamento e ter colaborado na redução de 1 bilhão de litros de água.

Investimento Inicial: R$ 195 mil no modelo home-based (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 170 mil

Prazo de retorno: 16 a 23 meses

Keep Charged

Rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones. A Curitibana nasceu em 2019 para atender uma demanda do mercado, aliando tecnologia e solução para as marcas anunciantes. Atualmente conta com mais de 111 pontos de carregamentos em 22 estados brasileiros, impactando mais de 100 mil pessoas diariamente.

Investimento inicial: R$4.900 mil (incluso taxa de franquia e primeiro kit de displays e cabos).

Faturamento médio: R$5 mil a R$12 mil

Previsão de retorno: 2 a 4 meses

10 franquias baratas de educação a partir de R$ 9.000 para empreender no setor

Marketing Bag

Franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora, consistente em inserir materiais promocionais nas embalagens de pão, proporciona às empresas uma forma eficaz e acessível de alcançar o seu público-alvo. Através de uma rede em expansão de franqueados, a Marketing Bag segue revolucionando o setor publicitário no Brasil. Seu modelo de negócio home based permite ao franqueado uma flexibilidade de horários e a vantagem de operar em qualquer lugar de seu celular ou notebook, com acesso à internet.

Investimento inicial total: R$ 6.990 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

Dot Bank

Banco digital voltado para empresas que desejam automatizar processos, como o de pagamentos e recebimentos. A plataforma conta com um portfólio de produtos que atendem empresas de pequeno e médio porte do comércio e varejo, como aquelas com alto volume de emissão de boletos bancários. A marca atua com o modelo home office e se destaca ao ser o primeiro banco digital a operar como franquia no Brasil.

Investimento Inicial: a partir de R$ 2.320 (incluso taxa de franquia + capital de giro + equipamentos)

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 03 a 12 meses

Gigatron Franchising

A marca se destaca pela inovação de seus produtos e serviços dentro da área de Tecnologia da Informação, especialmente softwares. Com o uso de uma metodologia própria, o crescente desenvolvimento do negócio e a propagação de um serviço inovador criado pela empresa – o Software de Gestão Giga ERP - impulsionou a entrada da marca no franchising. Ela oferece os modelos Plano Habitacional, Cloud e Software Premium que pode ser trabalhado em home office.

Investimento Inicial: a partir de R$ 2.500 mil (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: entre R$ 5 mil a R$ 9.400

Prazo de retorno: 1 a 12 meses

30 franquias baratas para empreender sem funcionários a partir de R$ 4.520 em 2024

Clube Turismo

Reconhecida como a maior e mais premiada microfranquia de turismo do país, com mais de 500 unidades no Brasil.

Investimento inicial: R$ 7.500 mil no modelo home office (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 4 meses

DriveTryp

Rede de franquias de aplicativos de mobilidade urbana (transporte por aplicativo) que tem como foco de expansão todo o Brasil. Na prática, o franqueado realiza a divulgação do aplicativo em sua região. Em modelo totalmente digital e home based, sem necessidade de espaço físico e com renda recorrente, o faturamento do franqueado é de 5% de cada corrida realizada. Quanto mais motoristas e passageiros utilizarem o aplicativo na região em que o franqueado atua, maior também será o seu faturamento.

Investimento Inicial: R$ 8.900 mil (incluso taxa de franquia e sistema)

Faturamento médio mensal: a partir de 25 motoristas R$ 195 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Stuqui Projetos

É uma rede de franquias exclusiva para engenheiros e arquitetos empreendedores que possui modelo home office. Um dos grandes diferenciais da Stuqui Projetos é que ela já entrega clientes para os seus franqueados. Isto ocorre porque ela possui parceria com diversos bancos e esses redirecionam os seus clientes para a Stuqui Projetos. O franqueado deve atender os clientes direcionados pela franqueadora. A rede trabalha em três setores: vistoria técnica, avaliação de imóveis e laudo de patologias. O franqueado pode realizar um, dois ou três serviços. A rede possui modelos de negócios para o Brasil e também em Portugal. Para franqueados que têm interesse em adquirir o modelo da unidade em Portugal, a Stuqui Projetos auxilia nos vistos e processos de imigração necessários para empreender em terras lusitanas.

Investimento Inicial: R$ 26.444 mil (incluso taxa de franquia e sistema)

Faturamento médio mensal: R$ 15.950 mil

Prazo de retorno: 16 meses

Power Mais Energia Fotovoltaica

Rede de energia solar com logística completa de instalação e homologação em todo o Brasil. O franqueado não precisa ser instalador, engenheiro ou eletricista, pois tudo é feito através da franqueadora garantindo, assim, um padrão de qualidade e velocidade na entrega dos projetos. Atualmente a rede conta com mais de 150 pontos de venda e o maior HUB de financiamentos do setor em operação com mais de 30 instituições bancárias parceiras para viabilizar os projetos fotovoltaicos.

Investimento Inicial: R$ 9.990,90 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Beelieve Group

É uma startup voltada para o marketing digital de PMEs. A empresa traz um ecossistema, composto por três verticais: PMES podem ter uma agência digital completa por meio do Beelieve Digital; parceiros comerciais aumentam suas vendas e se estabelecem em suas regiões de atuação pelo Beelieve Partners (modelo de fraquias) e novos talentos possam ingressar no marketing digital através da UniBee, com o projeto Profissionais do Futuro.

Investimento inicial: R$ 34.900 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e abertura de empresa)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil após 12 meses

Prazo de retorno: 8 meses

30 franquias baratas para empreender sem funcionários a partir de R$ 4.520 em 2024

Dank Idiomas

É uma rede de escolas de inglês. Criada em 2010 pela professora e empresária Mariza Gottdank, formatou franquia para o modelo home office, com aulas online, em 2018. O franqueado faz a gestão do negócio e pode cuidar da parte pedagógica ou contratar professores. A rede conta com 20 unidades, sendo 18 no Brasil, uma no Uruguai e uma no Canadá.

Investimento inicial: a partir de R$ 8,5 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e kit de abertura)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 9,5 mil

Prazo de retorno: até 18 meses

Descomplique Assessoria Locatária

Com o intuito de orientar as pessoas que moram de aluguel a solucionar e evitar problemas que surgem no final de uma locação. A Descomplique Assessoria Locatária procura fazer parte da vida de seus clientes, se colocando no lugar de cada um deles para que se sintam totalmente seguros ao confiar a devolução de suas casas às imobiliárias.

Investimento Inicial: R$ 40 mil (incluso taxa de franquia, celular, notebook e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo Estimado de Retorno: 8 a 15 meses

Mister Fix

Rede de franquias especializada em marido de aluguel, pequenos reparos e manutenções residencial e predial. Fundada em 2016 e franqueando desde 2017, a marca possui 9 unidades franqueadas em operação. A expectativa é de inaugurar mais 15 unidades até o fim de 2024.

Investimento Inicial: R$ 9 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e equipamentos)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 3 a 5 meses

EfincKids

Voltada para a educação financeira de crianças da pré-escola (a partir de três anos) até ao ensino médio, adolescentes (até 18 anos), a rede oferece o formato de gestão do negócio de maneira home based, com a necessidade de visitas presenciais apenas no processo de implementação e acompanhamento do projeto dentro das escolas. O investidor da microfranquia implementa a metodologia, realiza os treinamentos de professores e coordena todas as atividades de educação financeira nas escolas atendidas pela unidade franqueada.

Investimento inicial: R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 25 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Health Money

Com operação 100% home based, a microfranquia é voltada para a consultoria, gestão estratégica e financeira das pequenas e médias empresas. A Health Money oferece serviços de consultoria, gestão estratégica, controladoria além de BPO financeiro: emissão de nota fiscal, realização de cobranças, controle de pagamentos e tudo o que a empresa necessita para ser saudável e crescer com sustentabilidade.